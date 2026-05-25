  MENIU  
Home > Advertorial > De ce este considerat SPC-ul ”pardoseala viitorului”?

De ce este considerat SPC-ul ”pardoseala viitorului”?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

SPC-ul (Stone Plastic Composite sau Stone Polymer Composite) reprezintă un tip de pardoseală modulară cu miez rigid realizată, în general, dintr-un compozit pe bază de pulbere minerală, polimeri și stabilizatori. 

Spre deosebire de pardoselile vinilice flexibile, pardoseala SPC are o structură mai densă și mai stabilă, ceea ce o face potrivită pentru zonele cu trafic intens și în spațiile în care este nevoie de o suprafață care să nu se deformeze ușor. 

În standardele tehnice internaționale, pardoselile cu miez polimeric rigid sunt încadrate în categoria pardoselilor reziliente modulare, protejate la suprafață printr-un strat transparent de uzură, așa cum este descris în ASTM F3261, standard dedicat acestui tip de produs.

SPC-ul este considerat ”pardoseala viitorului” pentru că se aliniază cu actuala nevoie de funcționalitate, fără niciun compromis estetic! Practic, nu ești obligat să alegi între aspect și rezistență, le poți avea pe amândouă într-un singur produs. Iar sistemele moderne de montaj cu click permite instalarea (în multe situații) peste suprafețe existente, cu condiția ca acestea să fie curate, stabile și suficient de plane. 

Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
Recomandarea zilei

Dar motivele pentru care SPC-ul este considerat ”pardoseala viitorului” nu se opresc aici, ci trebuie subliniată și:

Rezistența la apă

Unul dintre cele mai puternice argumente pentru a comanda acum parchet SPC este comportamentul bun în contactul cu apa. Spre deosebire de parchetul laminat, SPC-ul are un miez rigid, fără fibre lemnoase, ceea ce îi conferă rezistență foarte bune la umezeală (deși nu înlocuiește hidroizolația profesională acolo unde este obligatorie – baie, bucătărie).

Elena Băsescu nu mai arată așa! Îmbrăcată sport, în colanți și hanorac, fiica cea mică a lui Traian Băsescu a fost fotografiată pe străzile din București și e aproape de nerecunoscut! Uite cât de mult s-a schimbat de când a ieșit din lumina reflectoarelor! / Foto
Elena Băsescu nu mai arată așa! Îmbrăcată sport, în colanți și hanorac, fiica cea mică a lui Traian Băsescu a fost fotografiată pe străzile din București și e aproape de nerecunoscut! Uite cât de mult s-a schimbat de când a ieșit din lumina reflectoarelor! / Foto
Recomandarea zilei

În viața de zi cu zi, rezistența îți oferă libertate – nu mai tresari la fiecare picătură de apă căzută lângă chiuvetă, nu mai intri în panică atunci când vii cu încălțămintea udă pe hol, nu mai trebuie să alegi gresia rece doar pentru că spațiul este expus la umezeală.

Stabilitatea dimensională pentru spațiile folosite intens

Un alt motiv pentru care SPC-ul este asociat cu viitorul pardoselilor este stabilitatea dimensională, respectiv faptul că pardoseala își păstrează forma în fața variațiilor de temperatură și umiditate. Standardul ASTM F3261 include, printre altele, cerințe și metode de evaluare pentru aspecte precum dimensiuni, planeitate, stabilitate dimensională, curbare, rezistență la sarcină statică și comportament la căldură sau lumină.

Bineînțeles, calitatea produsului și montajul contează enorm. O pardoseală SPC ieftină, montată pe un suport denivelat sau fără respectarea instrucțiunilor, nu va performa la fel ca un produs bun instalat corect. Dar atunci când alegerea este făcută atent, SPC-ul poate fi o soluție foarte potrivită pentru locuințe aglomerate, birouri, showroom-uri, magazine sau spații de ospitalitate.

Aspect premium

Modelele actuale de SPC disponibile la FloorDepot reproduc foarte convingător textura lemnului, variațiile pietrei naturale sau aspectul minimalist al betonului. Unele plăci au suprafețe embosate, sincronizate cu desenul decorativ, astfel încât fibra vizuală se simte ușor și la atingere. Asta îți permite să creezi o atmosferă caldă, elegantă sau contemporană fără să intri în zona costurilor și întreținerii asociate lemnului masiv sau pietrei naturale.

Montaj rapid și renovări cu (mai) puțin deranj

Pardoseala SPC este apreciată și pentru că multe modele folosesc sisteme flotante de tip click, care nu necesită lipire pe toată suprafața. Asta poate reduce durata montajului și poate face procesul mai curat, mai ales în comparație cu soluțiile care cer adezivi, timpi de uscare sau lucrări umede.

O renovare mai scurtă înseamnă mai puțin stres. Înseamnă că poți transforma un spațiu într-un weekend sau într-un interval restrâns, în funcție de suprafață și complexitate. Iar dacă peste ani vrei să schimbi decorul, un sistem flotant poate fi mai ușor de îndepărtat decât o pardoseală lipită definitiv, deși acest lucru depinde de produs și de metoda de instalare aleasă.

Întreținere facilă

SPC-ul câștigă și aici teren pentru că se curăță ușor: aspirare, mop bine stors, soluții recomandate pentru pardoseli vinilice și evitarea substanțelor abrazive. Nu ai nevoie de ceruire periodică, rașchetare sau tratamente complicate. Pentru petele obișnuite, intervenția rapidă este de obicei suficientă, iar stratul de uzură ajută la protejarea decorului.

Confort vizual, acustic și termic

Lemnul este cald, dar sensibil. Laminatul este accesibil, dar sună gol dacă nu este montat bine. SPC-ul se poziționează undeva între acestea: are o structură rigidă, dar poate fi mai plăcut la mers decât piatra sau ceramica, mai ales atunci când include substrat integrat sau când este combinat cu o folie potrivită.

Acustica este un aspect pe care mulți îl subestimează până se mută într-o casă unde fiecare pas se aude prea tare. Modelele SPC cu strat suport pot reduce zgomotul de impact și pot crea o senzație mai confortabilă. Nu toate produsele sunt egale, iar performanța acustică depinde de grosime, densitate, stratul suport și montaj. Totuși, pentru apartamente, birouri sau camere de hotel, această caracteristică poate face diferența dintre un spațiu doar frumos și unul cu adevărat plăcut.

Foto: Magnific

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Reacția Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a dat detalii din viața personală în pocastul lui Cătălin Măruță. "A fost destul de vulnerabil!" Ce a dezvăluit acum despre fostul partener
Reacția Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a dat detalii din viața personală în pocastul lui Cătălin Măruță. "A fost destul de vulnerabil!" Ce a dezvăluit acum despre fostul partener
Maria Dumitru, eliminată de la Survivor România 2026. Câți bani a primit pentru cele 17 săptămâni în competiție
Maria Dumitru, eliminată de la Survivor România 2026. Câți bani a primit pentru cele 17 săptămâni în competiție
Proiecte speciale
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Libertatea.ro
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
A1.ro
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Elena Băsescu, apariție rară în public. Fata cea mică a lui Traian Băsescu e schimbată total! Cum a fost surprinsă de paparazzi în haine sport
Elena Băsescu, apariție rară în public. Fata cea mică a lui Traian Băsescu e schimbată total! Cum a fost surprinsă de paparazzi în haine sport
Horoscop 25 mai 2026. Va vărsa lacrimi amare. O zodie trece printr-o despărțire dureroasă. Relația scârțâia de ceva timp
Horoscop 25 mai 2026. Va vărsa lacrimi amare. O zodie trece printr-o despărțire dureroasă. Relația scârțâia de ceva timp
Trucul care o ajută pe Sonia Argint să sfideze trecerea anilor și să arate impecabil. "Îmi vin haine și de acum 15 ani!"
Trucul care o ajută pe Sonia Argint să sfideze trecerea anilor și să arate impecabil. "Îmi vin haine și de acum 15 ani!"
Horoscop 24 mai 2026. Se rupe lanțul de ghinioane. O zodie are parte de bani și reușite pe toate planurile. Norocul e cuvântul cheie al zilei
Horoscop 24 mai 2026. Se rupe lanțul de ghinioane. O zodie are parte de bani și reușite pe toate planurile. Norocul e cuvântul cheie al zilei
Observator News
Oraşul unde primăria a investit zeci de mii de euro într-un coteţ mobil pentru găini. "Sunt alte priorităţi"
Oraşul unde primăria a investit zeci de mii de euro într-un coteţ mobil pentru găini. "Sunt alte priorităţi"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alertă internațională: o tulpină rară de Ebola se răspândește necontrolat, iar experții se tem de o pandemie severă
Alertă internațională: o tulpină rară de Ebola se răspândește necontrolat, iar experții se tem de o pandemie severă
Pensiile ajung mai târziu în iunie pentru unii pensionari. Calendarul complet pentru Poștă și card
Pensiile ajung mai târziu în iunie pentru unii pensionari. Calendarul complet pentru Poștă și card
S-a deschis prima stațiune balneară construită de la zero după 1989! Cât costă un weekend de 1 Iunie în noul paradis din Vrancea
S-a deschis prima stațiune balneară construită de la zero după 1989! Cât costă un weekend de 1 Iunie în noul paradis din Vrancea
Suplimentul natural care poate reduce durerea de genunchi provocată de artroză în câteva săptămâni
Suplimentul natural care poate reduce durerea de genunchi provocată de artroză în câteva săptămâni
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Ce i-a cerut Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil în timpul relației. Prezentatorul a spus totul abia acum: „Am învățat extrem de multe lucruri de la ea”
Ce i-a cerut Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil în timpul relației. Prezentatorul a spus totul abia acum: „Am învățat extrem de multe lucruri de la ea”
Arată ca două surori! Imaginea rară cu mama Anei Bodea care a uimit tot internetul
Arată ca două surori! Imaginea rară cu mama Anei Bodea care a uimit tot internetul
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
Libertatea
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton