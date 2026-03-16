De ce să instalezi o yală electromagnetică? 5 beneficii utile

Sistemele moderne de control al accesului au devenit din ce în ce mai populare în ultimii ani, iar yala electromagnetică apare frecvent în discuțiile despre securitate pentru birouri, blocuri, spații comerciale sau chiar locuințe private. Dacă până acum câțiva ani aceste sisteme erau asociate mai ales cu clădiri de birouri sau instituții, astăzi sunt instalate tot mai des și în apartamente, case sau spații mici de business. Citește mai departe și vezi care sunt principalele avantaje de care te poți bucura și tu!

Acces rapid fără chei

Cu o yală electromagnetică accesul devine mult mai simplu. Nu mai trebuie să cauți cheia prin buzunare sau prin geantă pentru că ușa se poate deschide printr-un interfon, o cartelă RFID, un cod numeric sau chiar din aplicația telefonului, dacă sistemul este integrat cu un control smart.

De exemplu, într-un birou cu 10–15 angajați, gestionarea cheilor este mai complicată, dar cu un sistem electromagnetic, fiecare persoană poate primi o cartelă sau un cod, iar accesul se gestionează mult mai ușor. În plus, dacă se pierde o cartelă, sistemul poate fi reconfigurat rapid fără schimbarea întregii încuietori.

Securitate crescută

Un alt motiv important pentru instalarea unei yale electromagnetice este nivelul de securitate. Aceste sisteme funcționează pe baza unui magnet puternic care ține ușa blocată atunci când este alimentat electric. Modelele standard au o forță de prindere între 180 kg și 500 kg, iar versiunile profesionale pot ajunge chiar la 800 kg.

Acest lucru face ca forțarea ușii să fie mult mai dificilă comparativ cu o încuietoare clasică. În plus, multe sisteme pot fi conectate la alarme sau sisteme de monitorizare, astfel încât poate fi detectată rapid orice tentativă de acces neautorizat. Un model cu contraplaca aplicata orizontal este o soluție de top.

Control mai bun asupra persoanelor care intră

Yalele electromagnetice sunt frecvent integrate cu sisteme de control al accesului, fapt care permite gestionarea persoanelor care pot intra într-un anumit spațiu. Într-o firmă, de exemplu, accesul poate fi limitat doar la anumite intervale orare. Un angajat poate avea acces între 08:00 și 18:00, iar în afara acestui program sistemul rămâne blocat.

Unele sisteme păstrează și istoricul accesărilor, pentru a putea vedea cine a intrat, la ce oră și de câte ori într-o anumită zi. Această funcție este frecvent utilizată în cazul clădirilor de birouri sau în spațiile în care se pune accent pe securitate.

Integrare cu interfon sau videointerfon

Un alt avantaj important este compatibilitatea cu sistemele de interfon sau videointerfon. Atunci când cineva sună la ușă, deschiderea se poate face direct din interiorul locuinței sau al biroului printr-o simplă apăsare de buton. Vizitatorii pot fi verificați înainte de deschiderea ușii, iar accesul se acordă doar după confirmare.

Costul instalării unui astfel de sistem depinde de complexitate. Pentru o ușă simplă conectată la interfon, montajul poate ajunge la aproximativ 200–400 lei, în funcție de configurație.

Întreținere redusă

Yalele electromagnetice au mai puține componente mecanice comparativ cu încuietorile clasice. Din acest motiv, uzura este mai redusă în timp. Într-o încuietoare tradițională există mai multe piese mobile, precum pini, arcuri sau cilindri care se pot uza sau bloca.

În cazul unei yale electromagnetice, mecanismul se bazează în principal pe forța magnetului și pe alimentarea electrică. Acest lucru duce, în general, la o durată de viață mai mare și la o întreținere minimă. Majoritatea producătorilor indică o durată de funcționare de peste 500.000 de cicluri de deschidere, ceea ce înseamnă ani buni de utilizare fără probleme.

Foto: fernand.ro

Urmărește-ne pe Google News