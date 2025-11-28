  MENIU  
Home > Advertorial > De ce este important să apelezi la profesioniști pentru indreptat jante și recondiționare

De ce este important să apelezi la profesioniști pentru indreptat jante și recondiționare

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Jantele mașinii tale nu sunt doar un detaliu estetic. Ele influențează direct stabilitatea, frânarea și confortul la rulare. Orice lovitură în bordură sau groapă poate deforma jantele.

O jantă strâmbă înseamnă vibrații, uzură prematură a anvelopelor și risc. De aceea procesul de indreptare și recondiționare a acestora devine necesar. În continuare vom explica pe înțelesul tuturor cum lucrează profesioniștii.

De ce este important procesul de indreptat jante și recondiționare profesionistă

O jantă lovită nu înseamnă doar un mic defect vizual. Poate afecta echilibrul roții, precizia direcției și distanța de frânare. Mașina începe să vibreze, volanul tremură iar anvelopele se tocesc neuniform. În timp o jantă grav deteriorată poate ceda și provoca situații periculoase.

Un atelier specializat în recondiționare și indreptat jante știe să evalueze corect defectele. La SRZ Powder Coating jantele din aliaj și oțel sunt analizate atent. Se ia în calcul tipul materialului, zona impactului și nivelul deformării. Astfel se decide dacă janta poate fi îndreptată, sudată sau trebuie înlocuită.

Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Recomandarea zilei

A apela la profesioniști este important și din alt motiv. Intervențiile improvizate pot slăbi structura jantei și compromite siguranța. Echipamentele dedicate pentru indreptatul jantelor aplică forță controlată nu lovituri brutale. Rezultatul corect este o roată aliniată, stabilă și sigură pe termen lung.

Pașii necesari pentru indreptarea și verificarea siguranței roților

Procesul începe cu o inspecție vizuală și geometrică a jantei. Tehnicienii verifică dacă există îndoituri, fisuri, porțiuni ciobite sau deformări de cerc. Se controlează și interiorul canalului nu doar fața vizibilă a jantei. Adesea cele mai periculoase defecte se ascund în zone mai greu de observat.

Prima declarație a femeii din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Ce a spus femeia când a fost întrebată de ce a făcut oribilul gest. Cu lacrimile șiroind pe obraji ea a răspuns
Prima declarație a femeii din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Ce a spus femeia când a fost întrebată de ce a făcut oribilul gest. Cu lacrimile șiroind pe obraji ea a răspuns
Recomandarea zilei

După identificarea problemelor, se decide metoda potrivită de indreptat jante. Pentru deformări moderate se folosesc prese hidraulice și dispozitive speciale. Janta este fixată pe un utilaj care indică abaterea față de forma corectă.

Tehnicianul aplică presiune treptată până când rotirea devine uniformă din nou. În cazul unor lovituri severe doar indreptarea acesteia nu este suficient. Dacă apar fisuri sau porțiuni rupte intervine sudura specializată pentru jante. Atelierul utilizează tehnici potrivite pentru aliaje de aluminiu și alte metale.

După sudură zona este șlefuită, verificată și readusă la forma originală. Un pas important este verificarea finală a jantei pe standuri dedicate. Se urmărește dacă există devieri, jocuri sau zone slăbite după îndreptare.

Abia apoi janta este pregătită pentru etapa următoare de recondiționare estetică. În final janta trebuie să fie sigură ;i nu doar frumoasă.

Cum recondiționează SRZ Powder Coating jantele afectate

SRZ Powder Coating este un atelier specializat în recondiționare și indreptat jante în București. Echipa este formată din persoane calificate cu experiență în lucrul cu aliaje. Atelierul repară jante auto și moto din aliaj sau oțel cu multiple proceduri.

Scopul este să redea roților atât siguranța cât și aspectul de fabrică. După faza de indreptare urmează de regulă sablarea profesională. Sablarea îndepărtează vechea vopsea, urmele de rugină și depunerile încăpățânate. Se obține o suprafață curată, ușor rugoasă, ideală pentru aderența noii vopsele.

