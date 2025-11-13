  MENIU  
Home > Advertorial > De ce merită să descoperi Vietnamul printr-un circuit ghidat? 

De ce merită să descoperi Vietnamul printr-un circuit ghidat? 

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Vietnamul atrage tot mai mulți călători dornici să exploreze peisaje extraordinare, orașe vibrante și tradiții bine păstrate. Cu siguranță tentația de a te descurca pe cont propriu este mare, însă trebuie să știi că un circuit ghidat oferă avantaje clare și ușurează experiența de descoperire. Ghidul local te ajută să înțelegi mai bine cultura vietnameză, să te aventurezi în locuri puțin cunoscute de turiști și să te bucuri de relaxare fără grija planificării. În continuare, găsești o serie de argumente pentru care un circuit ghidat în Vietnam oferă o experiență autentică, sigură și memorabilă.

Experiențe autentice fără bătăi de cap

Un circuit în Vietnam cu ghid te va conduce direct spre cele mai spectaculoase obiective, fără să pierzi timp cu hărți sau planificări. De exemplu, poți explora Golful Ha Long într-o croazieră unde te așteaptă cabine confortabile, mese cu specific local și ghidaj în limba română sau engleză. Opțional, poți alege activități diverse, ca plimbarea cu caiacul sau pescuitul la apus – totul sub îndrumarea unui specialist.

Tot în cadrul circuitului, ajungi fără efort la Ninh Binh (cunoscut ca „Ha Long-ul de pe uscat”), unde traseul ghidat include vizite la pagode, plimbări cu barca pe râuri liniștite și timp pentru o drumeție lejeră printre lanurile verzi de orez. 

Circuitul nu ignoră, însă, nici zonele mai puțin cunoscute de către turiști. În Sapa, ghizii locali te plimbă pe trasee accesibile către sate rurale unde trăiesc comunități etnice. Poți interacționa cu sătenii și asista la obiceiuri vechi, vezi cum se muncește orezul în terase sau participi la festivități locale, dacă ajungi în sezonul potrivit. 

Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
Recomandarea zilei

Întâlniri reale cu meșteșugari și comunități locale

Un circuit ghidat deschide drumul spre experiențe care rareori pot fi accesate ca turist independent. De exemplu, în delta Mekong poți vizita un atelier unde localnicii produc pălării conice, iar ghidul traduce detaliile procesului și te invită să încerci manual câțiva pași.

Pe traseul dintre Hue și Hoi An, circuitul include adesea opriri la gospodării rurale, unde găsești ateliere de ceramică sau de țesut mătase. Mulți ghizi oferă explicații detaliate, iar vizitatorii pot obține mici suveniruri realizate la fața locului. 

Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
Recomandarea zilei

Într-un sat pescăresc din apropierea orașului Da Nang, circuitul permite turiștilor să vadă procesul tradițional de reparare a bărcilor rotunde (coracle) și chiar să facă o scurtă plimbare pe apă în aceste bărci speciale, cu îndrumare atentă din partea proprietarilor.

Descoperi gastronomia vietnameză cu încredere și curiozitate

Circuitul ghidat risipește temerile privind siguranța alimentară și lasă loc explorării culinare. Ghidul duce grupul la restaurante de familie, tarabe sau piețe cunoscute pentru atmosfera autentică. În Hanoi, acesta te poate însoți într-un tur culinar de seară, unde descoperi Pho, supa tradițională vietnameză, și te învață să folosești corect bețișoarele.  

Unele circuite implică ateliere practice de gătit, sub îndrumarea unui chef local. Pregătești spring rolls sau încerci rețete pe bază de pește proaspăt, iar la final primești rețeta, ca amintire. Degustările de cafea vietnameză, cu lapte condensat și aromă intensă, sunt nelipsite din itinerariu – cafeaua e servită, adesea, în cafenele vechi, unde localnicii socializează dimineața devreme. 

Mai multă siguranță, confort și economie de timp

Un avantaj major pentru un circuit ghidat îl reprezintă liniștea pe parcursul călătoriei. Nu trebuie să te ocupi de rezervări complexe, transport între orașe sau obținerea vizei – organizatorul acoperă toate aceste aspecte. De cele mai multe ori, transferurile interne se fac cu autocare curate sau microbuze moderne, iar ghidul oferă instrucțiuni clare despre check-in online ori despre predarea bagajului de mână la aeroport.

Cazarea standard se realizează la hoteluri de 3-4 sau chiar 5 stele, cu mic dejun inclus. Circuitul poate include cel puțin o noapte pe vas de croazieră în Golful Ha Long, unde ai parte de cameră privată, mesele principale servite la bord și posibilitatea unor activități extra ca yoga la răsărit. Itinerariul este astfel elaborat încât să folosești la maximum fiecare zi: dimineața vizitezi orașe sau monumente importante, iar după-amiaza rămâne timp pentru relaxare sau explorări personale.

Dacă apar schimbări de program (cum ar fi întârzieri sau vreme nefavorabilă), ghidul propune rapid alte opțiuni, fără ca tu să petreci ore căutând soluții alternative.

Acces la experiențe personalizate și „ascunse” turiștilor de ocazie

Persoanele care aleg un circuit în Vietnam cu ghid pot descoperi aspecte mai puțin vizibile călătorului independent. Ghidul conduce grupul spre sate izolate, ateliere ascunse de ochii publicului larg sau la evenimente locale. Poți participa la ateliere de ceramică în Bat Trang, sat de lângă Hanoi cu tradiție de sute de ani, unde realizezi propriul vas sub îndrumarea unui artizan.

Grupul mic favorizează dialogul, permite întrebări directe și lasă loc ajustării programului după preferințe. Dacă dorești, poți dedica o zi plajelor din Da Nang, sau să iei parte la o oră de meditație într-un templu budist – ghidul anunță din timp opțiunile.

Oameni cu interese culinare, speologie sau fotografie vor găsi în circuitul organizat sprijin pentru a explora teme personale, integrându-le firesc în program.

Sprijin logistic continuu și asistență la fiecare pas

De la detalii ca schimbul valutar, informații despre bacșiș sau siguranța transportului public, circuitul ghidat pune la dispoziție răspunsuri imediate pentru orice situație.

Dacă alegi taxiuri, biciclete sau scutere, ghidul alege variante sigure și te informează despre costuri înainte de urcare. În orașele mari, ca Ho Chi Minh sau Hanoi, grupul primește briefing legat de aglomerație, reguli de traversare și recomandări despre cum să te păstrezi în siguranță pe străzi.

Ghidul monitorizează starea de sănătate a grupului și păstrează legătura cu spitale sau clinici partenere, în caz de nevoie. Pentru drumețiile din nord, asigură apă și gustări, iar pentru croaziere, comunică regulile de comportament și îmbrăcămintea potrivită. Astfel, sprijinul constant reduce stresul și facilitează concentrarea pe plăcerea descoperirii.

Itinerariu echilibrat, cu activități diverse pentru fiecare zi

Un circuit tipic în Vietnam se desfășoară pe 10-14 zile și acoperă orașe mari, zone de coastă și regiuni de munte. Itinerariul include, de regulă, atât zile de vizite intense, cât și momente dedicate relaxării sau explorării personale.

Ziua începe, de obicei, cu un mic dejun complet la hotel. Turiștii vizitează Mausoleul lui Ho Chi Minh, Piața Dong Xuan din Hanoi sau Templul Literaturii alături de ghid, în grup restrâns. Prânzul este programat într-o locantă unde meniul se adaptează sezonului și preferințelor culinare ale grupului. Seara poate aduce relaxare la un rooftop bar în Da Nang, plimbare printre felinarele din Hoi An sau cină tematică cu dansuri locale în Hue.

Transportul cu avion (Vietnam Airlines fiind o alegere populară pentru zboruri interne), autocar modern sau barca pe Mekong mulțumește toate gusturile. Cazarea oscilează între hoteluri confortabile și hoteluri boutique cu facilități moderne, mereu cu mic dejun inclus și, uneori, acces la piscină.

În timpul petrecut pe cont propriu, ghidul rămâne la dispoziție pentru recomandări – de exemplu, te poate ajuta să rezervi un masaj autentic sau să alegi o plimbare suplimentară cu barca la apus.  

Recomandări concrete pentru o vacanță reușită în circuit

Pregătește-ți documentele esențiale: pașaport valabil, copii după actele principale, asigurare medicală și biletele de avion, preferabil și în format electronic. La check-in online pentru zboruri interne, urmează instrucțiunile ghidului pentru a nu avea surprize la îmbarcare. Bagajul de mână ar trebui să includă haine lejere, eșarfă pentru templu, umbrelă mică, cremă de protecție solară și șlapi pentru ploaie.

Respectă codul vestimentar din temple: umeri și genunchi acoperiți, mai ales pentru femei. Înainte de a fotografia oameni, cere acceptul – localnicii apreciază gestul.

Sezonul optim pentru Vietnam: noiembrie–aprilie, când poți evita ploile torențiale. În rest, așteaptă-te la aversă neașteptată și adaptează-ți itinerariul sau echipamentul.

Întreabă ghidul pentru activități suplimentare în zilele libere: masaj tradițional, yoga, shopping la piața de noapte din Hanoi sau degustare de fructe exotice în piețele din Saigon.

Învață câteva expresii de bază – „Xin chào” (bună ziua), „Cảm ơn” (mulțumesc) – pentru a intra mai repede în grațiile localnicilor.

Oameni și ospitalitate: sufletul autentic al Vietnamului

Cei care călătoresc cu circuit ghidat observă rapid deschiderea inimii localnicilor. În sate, copiii însoțesc vizitatorii prin ulițe, iar femeile invită turiștii la degustări de fructe exotice sau prezentare de meșteșuguri. Mulți vietnamezi apreciază conversațiile simple, iar faptul că ghidul traduce rapid facilitează aceste schimburi. 

Participarea la o masă în familie, la un festival rural sau la o sărbătoare locală completează perfect imaginea unei culturi care pune preț pe comunitate și ospitalitate. Amintirile create astfel influențează puternic percepția asupra destinației și lasă impresii durabile.

Ghidul facilitează aceste întâlniri autentice – nu ca intermediar distanțat, ci ca punte prietenoasă între călător și Vietnamul real.

Vietnamul merită descoperit cu deschidere și curiozitate, iar un circuit ghidat îți aduce confort, siguranță și acces la trăiri autentice, imposibil de atins atunci când planifici totul singur. Alege să vezi această țară prin ochii localnicilor – și vei reveni acasă cu amintiri de neuitat și respect pentru farmecul vietnamez.

Foto: Shutterstock

Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum au fost „ajutați” Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige Asia Express 2025. Fanii acuză Antena 1: Actori „plasați” să le rezolve probele
Cum au fost „ajutați” Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige Asia Express 2025. Fanii acuză Antena 1: Actori „plasați” să le rezolve probele
Fanatik
A fost anunțat arbitrul meciului Bosnia – România. Controverse uriașe în jurul său: l-a făcut praf pe Mircea Lucescu în 2014
A fost anunțat arbitrul meciului Bosnia – România. Controverse uriașe în jurul său: l-a făcut praf pe Mircea Lucescu în 2014
GSP.ro
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
Click.ro
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Redactia.ro
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Câți bani au primit Alexandru Ion și Ștefan Floroaica la Asia Express 2025. Au ajuns pe locul 2 în marea finală
Câți bani au primit Alexandru Ion și Ștefan Floroaica la Asia Express 2025. Au ajuns pe locul 2 în marea finală
Când și unde va fi depus trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Alexandra Velniciuc: „Știa că urmează sfârșitul. Îl aștepta cu demnitate și cu împăcare”
Când și unde va fi depus trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Alexandra Velniciuc: „Știa că urmează sfârșitul. Îl aștepta cu demnitate și cu împăcare”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri. Ai grijă cu aceste zodii!
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri. Ai grijă cu aceste zodii!
Actrița iubită de toți românii, în cea mai scurtă și mulată rochie, la 56 de ani! Senzualitate la extrem pe covorul roșu
Actrița iubită de toți românii, în cea mai scurtă și mulată rochie, la 56 de ani! Senzualitate la extrem pe covorul roșu
Elle
Gabi Tamaș și Dan Alexa, PRIMELE DECLARAȚII după ce au câștigat Asia Express 2025 și marele premiu de 35.000 de euro: „Putem fi mândri de noi pentru că am reușit în altceva în afară de fotbal...”
Gabi Tamaș și Dan Alexa, PRIMELE DECLARAȚII după ce au câștigat Asia Express 2025 și marele premiu de 35.000 de euro: „Putem fi mândri de noi pentru că am reușit în altceva în afară de fotbal...”
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, PRIMELE DECLARAȚII după ce au pierdut marea finală Asia Express 2025: „Ne-am jucat, ne-am bucurat, ne-am frustrat, ne-am distrat, ne-am încurcat, am pierdut...”
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, PRIMELE DECLARAȚII după ce au pierdut marea finală Asia Express 2025: „Ne-am jucat, ne-am bucurat, ne-am frustrat, ne-am distrat, ne-am încurcat, am pierdut...”
O vezi aproape zilnic la știrile PRO TV, dar știai cum arată familia ei? Andreea Marinescu, apariție rară alături de soț și cei doi copii ai săi. Foto
O vezi aproape zilnic la știrile PRO TV, dar știai cum arată familia ei? Andreea Marinescu, apariție rară alături de soț și cei doi copii ai săi. Foto
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Ce echipă a câștigat Asia Express sezonul 8! Cine pleacă acasă cu marele premiu în valoare de 35.000 de euro
Ce echipă a câștigat Asia Express sezonul 8! Cine pleacă acasă cu marele premiu în valoare de 35.000 de euro
Ce decizie a luat Marinela Chelaru cu câteva zile înainte să moară. Soțul ei, Adrian Cula, dezvăluiri dureroase, la o lună de la decesul actriței: „Avea o teamă”
Ce decizie a luat Marinela Chelaru cu câteva zile înainte să moară. Soțul ei, Adrian Cula, dezvăluiri dureroase, la o lună de la decesul actriței: „Avea o teamă”
Scene emoționante la mormântul lui Silviu Prigoană, la un an de la moartea sa. Cine a mers să-i aprindă o lumânare regretatului afacerist
Scene emoționante la mormântul lui Silviu Prigoană, la un an de la moartea sa. Cine a mers să-i aprindă o lumânare regretatului afacerist
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu: „Buna mea credință s-a manifestat”
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu: „Buna mea credință s-a manifestat”
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express 2025. Fotbaliștii au donat o parte din marele premiu
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express 2025. Fotbaliștii au donat o parte din marele premiu
Observator News
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Libertatea pentru Femei
Ea e femeia care i-a fost alături lui Horia Moculesu până în ultima clipă: „Mi-a dat semne că m-a auzit. am știut că mă va aștepta”. Zvonuri vechi, adevăr limpede
Ea e femeia care i-a fost alături lui Horia Moculesu până în ultima clipă: „Mi-a dat semne că m-a auzit. am știut că mă va aștepta”. Zvonuri vechi, adevăr limpede
Ileana Șipoteanu, anunț superb despre fiica ei și a regretatului compozitor Dumitru Lupu. Cum arată Dumitrana la 30 de ani
Ileana Șipoteanu, anunț superb despre fiica ei și a regretatului compozitor Dumitru Lupu. Cum arată Dumitrana la 30 de ani
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Toți o știu pe Anca Alexandrescu acum, dar stai să vezi cum arăta pe vremea când avea 20 de ani. Era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Toți o știu pe Anca Alexandrescu acum, dar stai să vezi cum arăta pe vremea când avea 20 de ani. Era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Ce sunt și ce conțin Taxus baccata, fructele din cauza cărora a murit eleva din Timișoara după ce le-a ingerat. Planta este bună pentru medicină
Ce sunt și ce conțin Taxus baccata, fructele din cauza cărora a murit eleva din Timișoara după ce le-a ingerat. Planta este bună pentru medicină
Una dintre cele mai bogate femei din România a murit pe autostradă. A făcut infarct și nu a mai putut fi salvată
Una dintre cele mai bogate femei din România a murit pe autostradă. A făcut infarct și nu a mai putut fi salvată
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Top 6 vitamine care te ajută să slăbești în menopauză
Top 6 vitamine care te ajută să slăbești în menopauză
O substanță din produsele de curățenie triplează riscul de cancer la ficat
O substanță din produsele de curățenie triplează riscul de cancer la ficat
Legătura dintre suplimentele cu calciu și riscul de demență la femeile în vârstă
Legătura dintre suplimentele cu calciu și riscul de demență la femeile în vârstă
Un nou medicament a ținut pe loc un cancer pancreatic în stadiul 4 la o femeie însărcinată, după ce 44 de ședințe de chimioterapie au eșuat
Un nou medicament a ținut pe loc un cancer pancreatic în stadiul 4 la o femeie însărcinată, după ce 44 de ședințe de chimioterapie au eșuat
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani și a sărbătorit românește la mii de kilometri depărtare de casă. Cum și-a surprins fanii
Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani și a sărbătorit românește la mii de kilometri depărtare de casă. Cum și-a surprins fanii
Cum arăta Gabriela Prisăcariu la 18 ani. Imagine rară cu soția lui Dani Oțil. Detaliul care a ieșit la iveală
Cum arăta Gabriela Prisăcariu la 18 ani. Imagine rară cu soția lui Dani Oțil. Detaliul care a ieșit la iveală
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton