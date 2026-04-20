  MENIU  
Home > Advertorial > De ce bijuteriile la comandă, personalizate devin tot mai căutate în România?

De ce bijuteriile la comandă, personalizate devin tot mai căutate în România?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Omul este unic prin felul în care gândește, simte și se exprimă, iar această unicitate caută în mod natural să se reflecte și în lucrurile pe care le poartă. Hainele, accesoriile și mai ales bijuteriile devin o extensie a personalității, o formă subtilă de a comunica cine suntem fără a rosti un cuvânt. În fond, dorința de a purta ceva unic este o nevoie firească de autenticitate și de exprimare a propriei identități. Bijuteria unică devine mai mult decât un simplu accesoriu; acesta este o extensie a personalității celui care o poartă. Astfel, o bijuterie personalizată devine un simbol al identității, o amprentă subtilă, dar puternică, a cine suntem și cum vrem să ne exprimăm în lume. Nu mai este vorba doar despre lux sau capriciu. Este vorba despre o schimbare reală în modul în care ne raportăm la obiectele de valoare pe care le purtăm.

Ce înseamnă, de fapt, bijuteriile la comandă?

Termenul „bijuterii la comandă” poate părea simplu, dar acoperă o gamă largă de posibilități. În esență, este vorba despre o bijuterie creată special pentru tine, după preferințele și indicațiile tale. 

Diferența față de bijuteriile de serie este esențială. Când cumperi o bijuterie din vitrină, alegi dintr-o selecție prestabilită. Când comanzi o bijuterie personalizată, însă, participi activ la procesul de creație. Ai un cuvânt de spus în alegerea metalului, a pietrelor, a formei și a fiecărui detaliu care contează pentru tine. 

De ce crește interesul pentru bijuteriile personalizate în România?

Dorința de unicitate într-o lume standardizată

Trăim într-o epocă în care accesul la produse este mai ușor ca niciodată. Platformele online oferă mii de modele de bijuterii, iar magazinele de tip fast-fashion produc colecții noi în fiecare lună. Paradoxal, tocmai această abundență face ca bijuteriile de serie să își piardă farmecul tocmai prin lipsa lor de exclusivitate. Când zeci sau sute de persoane poartă același model, ceea ce ar fi trebuit să fie un simbol al stilului și personalității tale devine doar un obiect comun. În contrast, o bijuterie realizată la comandă este prin definiție unică, pentru că reflectă alegeri personale și spune o poveste care nu se repetă la nimeni altcineva. Această unicitate transformă accesoriul într-o declarație autentică a identității tale. Iar pentru mulți români, această unicitate a început să conteze mai mult decât un logo sau un nume de brand.

„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
Recomandarea zilei

Momentele importante merită bijuterii personalizate 

Cele mai multe bijuterii la comandă sunt legate de momente cu încărcătură emoțională. Momentele importante din viață devin și mai memorabile atunci când sunt marcate cu bijuterii personalizate, deoarece acestea păstrează emoția și semnificația evenimentului într-un mod tangibil și unic. Iată câteva exemple și motive:

Gândește-te, de exemplu, la un inel de logodnă în care piatra a fost aleasă de tine, designul reflectă povestea voastră ca și cuplu, iar fiecare detaliu a fost discutat și aprobat pas cu pas. Un astfel de inel nu este doar o bijuterie – este o declarație. Și exact acest gen de semnificație face ca tot mai mulți români să aleagă bijuteriile personalizate în locul celor de serie.

La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Recomandarea zilei

 Accesul la tehnologie a schimbat regulile jocului

Până nu demult, bijuteriile la comandă erau asociate exclusiv cu atelierele tradiționale, cu procese lungi și costuri greu de anticipat. Astăzi, lucrurile stau diferit. Tehnologia de modelare 3D permite vizualizarea bijuteriei înainte de a fi realizată fizic, ceea ce elimină incertitudinea și oferă clientului control real asupra rezultatului final. Acest progres a făcut ca bijuteriile personalizate să devină accesibile unui public mult mai larg. Nu mai trebuie să îți imaginezi cum va arăta produsul final; poți să-l vezi, să-l rotești, să-l ajustezi pe ecran înainte ca măcar un gram de metal să fie turnat. Această transparență a eliminat multe dintre barierele care țineau oamenii departe de bijuteriile la comandă.

O investiție emoțională, nu doar financiară

Un alt factor care alimentează creșterea interesului pentru bijuteriile personalizate este schimbarea de mentalitate. Bijuteria nu mai este doar un accesoriu decorativ, ci un obiect cu valoare sentimentală. O bijuterie la comandă poartă cu ea o poveste: povestea alegerii pietrei, a discuțiilor despre design, a așteptării și a momentului în care o vezi pentru prima dată în forma finală. Această dimensiune emoțională transformă bijuteria dintr-un simplu obiect într-o amintire tangibilă. Și tocmai de aceea, multe persoane care au trecut o dată prin procesul de a crea o bijuterie personalizată revin pentru noi proiecte – fie pentru ele, fie ca daruri pentru cei dragi.

Cum se derulează procesul de creare a unei bijuterii la comandă?

Dacă nu ai mai comandat niciodată o bijuterie personalizată, este firesc să te întrebi cum funcționează totul. Procesul este mai simplu decât pare și începe întotdeauna cu o conversație.

Consultarea: în prima etapă discuți cu un specialist despre ce îți dorești: tipul de bijuterie, ocazia, stilul preferat, bugetul orientativ. Nu trebuie să vii cu un plan detaliat, este suficient să ai o idee sau chiar doar o stare pe care vrei să o transmiți prin bijuterie. 

Alegerea gemelor: fie că este vorba de un diamant, un safir, un rubin sau o piatră mai puțin convențională precum tanzanitul, acest pas este unul dintre cele mai fascinante din întreg procesul. Fiecare piatră are culoarea, strălucirea și caracterul ei, iar alegerea potrivită face diferența între o bijuterie frumoasă și una excepțională.

Proiectare 3D: după ce gema și designul sunt stabilite, bijuteria prinde viață în format digital prin modelare 3D. Acest pas îți permite să vezi exact cum va arăta piesa finală, să ceri ajustări și să aprobi forma înainte de execuție. Practic, nu există surprize nefericite; ceea ce se aprobă (de tine și de bijutier) în modelul 3D este ceea ce primești la final.

Turnarea și finisarea: bijuteria este realizată fizic, verificată și pregătită pentru livrare. Rezultatul este o piesă unică, creată exclusiv pentru tine, cu atenție la fiecare detaliu.

Pentru cine sunt bijuteriile la comandă?

Răspunsul scurt: pentru oricine își dorește ca bijuteria pe care o poartă sau o dăruiește să aibă o semnificație aparte. În practică, însă, există câteva categorii de persoane care apelează cel mai des la acest serviciu. 

Mulți bărbați aleg bijuteriile personalizate atunci când caută inelul de logodnă perfect. Vor ceva care să fie memorabil, diferit de ceea ce găsesc în vitrine, și care să reflecte personalitatea partenerei lor. Este unul dintre cele mai importante cadouri pe care îl vor face în viață, iar ideea de a participa la crearea lui adaugă un strat suplimentar de valoare emoțională. 

De asemenea, tot mai multe femei aleg să își comande bijuterii pentru ele însele. Fie că este vorba de un cadou pentru o realizare profesională, fie de dorința de a avea o piesă care reflectă perfect stilul personal, bijuteria la comandă devine un act de auto-exprimare.

Nu în ultimul rând, bijuteriile personalizate sunt o alegere inspirată și pentru cadourile speciale: aniversări de cuplu, zile de naștere cu cifră rotundă, momente de recunoștință către părinți sau prieteni apropiați. 

De ce contează cu cine colaborezi?

Bijuteriile la comandă presupun un proces de colaborare, iar calitatea rezultatului depinde în mare măsură de expertiza echipei cu care lucrezi. Un bijutier cu experiență nu doar că va ști să transpună ideea ta în realitate, dar te va ghida pe parcursul întregului drum: te va ajuta să alegi piatra potrivită, va propune soluții de design la care poate nu te-ai gândit și se va asigura că piesa finală este la cele mai înalte standarde de calitate. De asemenea, transparența în procesul de lucru contează enorm. Posibilitatea de a vedea modelul 3D înainte de turnare, de a discuta opțiunile în detaliu și de a primi recomandări oneste face diferența între o experiență stresantă și una memorabilă în sensul bun al cuvântului. 

Accent Bijuterii este un brand cu experiență de 35 ani în bijuterii, care deține tehnologie avansată de modelare 3D, precum și bijutieri experimentați în realizarea bijuteriilor la comandă din aur și platină

Un trend cu rădăcini solide

Creșterea interesului pentru bijuteriile la comandă în România nu este o modă pasageră. Este rezultatul natural al mai multor tendințe care se întăresc reciproc: dorința de autenticitate, accesul la tehnologie, maturizarea pieței de bijuterii și, nu în ultimul rând, o înțelegere mai profundă a ceea ce înseamnă cu adevărat valoarea unei bijuterii.