Acest pas este obligatoriu pentru un rezultat durabil nu doar atrăgător vizual. Când jantele prezintă fisuri se aplică proceduri de sudură dedicate. Sudura jantelor trebuie făcută de tehnicieni cu experiență și aparatură specifică. După sudare janta este din nou verificată, îndreptată și echilibrată.

Astfel se păstrează cât mai bine proprietățile mecanice ale materialului original. SRZ Powder Coating oferă și servicii de reparatii jante aliaj la nivel avansat. Atelierul poate interveni inclusiv pe jante strâmbe din butuc, unde deformarea este complexă.

În multe cazuri costul unei recondiționări corecte este mai mic decât unul nou. În plus păstrezi designul preferat și o configurație omologată pentru mașină.

Indreptat jante și vopsire în câmp electrostatic pentru un aspect ca nou

După indreptat jante și reparațiile structurale urmează etapa estetică. La SRZ vopsirea nu se face clasic cu pistol și vopsea lichidă. Atelierul folosește tehnologia powder coating adică vopsire în câmp electrostatic.

Vopseaua sub formă de pulbere aderă uniform pe suprafață datorită încărcării electrostatice. După aplicare jantele intră în cuptor unde pulberea se topește și polimerizează. Se formează un strat dur, omogen, foarte rezistent la ciobire și coroziune.

Rezultatul este o suprafață lucioasă sau mată în funcție de culoarea aleasă. Atelierul oferă o gamă largă de nuanțe inclusiv efecte speciale și finisaje deosebite. Procesul nu se oprește aici. Pentru clienții care doresc protecție suplimentară se poate aplica tratament ceramic.

Acesta ajută la respingerea murdăriei și facilitează curățarea zilnică. În plus protejează culoarea împotriva razelor UV și factorilor de mediu. Prin combinarea etapelor de indreptat jante, sablare și vopsire electrostatică jantele renasc.

Mașina capătă un aspect îngrijit iar roțile arată efectiv ca noi. Este o soluție potrivită și pentru pasionații de tuning sau culori personalizate. Ai libertatea să transformi jantele într-un detaliu vizual central al mașinii.

Beneficii ai pe termen lung cand procesul de recondiționare nu este suficient

Există situații în care nici cel mai bun proces de reconditionare jante nu mai ajută. Dacă fisurile sunt extinse sau materialul este foarte slăbit se recomandă înlocuirea. Un atelier serios îți va spune clar când janta nu mai este sigură. SRZ Powder Coating își rezervă chiar dreptul de a refuza lucrări riscante.

Chiar și așa în foarte multe cazuri recondiționarea profesionistă este suficientă. Beneficiile se văd imediat în confortul la rulare și liniștea din habitaclu. Dispar vibrațiile supărătoare, anvelopele se uzează uniform, șasiul este mai puțin solicitat.

Pe termen lung economisești bani atât la piese cât și la revizii. Un alt avantaj important este păstrarea valorii mașinii. Un set de jante bine întreținute arată întotdeauna mai bine la vânzare. Posibilii cumpărători înțeleg că ai avut grijă de mașină, nu doar de motor.

Detaliile vizuale inspiră încredere și pot crește prețul de revânzare. Așadar nu ignora semnele unei jante deformate sau crăpate. Procesul corect de indreptat jante urmat de recondiționare completă îți protejează investiția.

Alege întotdeauna un atelier specializat cu echipamente moderne și personal calificat. Jantele tale vor arăta din nou impecabil iar tu vei conduce mult mai liniștit.

