De ce te simți relaxat și în siguranță când intri într-o cameră cu piese de mobilier albe?

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Sursa foto: www.freepik.com

Psihologia mediului, un domeniu studiat intens în ultimele decenii, arată că elemente aparent banale (precum lumina, culorile, texturile sau forma mobilierului) pot avea un impact uriaș asupra stării tale mentale.

Cât privește paleta cromatică, albul ocupă, fără îndoială, un loc aparte. Deși este o alegere simplă, ba chiar neutră, în multe culturi albul este asociat cu puritatea, claritatea și simplitatea, iar aceste asocieri ne influențează și felul în care percepem spațiul și cum reacționăm emoțional la acesta.

Creierul procesează constant informațiile vizuale din jur, iar culorile sunt stimuli care ne influențează emoțiile. Mobilierul alb nu doar reflectă lumina și creează impresia de spațiu mai mare, ci transmite organizare, claritate și echilibru.

De-a lungul timpului, designerii de interior și psihologii au observat că albul are capacitatea rară de a transforma percepția unei camere fără a interveni structural asupra spațiului. Practic, fără să modifici dimensiunea reală a încăperii, culoarea mobilierului schimbă modul în care o percepi. Un dulap alb, o bibliotecă albă sau o masă albă pot crea iluzia unui spațiu mai amplu, mai organizat și mai luminos.

Dar impactul mobilierului alb nu se oprește doar la nivel vizual; spațiile în care predomină această culoare influențează și ritmul mental în care funcționezi. În camerele aglomerate cromatic, unde există multe culori și contraste puternice, creierul tău trebuie să proceseze constant informații vizuale diferite. Nu este întâmplător faptul că multe spații dedicate relaxării, meditației sau concentrării sunt amenajate în culori deschise și neutre.

Psihologia culorii și percepția spațiului

Spre deosebire de culorile intense, care transmit emoții puternice și, uneori, contradictorii, albul îi oferă creierului o pauză de la stimulii vizuali excesivi și creează senzația de echilibru.

Un studiu realizat de ”University of Texas School of Architecture” în 2013 a analizat modul în care culorile interioare influențează percepția spațiului și starea emoțională a ocupanților. Rezultatele au arătat că spațiile dominate de culori deschise, în special alb și tonuri neutre foarte deschise, sunt percepute ca fiind mai sigure, mai ordonate și mai relaxante.

Ca locatar al unui astfel de spațiu, această percepție se traduce într-o experiență psihologică subtilă. Camera pare mai puțin aglomerată, iar mintea ta are tendința de a se relaxa mai ușor. De fapt, acest efect este similar cu ceea ce experimentezi atunci când privești un peisaj natural deschis, cum ar fi o plajă sau un cer senin.

Mobilierul alb contribuie și la reducerea senzației de haos vizual. Atunci când există prea multe culori sau contraste puternice, creierul trebuie să proceseze mai multe informații simultan. În schimb, o paletă cromatică dominată de alb simplifică mediul vizual și îți permite să te concentrezi mai ușor.

Din acest motiv, multe spații dedicate muncii creative sau concentrării folosesc mobilier de culoarea alba sau nuanțe foarte deschise. În birouri, studiouri de design sau ateliere de creație, această alegere cromatică contribuie la menținerea unei atmosfere mentale clare și organizate.

Senzația de calm și ordine mentală

Această reacție nu este doar culturală sau estetică, ci își are rădăcinile în modul în care sistemul nervos reacționează la mediul vizual. Într-o cameră dominată de culori intense sau contraste puternice, sistemul nervos devine mai alert – creierul percepe aceste variații cromatice ca pe stimuli care trebuie analizați. În schimb, spațiile dominate de alb transmit un semnal de stabilitate și predictibilitate.

Mobilierul alb creează un cadru vizual coerent; dulapurile, mesele, rafturile sau bibliotecile albe tind să se integreze armonios în spațiu, fără să atragă excesiv atenția. Astfel, mintea ta nu mai este bombardată de stimuli vizuali.

În psihologie, acest fenomen este cunoscut drept ”reducerea încărcării cognitive vizuale”. Când mediul este simplu, ordonat, creierul consumă mai puține resurse pentru procesarea informațiilor vizuale, iar energia mentală poate fi direcționată către activități mai importante, precum gândirea creativă sau rezolvarea problemelor.

Impactul asupra creativității și concentrării

Un alt aspect interesant al camerelor care conțin mobilier alb este modul în care acestea influențează procesele cognitive, în special creativitatea și concentrarea. Când mediul vizual este aglomerat, creierul tău trebuie să gestioneze simultan mai multe informații. Acest lucru poate reduce capacitatea de concentrare și poate fragmenta atenția.

Mobilierul alb, prin neutralitatea sa, creează un fundal vizual liniștit, iar ideile tale au mai mult ”loc” să se dezvolte. Designerii de interior și arhitecții folosesc adesea acest principiu în amenajarea studiourilor creative sau a spațiilor de lucru pentru artiști.

În plus, albul poate amplifica lumina naturală, ceea ce contribuie la menținerea unui nivel optim de energie mentală. Lumina naturală este asociată cu creșterea nivelului de serotonină, un neurotransmițător implicat în reglarea stării de bine și a concentrării.

Are și efecte negative?!

Deși mobilierul alb are numeroase beneficii psihologice este important să înțelegi că utilizarea excesivă a acestei culori poate avea și efecte mai puțin plăcute. Un spațiu complet alb, fără variații de textură sau culoare poate crea o atmosferă rece sau impersonală, reacție ce apare deoarece creierul uman are nevoie de o anumită diversitate vizuală pentru a se simți confortabil. Dacă mediul este prea uniform poate apărea o senzație subtilă de monotonie sau lipsă de vitalitate.

În unele situații, camerele dominate exclusiv de alb pot aminti de spațiile medicale sau instituționale, ceea ce poate genera o senzație inconștientă de distanță emoțională (fenomen cunoscut în designul interior sub denumirea de ”efect de sterilitate vizuală”).

Pentru a evita acest efect, designerii recomandă combinarea mobilierului alb cu elemente naturale sau cu accente cromatice discrete. Lemnul, plantele, textilele sau obiectele decorative pot aduce căldură și personalitate spațiului.

Urmărește-ne pe Google News