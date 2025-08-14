De ce aleg pacienții sistemul All-on-6 la Denttaglio?

Ai tot văzut pe internet postări cu transformări spectaculoase All-on-6. Poate chiar ai o prietenă sau o colegă care și-a schimbat complet zâmbetul cu ajutorul acestei proceduri. Și uite-te acum pe tine, curioasă să afli care este secretul dinților frumoși, fermi și naturali, care nu doar arată bine, ci și funcționează la fel de bine ca cei cu care te-ai născut.

Hai să-ți povestim tot ce trebuie să știi, pas cu pas, ca să înțelegi de ce tot mai mulți pacienți aleg această soluție și cum ar putea fi și pentru tine începutul unei schimbări care, de ce să nu recunoaștem, îți va schimba viața.

Ce este sistemul All-on-6?

Un implant dentar All-on-6 este o soluție stomatologică modernă, concepută pentru a înlocui toți dinții lipsă de pe o arcadă, fie cea superioară, fie cea inferioară, prin fixarea unei proteze dentare pe șase implanturi inserate în osul maxilar sau mandibular.

Lucrarea este fixată permanent, fără a acoperi cerul gurii, ceea ce îi oferă pacientului un confort sporit, stabilitate excelentă și o senzație cât mai apropiată de cea a dinților naturali. Spre deosebire de protezele mobile, All-on-6 nu se mișcă în timpul vorbirii sau masticației și permite menținerea gustului nealterat.

Cum funcționează tratamentul cu implant dentar All-on-6?

Tratamentul cu implant dentar All-on-6 începe cu consultația și planificarea digitală. Prin scanare intraorală, radiografie panoramică și tomografie CBCT, medicul evaluează densitatea osoasă și stabilește poziția optimă a implanturilor, evitând structurile anatomice sensibile.

Urmează inserarea celor șase implanturi din titan, sub anestezie locală sau sedare intravenoasă. Dinții compromiși se extrag în aceeași ședință. Două implanturi sunt plasate frontal, perpendicular pe os, iar celelalte patru, lateral, la un unghi de până la 45°, pentru sprijin maxim.

Pe implanturi se montează bonturile protetice Multi-Unit, care corectează unghiul și asigură alinierea perfectă a protezei.

Datorită încărcării imediate, în aceeași zi se fixează o proteză provizorie, ce permite vorbirea și masticația normală.

După 5-6 luni de osteointegrare, lucrarea provizorie este înlocuită cu proteza definitivă, oferind un zâmbet stabil și estetic.

După cum vezi, un tratament All-on-6 presupune precizie milimetrică și experiență solidă în fiecare etapă, de la planificarea poziției implanturilor până la realizarea lucrării finale. La fel de importantă este atenția la detalii și grija față de pacient, pentru ca întreaga experiență să fie sigură, confortabilă și lipsită de stres.

Acestea ar fi, pe scurt, motivele pentru care pacienții se îndreaptă către clinica Denttaglio. Îți explicăm imediat, pe larg, care sunt motivele deciziei lor.

De ce pacienții aleg Denttaglio pentru All-on-6?

Pacienții care aleg clinica stomatologică Denttaglio vor să știe că tratamentul lor va fi realizat cu precizie maximă, în condiții de siguranță și cu rezultate pe termen lung.

Un motiv important este faptul că Denttaglio este clinică acreditată Slow Dentistry®. Aceasta înseamnă timp alocat fiecărei etape, explicații clare și o atmosferă în care pacientul se simte în siguranță și pregătit înainte de orice intervenție.

În plus, tehnologiile folosite aici fac diferența.

Scannerul intraoral 3Shape Trios oferă o reproducere digitală extrem de precisă a gurii, reducând timpul de lucru și asigurând o potrivire perfectă a lucrării.

oferă o reproducere digitală extrem de precisă a gurii, reducând timpul de lucru și asigurând o potrivire perfectă a lucrării. Tomografia dentară CBCT permite analiza detaliată a structurii osoase și poziționarea ideală a implanturilor.

permite analiza detaliată a structurii osoase și poziționarea ideală a implanturilor. În cazurile complexe se folosesc ghiduri chirurgicale 3D pentru o inserare controlată, pas cu pas.

pentru o inserare controlată, pas cu pas. Tehnologia Mega ISQ – Live Op măsoară stabilitatea implanturilor în timp real, astfel încât lucrarea să fie aplicată exact când este momentul optim.

măsoară stabilitatea implanturilor în timp real, astfel încât lucrarea să fie aplicată exact când este momentul optim. Fiziodispenserul pregătește locul implantului cu forță controlată, protejând țesuturile și accelerând vindecarea.

Pentru pacienți, această combinație de atenție reală față de oameni și tehnologie care aduce precizie, rapiditate și rezultate mai bune este motivul pentru care aleg Denttaglio pentru tratamentele All-on-6.

Cine este candidatul ideal pentru All-on-6?

Ai putea apela și tu la acest tip de restaurare dentară? Procedura All-on-6 este concepută pentru a-ți reda zâmbetul, funcționalitatea și confortul, însă pentru rezultate sigure și de durată trebuie îndeplinite câteva criterii esențiale.

În primul rând, este important ca osul maxilar sau mandibular să aibă suficientă densitate și volum pentru a susține cele șase implanturi. Dacă există pierderi osoase semnificative, se poate recomanda o procedură de adiție osoasă înainte de implantare.

Tratamentul se adresează în special persoanelor care au pierdut majoritatea sau toți dinții de pe o arcadă și își doresc o restaurare completă, stabilă și estetică. Gingii sănătoase și absența infecțiilor orale sunt la fel de importante, iar starea generală de sănătate trebuie să permită o vindecare corectă. Afecțiuni precum diabetul necontrolat sau anumite boli autoimune pot influența acest proces și vor fi atent evaluate.

Fumatul nu este o contraindicație absolută, dar încetinește vindecarea și poate crește riscul de eșec. De aceea, este recomandat să renunți, cel puțin temporar, înainte și după intervenție.

Nu în ultimul rând, succesul pe termen lung depinde de angajamentul tău față de igiena orală: periaj corect, utilizarea aței dentare și vizite periodice la medicul stomatolog.

Așadar, ce părere ai? Poate că a venit momentul să faci și tu pasul către un zâmbet nou, stabil și frumos, exact așa cum ți-l dorești.

