De ce este considerat SPC-ul ”pardoseala viitorului”?

SPC-ul (Stone Plastic Composite sau Stone Polymer Composite) reprezintă un tip de pardoseală modulară cu miez rigid realizată, în general, dintr-un compozit pe bază de pulbere minerală, polimeri și stabilizatori.

Spre deosebire de pardoselile vinilice flexibile, pardoseala SPC are o structură mai densă și mai stabilă, ceea ce o face potrivită pentru zonele cu trafic intens și în spațiile în care este nevoie de o suprafață care să nu se deformeze ușor.

În standardele tehnice internaționale, pardoselile cu miez polimeric rigid sunt încadrate în categoria pardoselilor reziliente modulare, protejate la suprafață printr-un strat transparent de uzură, așa cum este descris în ASTM F3261, standard dedicat acestui tip de produs.

SPC-ul este considerat ”pardoseala viitorului” pentru că se aliniază cu actuala nevoie de funcționalitate, fără niciun compromis estetic! Practic, nu ești obligat să alegi între aspect și rezistență, le poți avea pe amândouă într-un singur produs. Iar sistemele moderne de montaj cu click permite instalarea (în multe situații) peste suprafețe existente, cu condiția ca acestea să fie curate, stabile și suficient de plane.

Dar motivele pentru care SPC-ul este considerat ”pardoseala viitorului” nu se opresc aici, ci trebuie subliniată și:

Rezistența la apă

Unul dintre cele mai puternice argumente pentru a comanda acum parchet SPC este comportamentul bun în contactul cu apa. Spre deosebire de parchetul laminat, SPC-ul are un miez rigid, fără fibre lemnoase, ceea ce îi conferă rezistență foarte bune la umezeală (deși nu înlocuiește hidroizolația profesională acolo unde este obligatorie – baie, bucătărie).

În viața de zi cu zi, rezistența îți oferă libertate – nu mai tresari la fiecare picătură de apă căzută lângă chiuvetă, nu mai intri în panică atunci când vii cu încălțămintea udă pe hol, nu mai trebuie să alegi gresia rece doar pentru că spațiul este expus la umezeală.

Stabilitatea dimensională pentru spațiile folosite intens

Un alt motiv pentru care SPC-ul este asociat cu viitorul pardoselilor este stabilitatea dimensională, respectiv faptul că pardoseala își păstrează forma în fața variațiilor de temperatură și umiditate. Standardul ASTM F3261 include, printre altele, cerințe și metode de evaluare pentru aspecte precum dimensiuni, planeitate, stabilitate dimensională, curbare, rezistență la sarcină statică și comportament la căldură sau lumină.

Bineînțeles, calitatea produsului și montajul contează enorm. O pardoseală SPC ieftină, montată pe un suport denivelat sau fără respectarea instrucțiunilor, nu va performa la fel ca un produs bun instalat corect. Dar atunci când alegerea este făcută atent, SPC-ul poate fi o soluție foarte potrivită pentru locuințe aglomerate, birouri, showroom-uri, magazine sau spații de ospitalitate.

Aspect premium

Modelele actuale de SPC disponibile la FloorDepot reproduc foarte convingător textura lemnului, variațiile pietrei naturale sau aspectul minimalist al betonului. Unele plăci au suprafețe embosate, sincronizate cu desenul decorativ, astfel încât fibra vizuală se simte ușor și la atingere. Asta îți permite să creezi o atmosferă caldă, elegantă sau contemporană fără să intri în zona costurilor și întreținerii asociate lemnului masiv sau pietrei naturale.

Montaj rapid și renovări cu (mai) puțin deranj

Pardoseala SPC este apreciată și pentru că multe modele folosesc sisteme flotante de tip click, care nu necesită lipire pe toată suprafața. Asta poate reduce durata montajului și poate face procesul mai curat, mai ales în comparație cu soluțiile care cer adezivi, timpi de uscare sau lucrări umede.

O renovare mai scurtă înseamnă mai puțin stres. Înseamnă că poți transforma un spațiu într-un weekend sau într-un interval restrâns, în funcție de suprafață și complexitate. Iar dacă peste ani vrei să schimbi decorul, un sistem flotant poate fi mai ușor de îndepărtat decât o pardoseală lipită definitiv, deși acest lucru depinde de produs și de metoda de instalare aleasă.

Întreținere facilă

SPC-ul câștigă și aici teren pentru că se curăță ușor: aspirare, mop bine stors, soluții recomandate pentru pardoseli vinilice și evitarea substanțelor abrazive. Nu ai nevoie de ceruire periodică, rașchetare sau tratamente complicate. Pentru petele obișnuite, intervenția rapidă este de obicei suficientă, iar stratul de uzură ajută la protejarea decorului.

Confort vizual, acustic și termic

Lemnul este cald, dar sensibil. Laminatul este accesibil, dar sună gol dacă nu este montat bine. SPC-ul se poziționează undeva între acestea: are o structură rigidă, dar poate fi mai plăcut la mers decât piatra sau ceramica, mai ales atunci când include substrat integrat sau când este combinat cu o folie potrivită.

Acustica este un aspect pe care mulți îl subestimează până se mută într-o casă unde fiecare pas se aude prea tare. Modelele SPC cu strat suport pot reduce zgomotul de impact și pot crea o senzație mai confortabilă. Nu toate produsele sunt egale, iar performanța acustică depinde de grosime, densitate, stratul suport și montaj. Totuși, pentru apartamente, birouri sau camere de hotel, această caracteristică poate face diferența dintre un spațiu doar frumos și unul cu adevărat plăcut.

Foto: Magnific

