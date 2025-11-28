De ce este important să apelezi la profesioniști pentru indreptat jante și recondiționare

Jantele mașinii tale nu sunt doar un detaliu estetic. Ele influențează direct stabilitatea, frânarea și confortul la rulare. Orice lovitură în bordură sau groapă poate deforma jantele.

O jantă strâmbă înseamnă vibrații, uzură prematură a anvelopelor și risc. De aceea procesul de indreptare și recondiționare a acestora devine necesar. În continuare vom explica pe înțelesul tuturor cum lucrează profesioniștii.

De ce este important procesul de indreptat jante și recondiționare profesionistă

O jantă lovită nu înseamnă doar un mic defect vizual. Poate afecta echilibrul roții, precizia direcției și distanța de frânare. Mașina începe să vibreze, volanul tremură iar anvelopele se tocesc neuniform. În timp o jantă grav deteriorată poate ceda și provoca situații periculoase.

Un atelier specializat în recondiționare și indreptat jante știe să evalueze corect defectele. La SRZ Powder Coating jantele din aliaj și oțel sunt analizate atent. Se ia în calcul tipul materialului, zona impactului și nivelul deformării. Astfel se decide dacă janta poate fi îndreptată, sudată sau trebuie înlocuită.

A apela la profesioniști este important și din alt motiv. Intervențiile improvizate pot slăbi structura jantei și compromite siguranța. Echipamentele dedicate pentru indreptatul jantelor aplică forță controlată nu lovituri brutale. Rezultatul corect este o roată aliniată, stabilă și sigură pe termen lung.

Pașii necesari pentru indreptarea și verificarea siguranței roților

Procesul începe cu o inspecție vizuală și geometrică a jantei. Tehnicienii verifică dacă există îndoituri, fisuri, porțiuni ciobite sau deformări de cerc. Se controlează și interiorul canalului nu doar fața vizibilă a jantei. Adesea cele mai periculoase defecte se ascund în zone mai greu de observat.

După identificarea problemelor, se decide metoda potrivită de indreptat jante. Pentru deformări moderate se folosesc prese hidraulice și dispozitive speciale. Janta este fixată pe un utilaj care indică abaterea față de forma corectă.

Tehnicianul aplică presiune treptată până când rotirea devine uniformă din nou. În cazul unor lovituri severe doar indreptarea acesteia nu este suficient. Dacă apar fisuri sau porțiuni rupte intervine sudura specializată pentru jante. Atelierul utilizează tehnici potrivite pentru aliaje de aluminiu și alte metale.

După sudură zona este șlefuită, verificată și readusă la forma originală. Un pas important este verificarea finală a jantei pe standuri dedicate. Se urmărește dacă există devieri, jocuri sau zone slăbite după îndreptare.

Abia apoi janta este pregătită pentru etapa următoare de recondiționare estetică. În final janta trebuie să fie sigură ;i nu doar frumoasă.

Cum recondiționează SRZ Powder Coating jantele afectate

SRZ Powder Coating este un atelier specializat în recondiționare și indreptat jante în București. Echipa este formată din persoane calificate cu experiență în lucrul cu aliaje. Atelierul repară jante auto și moto din aliaj sau oțel cu multiple proceduri.

Scopul este să redea roților atât siguranța cât și aspectul de fabrică. După faza de indreptare urmează de regulă sablarea profesională. Sablarea îndepărtează vechea vopsea, urmele de rugină și depunerile încăpățânate. Se obține o suprafață curată, ușor rugoasă, ideală pentru aderența noii vopsele.

Acest pas este obligatoriu pentru un rezultat durabil nu doar atrăgător vizual. Când jantele prezintă fisuri se aplică proceduri de sudură dedicate. Sudura jantelor trebuie făcută de tehnicieni cu experiență și aparatură specifică. După sudare janta este din nou verificată, îndreptată și echilibrată.

Astfel se păstrează cât mai bine proprietățile mecanice ale materialului original. SRZ Powder Coating oferă și servicii de reparatii jante aliaj la nivel avansat. Atelierul poate interveni inclusiv pe jante strâmbe din butuc, unde deformarea este complexă.

În multe cazuri costul unei recondiționări corecte este mai mic decât unul nou. În plus păstrezi designul preferat și o configurație omologată pentru mașină.

Indreptat jante și vopsire în câmp electrostatic pentru un aspect ca nou

După indreptat jante și reparațiile structurale urmează etapa estetică. La SRZ vopsirea nu se face clasic cu pistol și vopsea lichidă. Atelierul folosește tehnologia powder coating adică vopsire în câmp electrostatic.

Vopseaua sub formă de pulbere aderă uniform pe suprafață datorită încărcării electrostatice. După aplicare jantele intră în cuptor unde pulberea se topește și polimerizează. Se formează un strat dur, omogen, foarte rezistent la ciobire și coroziune.

Rezultatul este o suprafață lucioasă sau mată în funcție de culoarea aleasă. Atelierul oferă o gamă largă de nuanțe inclusiv efecte speciale și finisaje deosebite. Procesul nu se oprește aici. Pentru clienții care doresc protecție suplimentară se poate aplica tratament ceramic.

Acesta ajută la respingerea murdăriei și facilitează curățarea zilnică. În plus protejează culoarea împotriva razelor UV și factorilor de mediu. Prin combinarea etapelor de indreptat jante, sablare și vopsire electrostatică jantele renasc.

Mașina capătă un aspect îngrijit iar roțile arată efectiv ca noi. Este o soluție potrivită și pentru pasionații de tuning sau culori personalizate. Ai libertatea să transformi jantele într-un detaliu vizual central al mașinii.

Beneficii ai pe termen lung cand procesul de recondiționare nu este suficient

Există situații în care nici cel mai bun proces de reconditionare jante nu mai ajută. Dacă fisurile sunt extinse sau materialul este foarte slăbit se recomandă înlocuirea. Un atelier serios îți va spune clar când janta nu mai este sigură. SRZ Powder Coating își rezervă chiar dreptul de a refuza lucrări riscante.

Chiar și așa în foarte multe cazuri recondiționarea profesionistă este suficientă. Beneficiile se văd imediat în confortul la rulare și liniștea din habitaclu. Dispar vibrațiile supărătoare, anvelopele se uzează uniform, șasiul este mai puțin solicitat.

Pe termen lung economisești bani atât la piese cât și la revizii. Un alt avantaj important este păstrarea valorii mașinii. Un set de jante bine întreținute arată întotdeauna mai bine la vânzare. Posibilii cumpărători înțeleg că ai avut grijă de mașină, nu doar de motor.

Detaliile vizuale inspiră încredere și pot crește prețul de revânzare. Așadar nu ignora semnele unei jante deformate sau crăpate. Procesul corect de indreptat jante urmat de recondiționare completă îți protejează investiția.

Alege întotdeauna un atelier specializat cu echipamente moderne și personal calificat. Jantele tale vor arăta din nou impecabil iar tu vei conduce mult mai liniștit.

Sursa foto: Freepik.com