Sursa foto: Freepik.com

Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Iulia Albu, întâlnire tensionată cu Mike, fostul iubit. Au fost filmați în timp ce se certau pe stradă
Iulia Albu, întâlnire tensionată cu Mike, fostul iubit. Au fost filmați în timp ce se certau pe stradă
Fanatik
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
GSP.ro
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Redactia.ro
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
„Mi-am schimbat percepția asupra vieții.” Lucian Viziru a avut probleme serioase de sănătate. Cum se simte acum
„Mi-am schimbat percepția asupra vieții.” Lucian Viziru a avut probleme serioase de sănătate. Cum se simte acum
Starul TV Chuck Potthast, tatăl lui Elizabeth Castravet din reality-show-ul "90 Day Fiancé", a murit la 64 de ani
Starul TV Chuck Potthast, tatăl lui Elizabeth Castravet din reality-show-ul "90 Day Fiancé", a murit la 64 de ani
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Elle
Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile...”
Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile...”
Emily Burghelea, situație neașteptată la întoarcerea în România. Ce au pățit creatoarea de conținut și familia ei: „Au explodat...„
Emily Burghelea, situație neașteptată la întoarcerea în România. Ce au pățit creatoarea de conținut și familia ei: „Au explodat...„
Jennifer Aniston a dezvăluit un videoclip rar cu iubitul ei, Jim Curtis. Cum a fost surprins celebrul cuplu: „Puțin drăgălaș...” Video
Jennifer Aniston a dezvăluit un videoclip rar cu iubitul ei, Jim Curtis. Cum a fost surprins celebrul cuplu: „Puțin drăgălaș...” Video
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Văduva lui Mihai Constantinescu, Simona Secrier, a dezvăluit de ce ea și artistul n-au avut copii: „Am fi vrut să avem”
Văduva lui Mihai Constantinescu, Simona Secrier, a dezvăluit de ce ea și artistul n-au avut copii: „Am fi vrut să avem”
Elena Udrea își vrea înapoi bunurile confiscate după executarea silită. "Am fost condamnată abuziv!" Mesajul tranșant al fostei politiciene
Elena Udrea își vrea înapoi bunurile confiscate după executarea silită. "Am fost condamnată abuziv!" Mesajul tranșant al fostei politiciene
Alina Pușcău, primele declarații după ce s-a despărțit de iubit: „Au fost niște lecții”
Alina Pușcău, primele declarații după ce s-a despărțit de iubit: „Au fost niște lecții”
Zodii cu noroc la bani în decembrie. Au parte de surprize financiare de proporții
Zodii cu noroc la bani în decembrie. Au parte de surprize financiare de proporții
Observator News
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Libertatea pentru Femei
Nea Mărin, declarații sfâșietoare despre moartea fiului lui: "Nu am trecut ușor peste asta"
Nea Mărin, declarații sfâșietoare despre moartea fiului lui: "Nu am trecut ușor peste asta"
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Repausul săptămânal cumulat obligă angajatorii să plătească dublul sporului, chiar dacă salariații nu depășesc norma de muncă
Repausul săptămânal cumulat obligă angajatorii să plătească dublul sporului, chiar dacă salariații nu depășesc norma de muncă
Semne timpurii ale apariției diabetului de tip 2
Semne timpurii ale apariției diabetului de tip 2
Băutura banală care poate reduce riscul de cancer și de boli de inimă. După 20 de ani de studii, cercetătorii au decis!
Băutura banală care poate reduce riscul de cancer și de boli de inimă. După 20 de ani de studii, cercetătorii au decis!
Horoscop financiar decembrie 2025: zodia pentru care luna devine cea mai profitabilă din întregul an
Horoscop financiar decembrie 2025: zodia pentru care luna devine cea mai profitabilă din întregul an
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Rana nevăzută a lui Nea Marin: tragedia care i-a schimbat viața. „Nu am trecut ușor, dar împreună cu Mioara mea am depășit acest moment”
Rana nevăzută a lui Nea Marin: tragedia care i-a schimbat viața. „Nu am trecut ușor, dar împreună cu Mioara mea am depășit acest moment”
Fiica lui John Travolta, imagini incendiare! Cum s-a fotografiat Ella Bleu pentru noul pictorial
Fiica lui John Travolta, imagini incendiare! Cum s-a fotografiat Ella Bleu pentru noul pictorial
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton