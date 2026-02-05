  MENIU  
De ce s-a golit rezervorul mașinii tale peste noapte și cum afli cine e vinovat

O prietenă de-a mea care locuiește în Militari m-a sunat într-o dimineață de săptămâna trecută cu vocea aia specifică de când se întâmplă ceva nasol. Ieșise la mașină să meargă la serviciu și bordul îi arăta rezervorul aproape gol, deși cu o seară înainte alimentase plin. Primul gând a fost că are o scurgere undeva, poate o țeavă crăpată sau cine știe ce defecțiune. A chemat un mecanic care i-a zis că totul e în regulă, nu curge nimic, probabil i-a furat cineva combustibilul peste noapte. Ea nu credea, pentru că mașina era parcată pe un loc iluminat, în fața blocului, într-o zonă pe care o considera sigură. Dar mecanicul i-a explicat că asta se întâmplă tot mai des și că de fapt hoții preferă exact locurile unde lumea se simte în siguranță, pentru că acolo oamenii nu se uită pe geam să verifice ce se întâmplă afară.

Furtul de combustibil nu e ceva nou, dar a explodat în ultimii ani odată cu creșterile de preț. În Marea Britanie, poliția a raportat o creștere de 77% a incidentelor într-un singur an. În Grecia, pierderile anuale din furtul de combustibil sunt estimate la circa 120 de milioane de euro. În România nu avem statistici la fel de clare, dar oricine lucrează în domeniul auto sau în transport îți poate confirma că problema există și că devine din ce în ce mai frecventă. Motorina costă acum în jur de 8 lei pe litru, benzina se apropie de 7.50 lei, iar un rezervor plin de 50 de litri înseamnă poate 350 sau 400 de lei. Pentru un hoț care știe ce face, asta reprezintă bani frumoși pentru vreo zece minute de muncă.

Metoda clasică e sifonarea și funcționează exact cum îți imaginezi. Hoțul introduce un furtun de plastic în rezervor prin gura de alimentare și folosește presiunea aerului sau o pompă mică pentru a trage combustibilul într-un canistru. Durează poate cinci sau zece minute și nu face aproape nici un zgomot. Mașinile mai noi au capace cu încuietoare și sisteme anti-sifonare care teoretic ar trebui să împiedice asta, dar nu toate funcționează la fel de bine și hoții cu experiență știu exact cum să le ocolească. Unii pur și simplu forțează capacul, alții găuresc rezervorul de dedesubt, ceea ce e și mai nasol pentru că pe lângă combustibilul pierdut te trezești cu o reparație de câteva sute de euro.

Prietena mea din Militari nu avea nici un fel de protecție suplimentară pe mașină și nici nu știa că așa ceva există. I-am recomandat să-și pună măcar un capac cu încuietoare, care costă poate 50 sau 100 de lei și se montează în câteva minute. Nu e o soluție perfectă, dar descurajează hoții care caută ținte ușoare și îi face să treacă la următoarea mașină. Mai există și dispozitive anti-sifonare care se instalează în interiorul gâtului de alimentare și permit combustibilului să intre dar nu și să iasă prin furtun. Astea sunt ceva mai scumpe, poate 200 sau 300 de lei cu montajul, dar merită dacă parchezi regulat pe stradă sau în zone mai izolate.

Ce m-a surprins când am început să cercetez subiectul e cât de des furtul de combustibil vine din interior, adică de la oameni care au acces legitim la vehicul. În companiile de transport și logistică, asta e o problemă imensă. Un raport de la Motive din 2024 estimează că aproximativ 14% din cheltuielile cu combustibilul în flotele comerciale se pierd din cauza fraudei sau furtului, procent care urcă la 19% pentru flotele mari de întreprindere. Șoferii care sifonează câțiva litri de la fiecare cursă pentru mașina personală, angajați care folosesc cardurile de combustibil ale companiei pentru alimentări private, conducători auto care umflă kilometrajul ca să justifice un consum mai mare pe care de fapt l-au deviat în altă parte. Toate astea se adună și costă companiile sume uriașe.

Soluția pe care o adoptă din ce în ce mai multe firme de transport e monitorizarea prin GPS combinată cu senzori de nivel combustibil. Sistemele moderne precum cele de la GPSWOX pot detecta în timp real când nivelul din rezervor scade brusc și pot trimite alerte automate către proprietar sau către dispecer. Dacă mașina e parcată și nu merge nicăieri dar combustibilul dispare, ai o notificare pe telefon în câteva minute. Același sistem îți arată și unde e mașina, așa că poți verifica dacă e în locul unde ar trebui să fie sau dacă cineva a luat-o fără să te anunțe. Pentru firmele cu flote de vehicule, datele astea sunt esențiale pentru a identifica comportamente suspecte și pentru a reduce pierderile care altfel ar rămâne nedetectate luni sau chiar ani de zile.

Dar nu doar combustibilul dispare de pe mașini peste noapte. În ultimii ani a explodat și furtul de catalizatoare, acele componente din sistemul de evacuare care conțin metale prețioase precum platină, paladiu și rodiu. Rodiul a ajuns la un moment dat să coste peste 20000 de dolari pe uncie, mai mult decât aurul. Un catalizator obișnuit conține poate 3 sau 5 grame de platină și 1 sau 2 grame de rodiu, suficient cât să-i aducă hoțului între 50 și 300 de euro la un centru de reciclare care nu pune prea multe întrebări. Furtul durează poate 30 de secunde cu un fierăstrău pe baterie și țintele preferate sunt SUV-urile și camionetele care au garda la sol mai mare, deci acces mai ușor pe dedesubt. Toyota Prius e celebră printre hoți pentru că hibrizii au catalizatoare cu mai mult metal prețios, motorul lor nefiind suficient de cald pentru a le face eficiente altfel.

Cum îți dai seama că ai rămas fără catalizator? Simplu. Pornești motorul și mașina sună ca un tractor sau ca un avion care decolează. Zgomotul e infernal și imposibil de ignorat. Reparația te poate costa între 500 și 2000 de euro în funcție de model, plus bătaia de cap și timpul pierdut. Unii proprietari își sudează bare de metal pe catalizator sau instalează cuști de protecție, dar asta doar încetinește hoții, nu îi oprește complet. Singura soluție reală e să parchezi în locuri sigure, de preferat în garaje închise, și să ai o asigurare casco care să acopere și furtul de componente.Prietena mea a ajuns să-și pună un capac cu încuietoare și să parcheze mașina în altă parte, mai aproape de camera de supraveghere a unui magazin din zonă. Nu și-a mai dispărut combustibilul de atunci, dar nu știe dacă e din cauza măsurilor luate sau pur și simplu pentru că hoții au trecut la alte ținte. Asta e realitatea cu criminalitatea de oportunitate. Nu poți niciodată să fii complet sigur că ești protejat, poți doar să faci furtul suficient de complicat și de riscant încât hoțul să prefere să meargă în altă parte. Un capac cu încuietoare, un loc de parcare vizibil, poate un tracker GPS care te alertează când se întâmplă ceva suspect. Nimic spectaculos, doar măsuri simple care te scot din categoria țintelor ușoare.

