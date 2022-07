De ce avem tendința să ne luăm un bagaj prea mare în concediu?

Concediile sunt unele dintre cele mai frumoase și așteptate perioade din an. Indiferent de vârstă, muncim un an întreg, ne confruntăm cu rutina zilnică și, atunci când se apropie momentul să plecăm în vacanță, ne cuprinde euforia. Nu este de blamat faptul că nu vrem să riscăm să uităm acasă ceva de care am putea avea nevoie, dar majoritatea dintre noi ne întoarcem cu multe lucruri nefolosite din vacanță.

Indiferent dacă pleci singură în vacanță sau împreună cu familia, împachetarea bagajului este, în cele mai multe cazuri, responsabilitatea ta. Chiar dacă ai timp berechet de a-l planifica sau îl faci pe ultima sută de metri, ar fi indicat ca de data aceasta să nu mai adaugi în bagaje decât lucrurile cu adevărat necesare. Știm, este greu să-ți dai seama care costum de baie merită luat în bagaj și pe care să-l lași acasă, dar cu siguranță nu este imposibil, mai ales că, deseori, revii din vacanță cu lucruri noi cumpărate.

Este de înțeles faptul că ne dorim ca viitorul concediu să fie cel mai frumos de până acum și că visăm să avem parte de un confort sporit, să reușim să ne deconectăm de la problemele zilnice și de task-urile de la job, dar acest lucru nu ar trebui să se traducă printr-un bagaj mai mare decât este necesar.

Așadar, anul acesta îți propunem să faci o listă cu lucrurile pe care vrei să le iei în vacanță, pentru a evita o supraîncărcare inutilă:

Hainele

Este vară și vei considera că acestea sunt prea subțiri ca să umple bagajul. Cu toate astea, acesta nu este un argument valid pentru a împacheta un număr prea mare de rochii și bluze, dat fiind faptul că majoritatea timpului o vei petrece în costum de baie. Nici numărul acestora nu ar trebui sa fie prea mare, mai ales că este aproape imposibil să nu vezi într-o vitrină ceva drăguț de cumpărat.

2. Accesoriile

Este vară și rochiile vaporoase trebuie să fie corect accesorizate pentru a obține look-ul dorit. Chiar și așa, nu este cazul să iei mai mult de o pălărie de soare în bagaj și câteva bijuterii. Dacă alegi modele versatile, le vei putea combina în suficient de multe moduri pentru a-ți pune în evidență orice ținută.

3. Cosmeticele

Cremele de protecție solară nu sunt doar recomandate, ci chiar obligatorii. Chiar dacă acestea ocupă mai mult spațiu în bagaj, mai ales dacă ai un brand preferat pe care îl utilizezi, nu ar fi o idee bună să renunți la ele. Deși, cel mai probabil, vei găsi magazine sau farmacii de unde să le poți cumpăra, este mai sigur să le iei de acasă, pentru a scuti drumuri inutile.

4. Lenjeriile de pat

Din motive de igienă, sunt persoane care își adaugă în bagajul de vacanță și un rând de lenjerie de pat. Dacă și tu faci la fel, indiferent câte stele ar avea unitatea ta de cazare, dacă nu vei dormi în cort, nu ai niciun motiv să cari de acasă lenjeria. Chiar dacă, la prima vedere, lenjeria din cameră nu corespunde standardelor, nu te oprește nimic să soliciți cameristei sau la recepție schimbarea ei cu una ok.

O mai bună organizare ne poate scăpa, de data aceasta, de căratul unui bagaj mult prea mare și inutil, adăugând doar strictul necesar. Cu siguranță vei avea la retur un bagaj mai mare, deoarece sunt prea multe lucruri frumoase în vitrinele buticurilor pe lângă care te vei plimba zi de zi.

Sursa foto: Shutterstock

(P) Material publicitar realizat împreună cu Hervis