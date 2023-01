De ce să optezi pentru scaun cu suport lombar: 5 motive

Un scaun cu suport lombar este un model special conceput pentru a oferi un sprijin suplimentar pentru partea inferioară a spatelui. De obicei, un scaun cu suport lombar include un spătar reglabil care poate fi ajustat pentru a se potrivi perfect pe curba lombară a utilizatorului. De asemenea, include de obicei cotiere și o tetieră pentru confort și stabilitate suplimentare.

Beneficiile unui scaun cu suport lombar

Acest tip de scaun este obligatoriu pentru persoanele care suferă de dureri de spate ori au un loc de muncă solicitant din punct de vedere fizic, dar poate fi benefic pentru toți cei care lucrează mult la birou.

Odată așezat într-un scaun ergonomic cu suport lombar, vei beneficia de câteva avantaje majore, printre care:

Postură îmbunătățită

Aceasta este datorată, în special, sprijinului pentru coloana vertebrală oferit de perna lombară.

Confort sporit

Caracteristicile reglabile ajută la personalizarea scaunului, astfel încât să se potrivească cu dimensiunile corpului tău, oferind un confort sporit.

Sănătatea coloanei pe termen lung

Utilizarea unui cu suport lombar se referă exclusiv la sănătatea coloanei tale vertebrale. Cu ajutorul acestui model de scaun, curba naturală a coloanei este menținută printr-o postură corectă, evitând riscul apariției unor probleme cronice.

Reducerea stresului și tensiunii spatelui

Suportul lombar ajută la reducerea stresului și tensiunii asupra mușchilor spatelui, ceea ce previne durerile de spate și acumularea oboselii.

Creșterea eficienței și productivității

Toate beneficiile enumerate mai sus duc atât la un confort sporit, la o stare de spirit mai bună, dar și la creșterea eficienței la muncă.

Ce tipuri de scaune lombare există

Cu siguranță, vei avea nevoie să alegi dintre un model pentru adulți și un scaun ergonomic pentru copii, dar în afară de acest criteriu poți opta pentru mai multe tipuri de scaune astfel:

Scaune din plasă cu suport lombar conturat

Scaune pentru gaming cu reglare pe orizontală până la 180 de grade

Scaune din plastic cu suport lombar din spumă

Scaune de birou cu roți și reglare pe verticală a înălțimii

Cum alegi un scaun cu suport lombar

Pe lângă sprijinul coloanei vertebrale, un scaun cu suport lombar poate beneficia de multe alte caracteristici care îți vor face utilizarea mai plăcută și mai confortabilă. După selectarea opțiunilor suplimentare pe care ți le dorești (ex: spătar reglabil, cotiere reglabile, amortizor, pernă din spumă, șezut lat, etc.), este recomandat să încerci câteva scaune diferite. Acest lucru este important în primul rând pentru a vedea cât de bine se potrivește suportul lombar în curbura spatelui tău. Apoi, va trebui să te decizi dacă perna de la șezut are duritatea potrivită pentru confortul pe care ți-l dorești, astfel încât o utilizare prelungită să nu aibă ca efect dureri de spate sau în zona coccisului. Nu în ultimul rând, verifică înălțimea scaunului, pentru a te asigura că îți poți așeza tălpile pe podea, într-o poziție confortabilă și relaxantă.

Cum să îți relaxezi spatele periodic

Chiar dacă beneficiezi de confortul unui scaun cu suport lombar, lucrul pentru perioade lungi la birou, în poziția șezut, poate reprezenta un factor de stres pentru zona inferioară a spatelui, inclusiv coloana vertebrală. Pentru a evita acest lucru, este recomandat ca periodic, la maxim 60 de minute de lucru la birou, să te ridici și să faci câteva exerciții de stretching. Acestea vor ajuta și la o îmbunătățire a circulației sângelui, ceea ce este benefic pentru sănătatea întregului organism.

De asemenea, evită încrucișarea picioarelor atunci când lucrezi la birou, deoarece această poziție pune o presiune ridicată pe pelvis și pe spate, ceea ce poate duce la probleme cronice.

Poate nu îți dai seama, dar și durerile din zona gâtului pot avea legătură cu o postură deficitară la birou, așa că nu trebuie să mai amâni nicio clipă utilizarea unui scaun ergonomic. În acest fel, postura spatelui, dar și a corpului, va fi corectată, iar tu te vei bucura de o formă fizică de invidiat.