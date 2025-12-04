  MENIU  
Home > Advertorial > De ce aleg unele persoane să țină dietă în sezonul rece – și de ce poate fi o strategie potrivită și pentru tine

De ce aleg unele persoane să țină dietă în sezonul rece – și de ce poate fi o strategie potrivită și pentru tine

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Sursa foto: Pexels.com

Când temperaturile scad și lumina zilei se reduce, mulți oameni își schimbă rutina: petrec mai mult timp în casă, se mișcă mai puțin și tind să mănânce mai mult. În mod firesc, iarna este asociată cu o perioadă de confort alimentar și acumulare de kilograme.

Și totuși, există o categorie de persoane care face exact opusul: alege să țină dietă în sezonul rece, să-și redefinească obiectivele de fitness și chiar să-și îmbunătățească compoziția corporală.

De ce? Pentru că, atunci când este abordată inteligent, o dietă de iarnă poate aduce beneficii reale – atât pentru sănătate, cât și pentru performanța în sală. În plus, iarna poate fi o perioadă excelentă pentru a-ți accelera metabolismul și a te pregăti pentru sezonul cald.

Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Recomandarea zilei

Descoperă de ce tot mai mulți oameni aleg să slăbească iarna și de ce ar putea fi o strategie potrivită și pentru tine.

1. Corpul tău arde mai multe calorii pe frig

Unul dintre cele mai interesante motive pentru care o dietă de iarnă poate fi eficientă este răspunsul natural al corpului la frig.

O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
Recomandarea zilei

Atunci când temperatura scade, organismul are nevoie de mai multă energie pentru a-și menține temperatura internă constantă (circa 36,5°C). Această termogeneză indusă de frig determină o ușoară creștere a consumului caloric zilnic.

Pe scurt: pe frig, corpul tău „muncește” mai mult, iar tu poți profita de acest mecanism natural pentru a-ți stimula metabolismul și a arde mai eficient grăsimea.

Interesant: cercetările arată că expunerea moderată la frig poate activa „țesutul adipos brun” – un tip de grăsime care arde energie pentru a genera căldură. Cu alte cuvinte, frigul, controlat corect, poate fi un aliat în procesul de slăbire.

2. Ai mai puține tentații sociale

Vara înseamnă vacanțe, mese în oraș, festivaluri și ieșiri spontane – toate acompaniate de cocktailuri, deserturi și preparate bogate în calorii.

Iarna, în schimb, viața socială se mută mai mult în interior, iar ritmul devine mai liniștit. Deși sărbătorile aduc excese temporare, perioadele dintre ele sunt ideale pentru disciplină.

Ai mai mult control asupra meselor, mai puține evenimente care te scot din rutină și mai mult timp pentru a-ți planifica alimentația. Este, așadar, o fereastră perfectă pentru a construi obiceiuri sănătoase – fără presiunea verii și fără comparații constante cu alții.

3. Alimentația de iarnă poate fi extrem de nutritivă

Contrar a ceea ce se crede, iarna nu este o perioadă săracă în alimente sănătoase. De fapt, poți construi o dietă echilibrată și sățioasă, bazată pe legume și surse de proteine de calitate, chiar și în sezonul rece.

Exemple de alimente excelente iarna:

  • Carne slabă, ouă și pește gras (somon, macrou) – bogate în proteine și acizi grași Omega-3;
  • Leguminoase (linte, năut, fasole) – surse bune de fibre și carbohidrați lenți;
  • Legume de sezon (varză, morcov, sfeclă, conopidă) – oferă sațietate și micronutrienți esențiali;
  • Fructe de iarnă (mere, portocale, rodii, kiwi) – bogate în vitamina C, ideală pentru imunitate.

Mâncărurile gătite lent (supe, ciorbe, tocane) sunt nu doar hrănitoare, ci și ușor de integrat într-un plan de slăbire. Totul ține de cantități, echilibru și calitatea ingredientelor.

4. Motivația „invizibilă”: pregătirea pentru vară începe iarna

Mulți oameni își propun să slăbească primăvara, dar adevărul este că rezultatele reale se construiesc iarna. Cei care încep devreme au timp să adopte un ritm sănătos, fără restricții drastice.

Corpul are nevoie de luni de zile pentru a arde grăsime în mod sustenabil și a construi masă musculară. Așadar, dacă îți începi transformarea în ianuarie sau februarie, vei avea rezultate vizibile și stabile până la începutul veri- fără stres și diete extreme.

5. Suplimentele potrivite pot accelera procesul

Pe lângă alimentația echilibrată și antrenament, suplimentele alimentare, cum sunt cele de pe Nutriland.ro, pot susține metabolismul și refacerea în perioadele mai solicitante.

