Dubai Winter Glam: shopping, fine dining și nopți de neuitat

Dubai este orașul care redefinește conceptul de vacanță de iarnă. Temperaturile blânde, hotelurile de 5 stele, restaurantele cu stele Michelin și cluburile exclusiviste de noapte fac din Dubai o destinație de top pentru cei care caută experiențe memorabile. În 2024, Dubai a înregistrat 18,72 milioane de turiști internaționali, iar estimările pentru sezonul de iarnă 2025 prevăd că perioada octombrie–februarie va fi cel mai aglomerat sezon de până acum.

Dubai Shopping Festival – paradisul cumpărăturilor și al entertainmentului

Nicio vacanță în Dubai nu este completă fără experiența Dubai Shopping Festival. La Dubai Mall, cel mai mare mall din lume, cu peste 1.200 de magazine și ancore precum Galeries Lafayette și Bloomingdale’s, shopping-ul devine o adevărată sărbătoare. În timpul festivalului, reducerile urcă până la 75%, uneori chiar 90%, iar între cumpărături, turiștii se bucură de concerte live, spectacole de stradă, activități pentru familie, tombole și premii extravagante.

Decembrie este luna în care Dubai Mall este luat cu asalt de turiști care vin aici pentru festival. Ajuns la ediția cu numărul 31, Dubai Shopping Festival este un mix perfect între reduceri importante, shopping și entertainment. Ediția 2025–2026 a festivalului începe pe 6 decembrie 2025 și se încheie pe 12 ianuarie 2026. Peste 850 de branduri și 3.500 de magazine participă la festival, iar pe durata acestuia au loc tombole, premii spectaculoase, activări pentru comunități, art & design, concerte, spectacole, festivaluri de stradă, instalații artistice și show-uri de lumini/drone.

Gastronomie de top și viață de noapte exclusivistă

După o zi de shopping, Dubai îți oferă o scenă gastronomică impresionantă. Orfali Bros Bistro și Three Bros propun o reinterpretare modernă a bucătăriei levantine, cu preparate creative, deserturi spectaculoase și băuturi non-alcoolice fermentate in-house. De la felurile de mancare cu gusturi unice până la mixul de băuturi non-alocolice, toate acestea oferă o experiență gastronomică unică pentru papilele gustative. Orfali Bros si Three Bros oferă o incursiune culinară în universul gusturilor orientale, dar si pal deserturilor memorabile.

Seara continuă în Dream Dubai, cel mai exclusivist club de noapte, unde spectacolul este complet: acrobatii, performance-uri live, muzică și fine dining, toate într-un decor sofisticat inspirat de cluburile din New York și Paris. Fiecare seară devine un show memorabil, o experiență care îmbină luxul, adrenalina și arta culinară. Cu un show nou de muzică, dans și acrobatie, Dream Dubai nu este doar o destinație de nightlife — este o experiență completă, un spectacol imersiv care transformă o simplă seară într-o poveste memorabilă. Pentru pasionații de fine dining, meniul îmbină influențe internaționale într-o prezentare demnă de un restaurant premiat, de la preparate sofisticate cu influențe mediteraneene până la deserturi spectaculoase pregătite cu tehnici moderne. Cocktailurile sunt adevărate creații artistice — fiecare băutură spune o poveste și este servită într-o formă care cere să fie fotografiată.

SLS Dubai – între cer și mare

Situat în inima orașului, SLS Dubai redefinește luxul urban. Camerele și suitele spațioase oferă panorame spectaculoase asupra skyline-ului Dubaiului și a Golfului Persic, iar facilitățile premium includ piscină infinită, spa exclusivist și concierge personalizat. Din momentul în care pășești în lobby, aflat la etajul 71, designul sofisticat, decorul modern și atmosfera vibrantă îți transmit că ești în locul în care fiecare detaliu contează. Camerele și suitele sunt spațioase, cu ferestre panoramice care oferă perspective spectaculoase asupra skyline-ului Dubaiului și a Golfului Persic. Fie că ești în Dubai pentru afaceri sau pentru plăcerea de a explora orașul, SLS Dubai oferă combinația perfectă între relaxare și energie urbană

Hotelul găzduiește și Carna, cel mai bun restaurant de carne din Dubai, situat la etajul 74, locul în care gastronomia premium atinge noi culmi. Sub bagheta legendarului chef Dario Cecchini, Carna oferă tartare delicate, steak-uri maturate perfect și deserturi spectaculoase. Atmosfera modernă, elegantă și luminile ambientale transformă fiecare masă într-un moment memorabil, fie că alegi un brunch sofisticat, o cină romantică sau un cocktail după apus. Cocktailurile Carna sunt adevărate opere de artă, create cu pasiune și servite cu stil, perfecte pentru a fi savurate în timp ce soarele apune peste Dubai sau luminile orașului se aprind la noapte. Un Negroni nu poate fi ratat, alăturat unei fripturi de vită. Atmosfera sofisticată și designul modern, cu elemente elegante și accente luminoase, transformă fiecare masă într-un moment de neuitat.

De la shopping de lux și festivaluri spectaculoase, la fine dining la înălțime și nightlife exclusivist, Dubai este destinația ideală pentru cei care vor să trăiască experiențe memorabile. Iarna aici nu înseamnă doar relaxare, ci aventură, eleganță și glamour în fiecare detaliu .

