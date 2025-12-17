Cum să-ți găsești parfumul potrivit personalităţii tale 

Nu ești singura care a simțit frustrarea! Câteodată, a alege un parfum pare mai complicat decât a-ți schimba jobul. Treci pe lângă zeci de sticluțe, le miroși pe toate, ajungi acasă cu o mânecă ce miroase a magazin întreg, iar după o săptămână, sticla abia cumpărată ajunge să prindă praf pe raft. De ce se întâmplă asta? Foarte simplu: pentru că majoritatea dintre noi confundă un miros plăcut pe moment cu acel miros care ne reprezintă cu adevărat.

Adevărul este că parfumul tău nu e doar un accesoriu; este o extensie a personalității tale. Este primul detaliu pe care îl oferi cuiva și ultimul pe care îl lași în urmă. Așa că, data viitoare când pleci la vânătoare de arome, gândește-te la trei lucruri: ce vrei să spui despre tine, cum miroase pielea ta și, mai ales, cum miroase parfumul respectiv la timpul tău.

Când moda dictează și personalitatea e ignorată

Toată lumea știe că există trenduri și în parfumerie. Un anumit parfum devine viral pe TikTok, e purtat de vedete, și brusc, jumătate din biroul tău miroase la fel. Dar știi ce? Un parfum pe care îl simți la fiecare colț de stradă nu va fi niciodată „semnătura” ta. Semnătura olfactivă este despre individualitate, despre a purta ceva care să-i facă pe ceilalți să se întrebe: „Ce este asta? Îmi place!”.

Nu te teme să explorezi nișa, acolo unde aromele sunt mai complexe, mai longevive și adesea spun povești mai interesante. Ești în căutarea unor arome puternice, cu ADN oriental, care să te învăluie? Atunci s-ar putea să fii interesată de câteva oferte de parfumuri Montale. Dacă, în schimb, te atrage un lux mediteraneean, cu note proaspete de citrice sau flori opulente, te asigur că e momentul perfect să vezi care sunt cele mai noi oferte de parfumuri Xerjoff.

Macerarea și pH-ul: Secretul care nu se spune în magazine

Ai cumpărat un parfum, l-ai iubit în magazin, dar acasă nu mai e același? Nu e un mister. Primul factor este pH-ul pielii. Pielea fiecăruia dintre noi este unică, iar chimia personală interacționează cu uleiurile parfumate. Un trandafir poate deveni mai dulce sau mai metalic în funcție de pH-ul tău. De aceea, regula de aur e: nu cumpăra un parfum la prima pulverizare. Aplică-l și vezi cum evoluează pe pielea ta timp de 4-6 ore.

Apoi, e vorba de macerare. Parfumurile de nișă, în special cele cu concentrații mari (Extrait de Parfum), au nevoie de timp ca să se așeze. Nu te panica dacă un parfum nou, abia deschis, nu persistă la fel de mult ca testerul din magazin. Lasă-l să stea, să se stabilizeze, departe de lumină și căldură. O lună poate face minuni pentru intensitatea și longevitatea lui. Ai răbdare!

Cum să-ți găsești parfumul potrivit personalităţii tale

Nu e nevoie de cursuri de parfumerie. Procesul este unul intuitiv, dacă știi să te ghidezi:

Identifică familia aromatică, nu nota. Îți plac aromele curate, ca de săpun scump și cămașă albă (Mosc/Aldehide)? Ești atrasă de aromele gurmande, care amintesc de ciocolată și vanilie (Gourmand)? Sau te simți mai puternică purtând arome intense, de tămâie, ambră și lemn (Oriental/Lemnos)? Odată ce ai stabilit familia, poți ignora 80% din piață. Ia în considerare unde vei purta parfumul. Un parfum intens, cu proiecție mare, e perfect pentru o ieșire seara, dar s-ar putea să fie prea mult pentru birou sau pentru o zi caniculară. Învață să ai un „dulap olfactiv” cu opțiuni pentru fiecare context. Fă o listă cu notele pe care le urmești. Nu te forța să iubești nota de tuberoză doar pentru că este la modă. Dacă urăști iasomia, evită-o. Concentrează-te pe ce iubești: poate e un anumit tip de vanilie, poate e patchouli-ul din anumite combinații. Fii specifică în căutările tale, pentru că asta reduce zgomotul și te duce mai repede la esență.

Parfumul perfect este cel care, atunci când îl simți, te face să zâmbești și să te simți tu însăți. Nu cel care le place cel mai mult celor din jur, ci cel care se simte ca a doua ta piele.

Sursa foto: Freepik

Urmărește-ne pe Google News