  MENIU  
Home > Advertorial > Cum s-a schimbat atitudinea față de prevenție și sănătate: de la leacuri băbești la o viață trăită responsabil

Cum s-a schimbat atitudinea față de prevenție și sănătate: de la leacuri băbești la o viață trăită responsabil

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 03.12.2025, 16:33

În ultimii ani, modul în care privim prevenția și sănătatea s-a schimbat radical. Dacă altădată apelam la leacuri băbești, ceaiuri miraculoase și sfaturi transmise din generație în generație, astăzi avem acces la informație, educație medicală și instrumente moderne care ne ajută să ne protejăm pe termen lung. 

De ce s-a schimbat în ultimii 20 de ani felul în care românii se raportează la sănătate și prevenție?

Educația, accesul la informație și noile generații au schimbat mentalitatea colectivă.

În trecut, sănătatea era gestionată în familie, cu soluții simple și accesibile. Mulți români credeau în ceaiuri sau „remedii minune” transmise din generație în generație. Nu existau surse clare de informare, iar prevenția era adesea privită ca un „moft”.

Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Recomandarea zilei

Astăzi, lucrurile arată complet diferit. Accesul la internet, campaniile de informare și schimbul de experiențe au făcut ca tot mai mulți oameni să înțeleagă importanța unui stil de viață echilibrat: controale medicale regulate, activitate fizică, nutriție corectă. Prevenția nu mai este un lux, ci o parte normală a stilului de viață modern.

Totodată, generațiile tinere sunt mai preocupate de sănătate și de bunăstarea pe termen lung, ceea ce influențează și restul populației.

Raluca Turcan, apariție surprinzătoare la Ziua Națională. Cum arată, la 49 de ani, fostul Ministru al Culturii, după ce a apelat la mai multe intervenții estetice / FOTO
Raluca Turcan, apariție surprinzătoare la Ziua Națională. Cum arată, la 49 de ani, fostul Ministru al Culturii, după ce a apelat la mai multe intervenții estetice / FOTO
Recomandarea zilei

Ce rol joacă tehnologia în schimbarea comportamentului față de sănătate?

De la aplicații care măsoară somnul la gadgeturi care monitorizează pulsul în timp real.

Digitalizarea a schimbat totul. Astăzi, oricine poate vedea în timp real câți pași face, cum doarme, ce ritm cardiac are și cât de mult stres simte corpul. Telemedicina permite discuții rapide cu specialiștii, fiind la îndemâna oricui să apeleze la ajutor specializat de oriunde.  

Tehnologia a transformat prevenția într-o activitate accesibilă, simplă și atractivă. Prin date clare, oamenii pot înțelege mai bine ce înseamnă echilibrul și cum pot identifica rapid probleme înainte să devină grave.

Cum a evoluat perspectiva asupra sănătății mintale și a echilibrului emoțional?

Tabu-urile dispar, iar românii încep să își dea seama că sănătatea nu înseamnă doar lipsa bolii.

Una dintre cele mai mari schimbări recente este acceptarea faptului că sănătatea mintală este la fel de importantă precum cea fizică. Românii au devenit mai deschiși către psihoterapie, consiliere și discuții despre anxietate, burnout sau stres.

Trăim într-o perioadă în care ritmul vieții este din ce în ce mai accelerat, iar mintea noastră rămâne adesea în urmă, obosită, epuizată, încărcată de griji pe care nu apucăm nici măcar să le formulăm în cuvinte. Mulți oameni simt astăzi o presiune constantă: să performeze la job, să fie prezenți pentru familie, să mențină relații, să se dezvolte, să fie „în control”. Și totuși, în spatele acestor eforturi, se ascunde o realitate pe care abia începem să o recunoaștem. Echilibrul emoțional nu este un moft, ci un element vital al sănătății noastre. Pentru prima dată după mult timp, începem să ne acordăm dreptul de a recunoaște că nu suntem roboți, că avem limite și că e firesc să ne simțim copleșiți. Această schimbare de perspectivă ne apropie de o formă de prevenție care nu mai privește doar corpul, ci întreaga noastră ființă.

Din fericire, în ultimii ani, a devenit mai ușor să vorbim despre anxietate, epuizare, burn-out sau depresie. Mulți oameni descoperă că vulnerabilitatea nu este o slăbiciune, ci o etapă necesară pentru vindecare. Terapia, odată privită cu suspiciune, a devenit pentru tot mai mulți un instrument de igienă emoțională, o investiție în liniște și relații mai sănătoase. Ne dăm seama că prevenția înseamnă și să ne înconjurăm de oameni care ne ascultă, să învățăm să punem limite, să cerem ajutor fără vinovăție. Iar faptul că societatea începe să privească normal aceste demersuri este un semn că ne îndreptăm spre o cultură mai sănătoasă, mai empatică și mai orientată spre prevenție.

Ce practici moderne de prevenție adoptă românii astăzi?

Românii investesc tot mai mult în:

• analize medicale anuale

• abonamente la sală sau sporturi regulate

• nutriție echilibrată

• coaching, terapie sau activități care reduc stresul

• gadgeturi care monitorizează sănătatea

• cursuri despre somn, mindfulness sau rutină zilnică

Schimbarea este vizibilă și în buget: oamenii sunt mai dispuși să aloce bani pentru prevenție decât să „repare” mai târziu probleme costisitoare.

De ce se simt oamenii mai responsabili față de viitorul lor și al familiei?

Stabilitatea, siguranța și planificarea devin priorități la nivel personal.

Generațiile actuale au învățat din experiențele ultimelor decenii: perioade de criză, instabilitate economică, schimbări sociale. Toate acestea i-au determinat să fie mai atenți la modul în care își protejează viitorul.

Responsabilitatea apare și din dorința de a nu lăsa familia vulnerabilă în situații neașteptate. Oamenii înțeleg tot mai mult valoarea planificării, a economisirii și a investiției în siguranță pe termen lung.

Prevenția este noul stil de viață al generației moderne

Oamenii nu mai așteaptă să se îmbolnăvească pentru a lua măsuri. Nu mai tratează problemele „după ureche” și nu se mai bazează exclusiv pe noroc. Astăzi, prevenția înseamnă grijă, disciplină, echilibru și educație. Este un mod de a trăi mai bine, nu doar mai mult.

De ce poate fi utilă o asigurare de viață în această nouă mentalitate orientată spre prevenție?

Atunci când transformi prevenția într-un stil de viață, este firesc să incluzi și protecția financiară în planurile tale. O asigurare de viață este o formă matură și responsabilă de a-ți proteja familia, economiile și viitorul.

Pentru părinți, o asigurare viață copii sau un plan economii copii devine un mod inteligent de a pregăti un start solid în viață pentru cei mici. Asigurarea Majorat de la Generali este asigurarea ideală pentru protecția financiară a copilului tău când acesta va deveni major. Pe toată durata asigurării sumele plătite periodic se capitalizează, iar până pe 31 decembrie 2025 ai 190 de lei reducere. Reducerea se aplică în primul an al poliței și este valabilă dacă prima anuală este de minim 1.900 de lei, sumă pe care o achiți într-o singură tranșă. Poți investi chiar alocația copilului tău. Pentru 214 lei/lună, pe durata a 16 ani, copilului tău poate primi la vârsta de 18 ani 39000 lei, sumă garantată, la care se adaugă profitul. 
De asemenea, asigurarea de viață Practic Plus de la Generali este o asigurare mixtă de viață prin care îi protejezi pe cei dragi ție și economisești în același timp pentru obiectivele tale sau pentru o bătrânețe liniștită. Obții suma asigurată plus participarea la câștig, fie la sfârșitul contractului, fie în cazul producerii riscului asigurat. Dacă te gândești să închei o poliță de viață Practic Plus, ai 190 de lei reducere până pe 31 decembrie 2025. Reducerea se aplică în primul an al poliței și este valabilă dacă prima anuală este de minim 1.900 de lei, sumă pe care o achiți într-o singură tranșă.

Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Fanatik
Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București 2025. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și planuri pentru Capitală
Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București 2025. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și planuri pentru Capitală
GSP.ro
Incredibil cu ce se ocupă Adrian Diaconu în Canada! » „Rechinul” a renunțat la box și are o meserie inedită: „M-a fascinat! Îmi asigură o viață bună”
Incredibil cu ce se ocupă Adrian Diaconu în Canada! » „Rechinul” a renunțat la box și are o meserie inedită: „M-a fascinat! Îmi asigură o viață bună”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
TV Mania
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Redactia.ro
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Cu ce se ocupă Gabriela și Mihaela, după ce au renunțat la muzică
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Cu ce se ocupă Gabriela și Mihaela, după ce au renunțat la muzică
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova: „Disperată sunt! Suferim toți”
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova: „Disperată sunt! Suferim toți”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
WOW! Cum a apărut Corina Dănilă alături de soțul ei, Dorin Enache. Imagine rară cu cei doi. Zâmbitori, frumoși, nici nu se vede diferența de vârstă
WOW! Cum a apărut Corina Dănilă alături de soțul ei, Dorin Enache. Imagine rară cu cei doi. Zâmbitori, frumoși, nici nu se vede diferența de vârstă
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. A îmbrăcat o rochie mini mulată
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. A îmbrăcat o rochie mini mulată
Elle
Ilona Brezoianu, imagine emoționantă de familie, alături de soț și bebelușul lor. Ce a transmis public actrița: „Te iubim” Foto
Ilona Brezoianu, imagine emoționantă de familie, alături de soț și bebelușul lor. Ce a transmis public actrița: „Te iubim” Foto
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: „Soțul meu este un om bun și blând...„
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: „Soțul meu este un om bun și blând...„
Este în culmea fericirii! La un an de când a născut primul copil, celebra actriță a anunțat că a devenit pentru a doua oară mamă: „Ce experiență nebună...
Este în culmea fericirii! La un an de când a născut primul copil, celebra actriță a anunțat că a devenit pentru a doua oară mamă: „Ce experiență nebună...
DailyBusiness.ro
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
A1.ro
Cât costă cojocul ciobănesc purtat de Diana Șoșoacă de Ziua Națională a României. Ce verdict i-au dat stiliștii
Cât costă cojocul ciobănesc purtat de Diana Șoșoacă de Ziua Națională a României. Ce verdict i-au dat stiliștii
Dieta cu care Ozana Barabancea a reușit să ajungă la 65 de kilograme, de la peste 100. Mănâncă 16 grame de proteină la fiecare masă: „Urmez un program care m-a ajutat”
Dieta cu care Ozana Barabancea a reușit să ajungă la 65 de kilograme, de la peste 100. Mănâncă 16 grame de proteină la fiecare masă: „Urmez un program care m-a ajutat”
Alexandra Stan a fost din nou agresată de un partener. Dezvăluiri șocante: „Mi-a tras două palme și m-a dat afară din casă”
Alexandra Stan a fost din nou agresată de un partener. Dezvăluiri șocante: „Mi-a tras două palme și m-a dat afară din casă”
Cum arată Raluca Turcan, după ce a apelat la intervenții estetice. Fostul ministru al Culturii, apariție de Ziua Națională
Cum arată Raluca Turcan, după ce a apelat la intervenții estetice. Fostul ministru al Culturii, apariție de Ziua Națională
Cum arată rochia purtată de Laura Cosoi la Palatul Cotroceni, pe 1 decembrie. Actrița a fost criticată pentru ținuta aleasă
Cum arată rochia purtată de Laura Cosoi la Palatul Cotroceni, pe 1 decembrie. Actrița a fost criticată pentru ținuta aleasă
Observator News
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Libertatea pentru Femei
Tudor Chirilă, mesaj viral după parada de 1 Decembrie. Artistul a stârnit un val de reacții fără precedent. N-a mai răbdat, a spus tot, cu nume și fapte
Tudor Chirilă, mesaj viral după parada de 1 Decembrie. Artistul a stârnit un val de reacții fără precedent. N-a mai răbdat, a spus tot, cu nume și fapte
Ce familie frumoasă erau! Cine este văduva lui Artan și cum a început povestea lor. 4 decenii de iubire și doi copii lasă în urmă regretatul artist
Ce familie frumoasă erau! Cine este văduva lui Artan și cum a început povestea lor. 4 decenii de iubire și doi copii lasă în urmă regretatul artist
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Atenție! Mucegaiul are efecte negative asupra sănătății. Uite cum poți scăpa de el
Atenție! Mucegaiul are efecte negative asupra sănătății. Uite cum poți scăpa de el
Reacția lui CTP privind intențiile de vot ale românilor pentru Primăria Capitalei
Reacția lui CTP privind intențiile de vot ale românilor pentru Primăria Capitalei
Cutremur politic după decizia fără precedent anunțată de Victor Ponta
Cutremur politic după decizia fără precedent anunțată de Victor Ponta
Cele mai bune 4 suplimente pentru menopauză: reduc bufeurile, transpirațiile nocturne
Cele mai bune 4 suplimente pentru menopauză: reduc bufeurile, transpirațiile nocturne
TV Mania
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Andreea Bălan, 18 ani de la «Dansez pentru tine»: 20 de imagini de colecție alături de Petrișor Ruge și amintiri din Mexic
Andreea Bălan, 18 ani de la «Dansez pentru tine»: 20 de imagini de colecție alături de Petrișor Ruge și amintiri din Mexic
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj emoționant pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Imagini nemaivăzute cu fostul consul general la Cape Town
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj emoționant pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Imagini nemaivăzute cu fostul consul general la Cape Town
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton