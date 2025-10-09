De ce femeile sunt mai expuse depresiei decât bărbații

De-a lungul timpului s-a observat că femeile sunt mai predispuse la depresie decât bărbaţii. Deşi acest lucru nu a fost pe deplin explicat de specialişti, depresia la femei poate îmbrăca mai multe forme. Ele se pot confrunta cu afecţiunea în adolescenţă, în perioada adultă sau după naşterea unui copil. În plus, spre deosebire de bărbaţi, femeile sunt mai deschise să vorbească despre partea emoţională şi despre trăirile prin care trec. Vezi în materialul următor şi alte informaţii utile despre simptomele uneia dintre cele mai întâlnite afecţiuni de sănătate mintală din lume şi modul în care acestea pot fi tratate.

Cauzele pentru care femeile pot fi mai expuse depresiei decât bărbaţii

Depresia are rădăcini multiple, iar femeile se pot confrunta cu un cumul de factori care le fac vulnerabile. Schimbările hormonale care încep încă din adolescenţă, apoi transformările de la vârsta adultă, naşterea unui copil, eveniment care poate veni însoţit uneori şi de depresia postnatală. Pe lângă aceste cauze, mai pot fi cauze precum presiunea socială. În general, femeile sunt prinse între multiple roluri: mamă, soţie, carieră. Iar aşteptările legate de performanţă pot crea o încărcătură emoțională și fizică mult mai mare. O altă explicaţie a depresiei la femei o reprezintă factorii genetici. Mai există şi varianta în care are loc un număr mai mare de diagnosticări în cazul femeilor decât al bărbaţilor, deoarece aceştia nu sunt atât de deschişi să vorbească despre latura emoţională. Spre deosebire de femei, care caută ajutor specializat, bărbaţii încearcă să-şi înăbuşe aceste probleme şi să le ignore.

Care sunt principalele semne care semnalează apariţia depresiei

Depresia este o afecţiune care poate să aibă efecte negative asupra tuturor domeniilor din viaţă. Lăsată netratată, ea poate căpăta amploare, iar persoana care se confruntă cu această afecţiune să se simtă tot mai mult copleşită şi pierdută. Este important să se ia măsuri încă de la primele simptome. Simptome precum pierderea interesului pentru activităţi care înainte aduceau plăcere, dificultăţi de concentrare, apatie, gol interior sunt indicii clare ale depresiei. Femeile afectate pot resimți o lipsă totală de energie și motivație, chiar și pentru obiceiuri simple, cum ar fi plimbările, lectura sau timpul petrecut cu familia. Din punct de vedere emoţional, există trăiri intense, precum tristețe persistentă, sentimente de vinovăție, lipsa valorii personale sau disperare. Unele femei pot deveni iritabile și ușor tensionate, iar acest lucru le afectează relațiile sociale și profesionale. Se poate întâmpla ca, din cauza suferinţei emoţionale, persoanele afectate să simtă nevoia să se izoleze şi să se retragă din viaţa socială. Depresia poate căpăta şi alte forme, atât fizice, cât şi emoţionale, însă când semnele persistă de cel puţin două săptămâni este necesar să se caute ajutor specializat.

Care sunt primele măsuri ce se iau în tratarea ei

Conştientizarea acestor emoţii şi stări copleşitoare reprezintă primul pas în tratarea depresiei. Curajul de a recunoaşte că nu te simţi bine şi că ai nevoie de sprijin are un aport major în acest proces. Apropiaţii şi familia pot oferi sprijin moral, însă este necesar ca pe lângă ei să existe şi un terapeut profesionist care să ghideze procesul. Specialistul poate să te îndrume în cele mai grele momente şi să-ţi fie aliat de încredere în această călătorie. Terapia este esenţială într-o astfel de situaţie. Este important de înţeles că depresia nu se vindecă peste noapte. Este nevoie de timp, răbdare, ascultare, iubire şi înţelegere. Într-un cadru în care te simţi în siguranţă, vei putea vorbi despre trăirile tale, cauzele care stau în spatele lor şi tehnicile de lucru potrivite pentru această afecţiune. Spre exemplu, terapia cognitiv-comportamentală ajută pacientele să identifice gândurile negative și să le înlocuiască cu perspective mai sănătoase, scrie healthdirect.gov.au. Există şi varianta în care se poate combina terapia cu tratament medicamentos, dacă specialistul consideră, dar şi alte metode suplimentare, cum ar fi activităţi de mindfulness care ajută mintea să se relaxeze.

