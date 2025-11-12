Cupper Winter Teas – Magia iernii în ceașca ta

Iarna capătă o aromă aparte odată cu gama Cupper Winter Teas, o colecție de ceaiuri ecologice care transformă fiecare moment într-o invitație la răsfăț, liniște și bucurie. Inspirate de atmosfera sărbătorilor și de parfumurile tradiționale ale sezonului rece, cele patru sortimente din gamă te poartă într-o călătorie aromată, plină de culoare și emoție.

Colecția reunește cele patru sortimente preferate de iubitorii Cupper și un nou invitat special:

Cupper Winter Spiced Orange – un amestec echilibrat de fructe și condimente, în care aroma intensă de portocală se împletește cu note calde de scorțișoară și cuișoare. Un ceai plin de energie și parfum, care aduce bucuria Crăciunului în fiecare ceașcă.

Cupper Winter Strudel – fructat și dulce ca un ștrudel de mere aburind, acest ceai parfumat amintește de deserturile de iarnă savurate în familie. Gustul rotund de mere și scorțișoară se completează cu tonuri fine de condimente, creând o experiență caldă și reconfortantă.

Cupper Winter Hug – ca o îmbrățișare caldă într-o zi geroasă, Cupper Winter Hug combină aroma plăcută a lemnului dulce cu condimente blânde și plante delicate, aducând o stare de bine și relaxare la fiecare picatură.

Cupper Liquorice Winter Sweets – raspandeste parfumul fermecator al unei tarabe de dulciuri din Targul de Craciun. Cu note calde de lemn dulce si accente picante de anason stelat, acest ceai din plante aminteste de dulceata iernii si de momente pline de bucurie.

NOU: Cupper Rooibos Winter Chai Cel mai nou membru al familiei Winter Teas aduce o notă exotică în colecție: o infuzie catifelată de rooibos, îmbogățită cu scorțișoară, ghimbir, cuisoare si piper negru. Fără cofeină, cu gust intens și echilibrat, Rooibos Winter Chai este companionul perfect pentru serile lungi de iarnă. Un design cald si emotionant, care emana caldura si confort si surprinde magia iernii. Se integreaza armonios in colectia Cupper Winter Teas, alaturi de cele patru sortimente deja indragite.

Ceaiuri Bio, create cu grijă pentru oameni și natură

Toate sortimentele Cupper Winter Teas sunt realizate din ingrediente 100% organice, fără arome artificiale, coloranți sau îndulcitori, ambalate în pliculețe nealbite chimic și în cutii reciclabile. Fiecare ceașcă Cupper poartă semnătura calității, a responsabilității față de mediu și a bucuriei de a trăi simplu, natural și frumos.

*Născut în Dorset, Marea Britanie, Cupper este pionierul ceaiurilor organice și Fairtrade. Cu o istorie de peste 30 de ani, brandul este cunoscut pentru amestecurile sale naturale, inspirate de echilibru, optimism și respect pentru natură. Sub deviza “Natural, Fair & Delicious”, Cupper invită iubitorii de ceai să descopere gustul autentic și poveștile pline de căldură din fiecare ceașcă.

Sursa foto: Cupper