Unul dintre cele mai populare tipuri de suplimente pentru controlul greutății este categoria arzătoarelor de grăsimi (fat burners). Dar, atenție: ele nu sunt o soluție miraculoasă, ci un ajutor adițional care funcționează doar dacă ai deja o bază solidă – adică dietă corectă, deficit caloric și activitate fizică constantă.

6. Cum te pot ajuta arzătoarele de grăsimi iarna

 1. Stimulează metabolismul

Majoritatea arzătoarelor de grăsimi conțin ingrediente precum cofeină, ceai verde, guarana sau extract de piper negru, care cresc termogeneza – adică producția de căldură în organism. Acest proces ajută corpul să consume mai multe calorii chiar și în repaus.

În sezonul rece, când organismul oricum depune efort pentru a-și menține temperatura, aceste suplimente pot intensifica ușor efectul natural de ardere a grăsimilor.

2. Oferă energie pentru antrenamente

Frigul, lipsa luminii și alimentația mai grea pot scădea nivelul de energie. Arzătoarele de grăsimi cu cofeină, L-carnitină sau extracte naturale pot oferi un boost de energie și concentrare în timpul antrenamentelor de forță sau cardio.

Astfel, te ajută să menții intensitatea antrenamentelor chiar și atunci când motivația e mai scăzută.

3. Sprijină controlul apetitului

Multe persoane se confruntă iarna cu pofte crescute de carbohidrați și dulciuri – un mecanism normal al corpului care caută energie rapidă pentru a compensa frigul și lipsa luminii.

Anumite suplimente (care conțin fibre, extract de Garcinia Cambogia, L-teanină sau ceai verde) pot reduce pofta de mâncare, oferind o senzație de sațietate mai lungă. Astfel, îți va fi mai ușor să respecți planul alimentar fără să te simți privat.

4. Ajută la menținerea masei musculare

Unele arzătoare de grăsimi includ aminoacizi precum L-carnitină sau CLA (acid linoleic conjugat), care susțin procesul de transformare a grăsimilor în energie și protejarea masei musculare în perioadele de deficit caloric.

Iar pentru cei care se antrenează intens, menținerea masei musculare în timpul dietei este esențială pentru un corp tonifiat, nu doar mai slab.

7. Cum alegi un arzător de grăsimi de calitate

Alegerea corectă face diferența între un produs eficient și unul inutil sau chiar dăunător.
Iată câteva criterii importante:

1. Citește eticheta

Evită produsele cu liste lungi de ingrediente obscure sau stimulente în doze mari. Un produs bun are formule clare, bazate pe extracte naturale, și indică dozele exacte de substanțe active (nu doar „proprietary blend”).

2. Evită excesele de stimulente

Cofeina în exces poate provoca agitație, palpitații și insomnie. Dacă ești sensibil la stimulente, optează pentru fat burnere fără cofeină, pe bază de extracte vegetale sau aminoacizi.

3. Caută produse testate

Alege suplimente de la branduri recunoscute, care au teste de calitate și certificări GMP. Pe piață există multe produse „miraculoase”, dar puține au studii care le susțin eficiența.

4. Combină-l cu un plan realist

Un arzător de grăsimi funcționează doar dacă există deficit caloric – adică mănânci mai puțin decât consumi. Nu suplimentele te slăbesc, ci disciplina ta, susținută de ele.

A ține dietă în sezonul rece nu este doar posibil – poate fi chiar cea mai eficientă strategie dacă o abordezi cu răbdare și echilibru. Corpul tău arde mai mult, tentațiile sunt mai puține, iar disciplina se construiește mai ușor.

În plus, suplimentele potrivite – în special arzătoarele de grăsimi de calitate – pot susține procesul, oferindu-ți energie, claritate și un metabolism mai activ.

Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini cu Raluca Turcan, după ce ar fi apelat la intervenții estetice. Transformarea fostului ministru al Culturii este uluitoare
Imagini cu Raluca Turcan, după ce ar fi apelat la intervenții estetice. Transformarea fostului ministru al Culturii este uluitoare
Fanatik
Ngezana, băgat în ședință de suporteri înainte de FCSB – Dinamo?! Decizia luată de liderul Gigi Mustață
Ngezana, băgat în ședință de suporteri înainte de FCSB – Dinamo?! Decizia luată de liderul Gigi Mustață
GSP.ro
Incredibil cu ce se ocupă Adrian Diaconu în Canada! » „Rechinul” a renunțat la box și are o meserie inedită: „M-a fascinat! Îmi asigură o viață bună”
Incredibil cu ce se ocupă Adrian Diaconu în Canada! » „Rechinul” a renunțat la box și are o meserie inedită: „M-a fascinat! Îmi asigură o viață bună”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Redactia.ro
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum arată Viorel Lis la 81 de ani. Fostul primar nu a mai apărut în public de mult timp și se confruntă cu mari probleme de sănătate
Cum arată Viorel Lis la 81 de ani. Fostul primar nu a mai apărut în public de mult timp și se confruntă cu mari probleme de sănătate
Câți bani a scos Alina Ceușan din buzunar ca să își aducă bonă filipineză în România. Se pregătește să îi ajute și familia
Câți bani a scos Alina Ceușan din buzunar ca să își aducă bonă filipineză în România. Se pregătește să îi ajute și familia
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
WOW! Cum a apărut Corina Dănilă alături de soțul ei, Dorin Enache. Imagine rară cu cei doi. Zâmbitori, frumoși, nici nu se vede diferența de vârstă
WOW! Cum a apărut Corina Dănilă alături de soțul ei, Dorin Enache. Imagine rară cu cei doi. Zâmbitori, frumoși, nici nu se vede diferența de vârstă
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. A îmbrăcat o rochie mini mulată
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. A îmbrăcat o rochie mini mulată
Elle
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat. Care este detaliul cu care Prințesa de Wales a cucerit pe toată lumea. Ce rochie spectaculoasă a ales să poarte. Foto
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat. Care este detaliul cu care Prințesa de Wales a cucerit pe toată lumea. Ce rochie spectaculoasă a ales să poarte. Foto
George Clooney, declarații rare despre viața de familie și rolul de tată. Care e motivul pentru care actorul a dorit să aibă copii mai târziu în viață: „E mai ușor...”
George Clooney, declarații rare despre viața de familie și rolul de tată. Care e motivul pentru care actorul a dorit să aibă copii mai târziu în viață: „E mai ușor...”
Alina Sorescu, despre complicațiile și conflictele care au apărut în relația cu fostul ei soț, după divorț: „Fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat…”
Alina Sorescu, despre complicațiile și conflictele care au apărut în relația cu fostul ei soț, după divorț: „Fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat…”
DailyBusiness.ro
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
A1.ro
Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei
Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei
Mihai Bendeac a primit interdicție pe o aplicație celebră de întâlniri: „Dar ce am făcut, băi nene?”
Mihai Bendeac a primit interdicție pe o aplicație celebră de întâlniri: „Dar ce am făcut, băi nene?”
Coșmarul prin care trece Ionel Ganea, la 6 luni de la moartea fiului său. Apropiații, îngrijorați de starea fostului fotbalist: "Dărâmat total! Un om suferind"
Coșmarul prin care trece Ionel Ganea, la 6 luni de la moartea fiului său. Apropiații, îngrijorați de starea fostului fotbalist: "Dărâmat total! Un om suferind"
Misterul întâlnirii dintre Dan Alexa și Olga Barcari. Concurenta Asia Express a dat cărțile pe față: „A avut grijă de mine„
Misterul întâlnirii dintre Dan Alexa și Olga Barcari. Concurenta Asia Express a dat cărțile pe față: „A avut grijă de mine„
Fiica Rocsanei Marcu face 10.000 de euro pe lună la 18 ani: „Nu mă așteptam să ajungă la astfel de sume”
Fiica Rocsanei Marcu face 10.000 de euro pe lună la 18 ani: „Nu mă așteptam să ajungă la astfel de sume”
Observator News
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Libertatea pentru Femei
Tudor Chirilă, mesaj viral după parada de 1 Decembrie. Artistul a stârnit un val de reacții fără precedent. N-a mai răbdat, a spus tot, cu nume și fapte
Tudor Chirilă, mesaj viral după parada de 1 Decembrie. Artistul a stârnit un val de reacții fără precedent. N-a mai răbdat, a spus tot, cu nume și fapte
Ce familie frumoasă erau! Cine este văduva lui Artan și cum a început povestea lor. 4 decenii de iubire și doi copii lasă în urmă regretatul artist
Ce familie frumoasă erau! Cine este văduva lui Artan și cum a început povestea lor. 4 decenii de iubire și doi copii lasă în urmă regretatul artist
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Remediul natural care poate distruge celulele canceroase și reduce inflamația
Remediul natural care poate distruge celulele canceroase și reduce inflamația
O boală comună din copilărie poate declanșa cancer, arată un nou studiu alarmant
O boală comună din copilărie poate declanșa cancer, arată un nou studiu alarmant
Carmen Harra avertizează: anul 2026 va schimba totul în România – „Niciodată nu a fost așa ceva”
Carmen Harra avertizează: anul 2026 va schimba totul în România – „Niciodată nu a fost așa ceva”
Alimentele care pot bloca absorbția vitaminei D. Ce să nu mănânci în același timp cu suplimentul
Alimentele care pot bloca absorbția vitaminei D. Ce să nu mănânci în același timp cu suplimentul
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton