De ce nu se taie tabla pentru acoperiș cu flexul? Risc de pierdere a garanției

De ce nu se taie tabla pentru acoperiș cu flexul? Risc de pierdere a garanției

Flexul și acoperișul metalic: o combinație care poate costa scump

În timpul montajului unui acoperiș metalic, debitarea panourilor este inevitabilă. Materialul trebuie ajustat la dolii, coame, streașini, lucarne sau alte detalii constructive. Totuși, metoda aleasă pentru tăiere poate influența direct comportamentul tablei în timp.

Mulți montatori sau beneficiari aleg polizorul unghiular, cunoscut popular drept flex, pentru că este rapid și ușor de folosit. La prima vedere, pare o soluție practică. În realitate, însă, această metodă poate afecta grav straturile de protecție ale tablei și poate duce la apariția coroziunii.

Din acest motiv, în condițiile majorității producătorilor, utilizarea flexului este interzisă și poate duce la pierderea garanției pentru produs.

Ce se întâmplă când tai tabla cu flexul?

Flexul funcționează la turații mari și taie metalul prin frecare. Acest proces generează temperaturi foarte ridicate în zona în care discul intră în contact cu materialul.

În timpul tăierii apar mai multe efecte nedorite:

  • se încălzește excesiv muchia tăiată
  • apar scântei metalice incandescente
  • se desprind particule fine de metal topit
  • se produce o deteriorare locală a straturilor de protecție

Aceste temperaturi și particule afectează în mod direct tabla pentru acoperiș.

De ce sunt afectate straturile de protecție?

Un acoperiș din tablă nu este format doar din oțel. Pentru a rezista în timp, materialul include mai multe straturi care lucrează împreună:

  • miez de oțel
  • strat de zinc sau aluzinc
  • strat de pasivare
  • grund
  • strat final de vopsea decorativă

Atunci când tabla este tăiată cu flexul, căldura generată poate afecta aceste straturi, mai ales în apropierea muchiei.

Consecințele pot include:

  • arderea locală a stratului de vopsea
  • afectarea grundului
  • deteriorarea stratului de zinc
  • scăderea protecției anticorozive în zona tăiată

Cu alte cuvinte, muchia rezultată nu mai are același nivel de protecție ca o muchie obținută prin tăiere mecanică.

Problema scânteilor: deteriorări dincolo de muchia tăiată

Una dintre cele mai mari probleme nu este doar zona efectiv tăiată, ci și ce se întâmplă în jurul ei.

Scânteile rezultate în timpul tăierii cu flexul sunt particule metalice foarte fierbinți care se depun pe suprafața tablei și pot:

  • perfora local vopseaua
  • afecta stratul protector
  • crea puncte mici de coroziune
  • produce pete de rugină după montaj

Din acest motiv, pe un acoperiș metalic tăiat cu flexul pot apărea în timp urme de rugină aparent „fără explicație”. În realitate, ele sunt provocate de particulele incandescente proiectate în timpul debitării.

De ce nu este această problemă acoperită de garanție?

Pentru a beneficia de garanție, montajul trebuie efectuat conform instrucțiunilor producătorului și cu uneltele recomandate.

Dacă tabla este tăiată cu flexul, coroziunea care apare ulterior este considerată eroare de montaj, nu defect al produsului. Producătorul nu mai poate garanta comportamentul materialului într-o zonă unde straturile de protecție au fost compromise prin temperatură ridicată.

Asta înseamnă că:

  • reclamația va fi respinsă
  • garanția va deveni nulă
  • costurile de remediere rămân în sarcina beneficiarului sau a montatorului

De aceea, alegerea corectă a uneltelor nu este un detaliu minor, ci o condiție importantă pentru durabilitatea și menținerea garanției acoperișului.

Care sunt alternativele corecte pentru tăiere?

Pentru debitarea corectă a tablei pentru acoperiș, se recomandă unelte care taie la rece, fără să genereze temperaturi ridicate și fără să producă scântei.

Cele mai potrivite soluții sunt:

  • foarfeci electrice pentru tablă
  • foarfeci manuale profesionale
  • ghilotine speciale pentru tablă

Aceste unelte taie prin forfecare mecanică și păstrează intacte straturile de protecție ale materialului.

Avantajele tăierii mecanice sunt clare:

  • zincul nu este afectat termic
  • vopseaua nu este arsă
  • muchia rămâne mai bine protejată
  • nu apar particule incandescente pe suprafața panourilor

Un detaliu mic cu impact major asupra durabilității acoperișului

La prima vedere, metoda de tăiere poate părea un detaliu secundar. În practică, însă, tocmai aceste detalii fac diferența dintre un acoperiș metalic durabil și unul predispus la probleme.

Dacă unul dintre straturile de protecție este compromis, rezistența în timp a sistemului scade. Iar efectele nu apar întotdeauna imediat. De multe ori, coroziunea începe local și devine vizibilă în timp.

De aceea, tăierea corectă nu este doar o recomandare tehnică, ci o condiție de bază pentru un montaj profesionist.

Greșeli frecvente pe șantier

Pe șantiere, utilizarea flexului apare de obicei din motive de viteză sau comoditate. Totuși, această alegere poate produce costuri mult mai mari ulterior.

Cele mai frecvente greșeli sunt:

  • tăierea panourilor direct pe acoperiș cu flexul
  • depunerea scânteilor pe suprafața panourilor
  • folosirea unor discuri abrazive nepotrivite
  • ignorarea instrucțiunilor producătorului

Aceste practici pot duce la rugină prematură, pierderea garanției și reparații costisitoare.

Concluzie

Nu toate economiile sunt avantajoase. Flexul poate părea o soluție rapidă, însă utilizarea lui pentru debitarea tablei de acoperiș compromite stratul protector și accelerează coroziunea.

Un montaj realizat cu unelte nepotrivite poate duce la:

  • rugină prematură
  • pierderea garanției
  • costuri suplimentare de reparație

De aceea, pentru un acoperiș metalic durabil, debitarea trebuie realizată doar cu unelte recomandate, precum foarfecile pentru tablă sau ghilotinele speciale.

Alege montatori care respectă regulile de execuție și folosesc uneltele potrivite. Un acoperiș bun nu depinde doar de material, ci și de modul în care este montat.

Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Charles De Gaulle - ediția 24 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Charles De Gaulle - ediția 24 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
