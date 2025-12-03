Cum s-a schimbat atitudinea față de prevenție și sănătate: de la leacuri băbești la o viață trăită responsabil

În ultimii ani, modul în care privim prevenția și sănătatea s-a schimbat radical. Dacă altădată apelam la leacuri băbești, ceaiuri miraculoase și sfaturi transmise din generație în generație, astăzi avem acces la informație, educație medicală și instrumente moderne care ne ajută să ne protejăm pe termen lung.

De ce s-a schimbat în ultimii 20 de ani felul în care românii se raportează la sănătate și prevenție?

Educația, accesul la informație și noile generații au schimbat mentalitatea colectivă.

În trecut, sănătatea era gestionată în familie, cu soluții simple și accesibile. Mulți români credeau în ceaiuri sau „remedii minune” transmise din generație în generație. Nu existau surse clare de informare, iar prevenția era adesea privită ca un „moft”.

Astăzi, lucrurile arată complet diferit. Accesul la internet, campaniile de informare și schimbul de experiențe au făcut ca tot mai mulți oameni să înțeleagă importanța unui stil de viață echilibrat: controale medicale regulate, activitate fizică, nutriție corectă. Prevenția nu mai este un lux, ci o parte normală a stilului de viață modern.

Totodată, generațiile tinere sunt mai preocupate de sănătate și de bunăstarea pe termen lung, ceea ce influențează și restul populației.

Ce rol joacă tehnologia în schimbarea comportamentului față de sănătate?

De la aplicații care măsoară somnul la gadgeturi care monitorizează pulsul în timp real.

Digitalizarea a schimbat totul. Astăzi, oricine poate vedea în timp real câți pași face, cum doarme, ce ritm cardiac are și cât de mult stres simte corpul. Telemedicina permite discuții rapide cu specialiștii, fiind la îndemâna oricui să apeleze la ajutor specializat de oriunde.

Tehnologia a transformat prevenția într-o activitate accesibilă, simplă și atractivă. Prin date clare, oamenii pot înțelege mai bine ce înseamnă echilibrul și cum pot identifica rapid probleme înainte să devină grave.

Cum a evoluat perspectiva asupra sănătății mintale și a echilibrului emoțional?

Tabu-urile dispar, iar românii încep să își dea seama că sănătatea nu înseamnă doar lipsa bolii.

Una dintre cele mai mari schimbări recente este acceptarea faptului că sănătatea mintală este la fel de importantă precum cea fizică. Românii au devenit mai deschiși către psihoterapie, consiliere și discuții despre anxietate, burnout sau stres.

Trăim într-o perioadă în care ritmul vieții este din ce în ce mai accelerat, iar mintea noastră rămâne adesea în urmă, obosită, epuizată, încărcată de griji pe care nu apucăm nici măcar să le formulăm în cuvinte. Mulți oameni simt astăzi o presiune constantă: să performeze la job, să fie prezenți pentru familie, să mențină relații, să se dezvolte, să fie „în control”. Și totuși, în spatele acestor eforturi, se ascunde o realitate pe care abia începem să o recunoaștem. Echilibrul emoțional nu este un moft, ci un element vital al sănătății noastre. Pentru prima dată după mult timp, începem să ne acordăm dreptul de a recunoaște că nu suntem roboți, că avem limite și că e firesc să ne simțim copleșiți. Această schimbare de perspectivă ne apropie de o formă de prevenție care nu mai privește doar corpul, ci întreaga noastră ființă.

Din fericire, în ultimii ani, a devenit mai ușor să vorbim despre anxietate, epuizare, burn-out sau depresie. Mulți oameni descoperă că vulnerabilitatea nu este o slăbiciune, ci o etapă necesară pentru vindecare. Terapia, odată privită cu suspiciune, a devenit pentru tot mai mulți un instrument de igienă emoțională, o investiție în liniște și relații mai sănătoase. Ne dăm seama că prevenția înseamnă și să ne înconjurăm de oameni care ne ascultă, să învățăm să punem limite, să cerem ajutor fără vinovăție. Iar faptul că societatea începe să privească normal aceste demersuri este un semn că ne îndreptăm spre o cultură mai sănătoasă, mai empatică și mai orientată spre prevenție.

Ce practici moderne de prevenție adoptă românii astăzi?

Românii investesc tot mai mult în:

• analize medicale anuale

• abonamente la sală sau sporturi regulate

• nutriție echilibrată

• coaching, terapie sau activități care reduc stresul

• gadgeturi care monitorizează sănătatea

• cursuri despre somn, mindfulness sau rutină zilnică

Schimbarea este vizibilă și în buget: oamenii sunt mai dispuși să aloce bani pentru prevenție decât să „repare” mai târziu probleme costisitoare.

De ce se simt oamenii mai responsabili față de viitorul lor și al familiei?

Stabilitatea, siguranța și planificarea devin priorități la nivel personal.

Generațiile actuale au învățat din experiențele ultimelor decenii: perioade de criză, instabilitate economică, schimbări sociale. Toate acestea i-au determinat să fie mai atenți la modul în care își protejează viitorul.

Responsabilitatea apare și din dorința de a nu lăsa familia vulnerabilă în situații neașteptate. Oamenii înțeleg tot mai mult valoarea planificării, a economisirii și a investiției în siguranță pe termen lung.

Prevenția este noul stil de viață al generației moderne

Oamenii nu mai așteaptă să se îmbolnăvească pentru a lua măsuri. Nu mai tratează problemele „după ureche” și nu se mai bazează exclusiv pe noroc. Astăzi, prevenția înseamnă grijă, disciplină, echilibru și educație. Este un mod de a trăi mai bine, nu doar mai mult.

De ce poate fi utilă o asigurare de viață în această nouă mentalitate orientată spre prevenție?

Atunci când transformi prevenția într-un stil de viață, este firesc să incluzi și protecția financiară în planurile tale. O asigurare de viață este o formă matură și responsabilă de a-ți proteja familia, economiile și viitorul.

