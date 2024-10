Cunoscutul avocat Florentin Țuca organizează prima ediție a Dezbaterilor „Pe Drept Cuvânt”

Avocatul Florentin Țuca, gazda dialogurilor reunite sub umbrela podcastului „Pe Drept Cuvânt”, vă invită la prima ediție a Dezbaterilor „Pe Drept Cuvânt”.

Lansat în 12 iunie 2023, podcastul „Pe Drept Cuvânt” a adus în prim-plan perspectivele unice și poveștile de viață a 70 de personalități din mediul de afaceri, social, academic, cultural, sportiv sau chiar politic. În prezent, podcastul are peste 15.000 de abonați pe principalul canal (YouTube) și un public fidel în celelalte platforme: Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.

În continuarea dezideratului de a oferi un cadru propice schimbului de idei în jurul unor teme de actualitate, discuțiile „Pe Drept Cuvânt” se mută în „offline”, în cadrul unui eveniment cu public, ce va avea loc la Palatul Fundației Universitare „Carol I”, sediul Fundațiilor Regale (Aula BCU/Biblioteca Centrală Universitară) în data de 5 noiembrie 2024.

Potrivit lui Florentin Țuca, „Dezbaterile „Pe Drept Cuvânt” sunt pentru prietenii vorbelor cu sens și pentru toți cei care (mai) cred în importanța discursului argumentativ. Am avut inițiativa acestei conferințe, o întâlnire între prietenii dreptului cuvânt, eveniment la care am invitat, în principal, prieteni care au fost parteneri de dialog în studioul podcasturilor „Pe Drept Cuvânt” și cu care am abordat teme diverse: de la drepturi și libertăți la educație, de la libertatea presei la națiune, naționalism și patriotism, de la istorie națională la viitorul copiilor noștri”.

Vor răspunde provocării la dialog, în ordinea intervențiilor: Conf. Univ. Dr. Mireille Rădoi, Director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”; Mircea Pușcașu, Fondator al asociației Bucovina Profundă și coordonator al programelor educaționale ARCUS și ROST, membru al platformei civice Starea de Libertate și vicepreședinte al Federației ProVita; Otilia Sava, Avocat și fost secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale; Mircea Platon, doctor în istorie, redactor-șef al revistei Convorbiri Literare; Răzvan Constantinescu, medic gastroenterolog și șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași; Renate Weber, Avocatul Poporului; Gabriel Zbârcea, Avocat, Managing Partner al Țuca Zbârcea & Asociații; Natalia Roman, fost magistrat, fost președinte al Uniunii Naționale a Judecătorilor din România (UNJR); Dan Cristea, Avocat, Partener la Țuca Zbârcea & Asociații; Petrișor Peiu, expert în economie și finanțe, profesor universitar, analist independent și coordonator al departamentului de Analize Economice de la Fundația Universitară a Mării Negre; Silviu Man, licențiat în Drept, eseist și traducător; Levana Zigmund, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații; Lavinia Tec, Avocat, Conferențiar universitar-doctor la Facultatea de Drept a Universității de Vest Timișoara; Ioan Chelaru, Avocat, profesor universitar, doctor în Drept, președinte al Uniunii Juriștilor din România și președinte al Academiei de Științe Juridice din România.

Detalii referitoare la invitați, program și organizare: https://florentintuca.ro/evenimente/

Partener Oficial: Audi România

Cu sprijinul: Maidan În Felul Tău

Parteneri Media: Juridice.ro, Universul Juridic, ActiveNews, QMagazine, Profit.ro, News.ro, Ringier România, Elle

Podcasturile „Pe Drept Cuvânt” pot fi urmărite pe canalul YouTube – https://www.youtube.com/@pedreptcuvant și în principalele medii de streaming online, fiind totodată publicate și pe blogul www.florentintuca.ro .