Când alegi o bijuterie personalizată, alegi defapt să fii parte din povestea ei, de la prima idee până la ultima finisare. Și această implicare, această conexiune personală cu bijuteria, este ceva ce nu poate fi reprodus în serie.Dacă te-ai gândit vreodată să creezi o bijuterie care să fie doar a ta sau să dăruiești ceva cu adevărat unic unei persoane dragi, la Accent Bijuterii vei găsi o echipă gata să te ajute în fiecare etapă a procesului. În Galeria Accent din București vei descoperi gemologi și bijutieri cu experiență care sunt pregătiți să transforme ideea ta într-o bijuterie unică.

Foto: comaccent.ro

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Joe Jonas a confirmat relația cu Tatiana Gabriela, la aproape doi ani de la divorțul de Sophie Turner
Joe Jonas a confirmat relația cu Tatiana Gabriela, la aproape doi ani de la divorțul de Sophie Turner
Reghecampf vs. Anamaria Prodan, un nou episod la Tribunal, la mai bine de doi ani de la oficializarea divorțului. Pentru ce se judecă de data aceasta
Reghecampf vs. Anamaria Prodan, un nou episod la Tribunal, la mai bine de doi ani de la oficializarea divorțului. Pentru ce se judecă de data aceasta
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
Scriitoarea Ana Alfianu a transformat Brașovul într-un univers de poveste pentru cei mici. „Gândirea critică sau empatia sunt doar câteva dintre aripile pe care le primesc copiii când citesc”
Scriitoarea Ana Alfianu a transformat Brașovul într-un univers de poveste pentru cei mici. „Gândirea critică sau empatia sunt doar câteva dintre aripile pe care le primesc copiii când citesc”
Avantaje
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
DIETA Melaniei Trump! La 55 de ani arată ca în perioada în care făcea furori pe podium 😱 Nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști
DIETA Melaniei Trump! La 55 de ani arată ca în perioada în care făcea furori pe podium 😱 Nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști
Elle
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
România poate deveni furnizor regional de kerosen pentru Europa
România poate deveni furnizor regional de kerosen pentru Europa
A1.ro
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Alexandru Ciucu, apariție alături de fiicele sale cu Alinei Sorescu: „Vă iubesc cât universul și voi fi mereu lângă voi”
Alexandru Ciucu, apariție alături de fiicele sale cu Alinei Sorescu: „Vă iubesc cât universul și voi fi mereu lângă voi”
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat divorțul. Vedeta a ales să păstreze numele soțului. Ce au decis pentru cei 3 copii
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat divorțul. Vedeta a ales să păstreze numele soțului. Ce au decis pentru cei 3 copii
Cristi Borcea, marele absent de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. De ce nu a participat afaceristul 
Cristi Borcea, marele absent de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. De ce nu a participat afaceristul 
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, din nou împreună. Foștii concurenți de la „Insula iubirii”, în același pat, deși bărbatul are o relație cu Ella Vișan
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, din nou împreună. Foștii concurenți de la „Insula iubirii”, în același pat, deși bărbatul are o relație cu Ella Vișan
Observator News
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Libertatea pentru Femei
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Bărbatul care a avariat instalația de oxigen de la Spitalul Pantelimon a fost prins
Bărbatul care a avariat instalația de oxigen de la Spitalul Pantelimon a fost prins
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
3 zodii scapă de ghinion chiar din 20 aprilie. Începe o nouă etapă!
3 zodii scapă de ghinion chiar din 20 aprilie. Începe o nouă etapă!
Câți bani primești dacă donezi sânge în 2026. Suma reală, beneficii surprinzătoare și ce condiții trebuie să îndeplinești
Câți bani primești dacă donezi sânge în 2026. Suma reală, beneficii surprinzătoare și ce condiții trebuie să îndeplinești
HOROSCOP. TOP 3 zodii care vor înflori precum trandafirii de mai
HOROSCOP. TOP 3 zodii care vor înflori precum trandafirii de mai
INOVATIV. Un spray nazal poate încetini îmbătrânirea creierului
INOVATIV. Un spray nazal poate încetini îmbătrânirea creierului
TV Mania
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Felix Baumgartner ar fi împlinit 57 de ani. Cum a ajuns familia sportivului în război deschis cu Mihaela Rădulescu
Felix Baumgartner ar fi împlinit 57 de ani. Cum a ajuns familia sportivului în război deschis cu Mihaela Rădulescu
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Fosta prezentatoare tv din România s-a mutat în America cu logodnicul fotbalist: ”Nu am știut în ce mă bag! A fost o durere foarte mare”
Fosta prezentatoare tv din România s-a mutat în America cu logodnicul fotbalist: ”Nu am știut în ce mă bag! A fost o durere foarte mare”
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales un loc superb din Spania: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales un loc superb din Spania: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”
Libertatea
Pentru ce se judecă în continuare Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. „Îl urmărim silit. Nu a plătit mai nimic”
Pentru ce se judecă în continuare Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. „Îl urmărim silit. Nu a plătit mai nimic”
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton