Cum transformă Inteligența Artificială pariurile sportive

Foto: canva.com

Pariurile sportive beneficiază de influența pe care Inteligența Artificială o are în tot mai multe domenii. De câștigat au atât agențiile de pariuri, dar și jucătorii, a căror misiune este mai ușoară. Per total, este un câștig de ambele părți, iar specialiștii se așteaptă ca Inteligența Artificială să joace un rol tot mai important în acest domeniu.

Pot fi observate influențele Inteligenței Artificiale în numeroase domenii, iar pariurile sportive nu au evitat acest lucru. Este recunoscut faptul că, în domeniul gamblingului, companiile obișnuiesc să adopte rapid cele mai noi tehnologii. Drept urmare, Inteligența Artificială este tot mai prezentă de ceva timp.

Principalul beneficiu al Inteligenței Artificiale la pariuri sportive este legat de viteza cu care sunt analizate datele. AI poate analiza, într-un interval infinit mai scurt de timp, date precum:

performanța echipelor

rezultatele directe

statistici ale jucătorilor

condiții meteorologice

dinamica pieței de pariuri

Astfel, modulele bazate pe Inteligența Artificială pot face predicții mult mai repede, deoarece viteza de analiză este mai mare. Sunt ele o garanție a succesului? În niciun caz! Inteligența Artificială nu are cum să prezică în totalitate corect rezultatele evenimentelor sportive, ci doar să ofere o probabilitate mare pe baza datelor disponibile.

Totuși, este greșit să crezi că AI-ul poate anticipa un rezultat. Sunt atât de mulți factori care pot influența rezultatul unui meci, încât este imposibil de crezut că se va ajunge vreodată la o situație în care acuratețea va fi maximă.

Totuși, beneficiile pe care AI-ul le are la pariuri sportive sunt clare. Pe unele platforme de pariuri sportive, companiile au integrat module bazate pe AI, prin care jucătorilor li se oferă sugestii de pariere. Cum funcționează acestea? Având la bază date statistice furnizate de companii de renume, modulul AI compilează ponturi în corelație cu oferta existentă. Jucătorilor li se dau și argumente pentru care acel pont are șanse de reușită.

În unele situații, jucătorii pot „cere” ponturi din partea AI. Ei menționează pe ce sporturi vor să parieze, care e suma pe care doresc să o mizeze și câștigul dorit. Astfel, modulul AI le compilează câteva recomandări, iar jucătorii decid dacă merg mai departe cu pariul sau solicită alte ponturi.

În același timp, tipsterii de pe siteul de specialitate XBets.ro oferă deja și ponturi realizate cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Acestea sunt verificate de redactori și cele mai interesante sunt publicate pe portal.

Cum folosesc agențiile de pariuri Inteligența Artificială?

Pe lângă ponturile pe care le oferă, agențiile utilizează Inteligența Artificială și în alte procese care nu sunt vizibile. Spre exemplu, mulți operatori folosesc chat-boți bazați pe Inteligența Artificială.

În ultimii ani, acest domeniu a avansat enorm, iar chat-boții pot răspunde, în mare măsură, ca angajați reali. În cazul în care problema nu are o rezolvare în acest fel, un angajat al departamentului poate prelua discuția în încercarea de a găsi o soluție.

În același timp, agențiile de pariuri folosesc Inteligența Artificială și pentru securitate cibernetică și pentru a detecta eventuale comportamente frauduloase. Inclusiv pentru promovarea Jocului Responsabil se folosesc module bazate pe AI, tocmai pentru a depista din timp anumite comportamente care pot duce la dependență.

În cazul în care astfel de cazuri sunt depistate, sistemul bazat pe AI transmite o alertă către angajații departamentului, iar aceștia intervin pentru a ajuta utilizatorul în cauză.

Inteligența Artificială este, astfel, tot mai prezentă în domeniul pariurilor sportive, iar specialiștii se așteaptă ca rolul să crească în următorii ani. Pe măsură ce dezvoltările tehnologice vor permite, noi module vor fi introduse, iar de ele vor beneficia în special jucătorii, care vor avea o experiență mai interesantă.

