  MENIU  
Home > Advertorial > Cum să te organizezi cu învățatul înainte de marile examene din viața ta

Cum să te organizezi cu învățatul înainte de marile examene din viața ta

Cum să te organizezi cu învățatul înainte de marile examene din viața ta
.

Foto: freepik.com

Examenele din viața unui elev reprezintă mai mult decât simple teste de evaluare – sunt momente definitorii care pot influența traiectoria academică și profesională pentru mulți ani de-acum înainte, de aceea ele trebuie tratate cu maximă seriozitate. Pentru a obține rezultatele dorite, este necesară o organizare meticuloasă și o strategie bine gândită, ce implică nu doar aprofundarea cunoștințelor, ci și pregătirea mentală și gestionarea stresului asociat perioadei de examene.

Pregătirea pentru astfel de examene NU începe cu o săptămână înainte, ci cu luni de muncă constantă, disciplină și planificare inteligentă. Stabilirea unui program de învățare adaptat nevoilor elevului, prioritizarea materiilor cu grad ridicat de dificultate, alternarea sesiunilor de studiu cu pauze eficiente, folosirea tehnicilor de memorare activă și exersarea subiectelor din anii anteriori sunt toate tehnici eficiente care, dacă sunt aplicate corect, pot juca un rol esențial în maximizarea performanței cognitive.

În cele ce urmează îți vom dezvălui câteva trucuri despre cum să te organizezi mai bine înainte de examenele importante pentru a avea succes!

Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Recomandarea zilei

Secretul pregătirii pentru Evaluarea Națională

Pentru mulți elevi din România, examenul de Evaluare Națională este primul cu adevărat important din viața lor academică. Această probă, care determină accesul la liceul dorit, poate părea copleșitoare prin amploarea materiei de parcurs și prin presiunea rezultatelor. Secretul unei pregătiri eficiente constă în începerea organizării cu cel puțin 6 luni înainte de data oficială. În această perioadă, este esențial să-ți faci un inventar onest al cunoștințelor actuale, identificând capitolele în care te simți confortabil și cele care necesită o atenție sporită.

Un element crucial în pregătirea pentru orice examen major îl reprezintă practica în condiții similare celor reale. O simulare Evaluare Nationala nu trebuie să fie percepută ca o simplă formalitate școlară, ci ca o oportunitate prețioasă de a-ți testa pregătirea și de a te obișnui cu formatul și ritmul probelor. Aceste simulări îți oferă șansa să experimentezi presiunea timpului limitat, să-ți identifici punctele slabe și să-ți ajustezi strategia de răspuns. Mai mult, ele îți permit să te familiarizezi cu tipurile de întrebări și cu maniera de formulare specifică examenului oficial.

Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Recomandarea zilei

Repetarea materiei cu eficiență maximă: cum să-ți organizezi timpul de studiu

Organizarea eficientă a timpului de studiu presupune crearea unui program realist și flexibil, care să îmbine repetarea materiei cu momentele de relaxare. O tehnică eficientă este metoda „50/10” – 50 de minute de studiu concentrat urmate de 10 minute de pauză. Această abordare previne epuizarea mentală și menține concentrarea la un nivel optim. De asemenea, este important să dedici timpul diferit pentru fiecare materie, acordând mai multă atenție disciplinelor în care întâmpini dificultăți, fără să neglijezi însă punctele tale forte. 

Autoevaluarea prin teste-model: cheia progresului constant înainte de examen 

Pentru a-ți consolida pregătirea și a-ți verifica constant progresul, te poți autoevalua prin  modele de teste Evaluare Nationala. Aceste modele, disponibile atât în format tipărit, cât și online, îți oferă posibilitatea să exersezi în mod regulat și să urmărești evoluția scorurilor obținute. Prin rezolvarea sistematică a acestor teste, dezvolți nu doar cunoștințele teoretice, ci și viteza de lucru și acuratețea în răspunsuri. Este recomandat să rezervi cel puțin două sesiuni pe săptămână pentru rezolvarea unor modele complete de teste, simulând cât mai fidel condițiile reale de examen.

De asemenea, nu uita că succesul la marile examene nu depinde doar de cantitatea de ore petrecute cu manualele în față, ci și de calitatea pregătirii și de echilibrul mental. Alimentația sănătoasă, somnul suficient și exercițiile fizice regulate sunt și ele extrem de importante. În plus, ține cont de faptul că în ultimele săptămâni înainte de examen trebuie să te concentrezi pe consolidarea cunoștințelor deja asimilate, nu să înveți materie nouă.

Dacă urmezi aceste sfaturi simple, vei avea mai multă încredere în pregătirea ta și vei avea mai multe șanse de succes!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ionuț Rusu, dezvăluiri despre despărțirea de Viviana Sposub: „Nu s-a terminat cum trebuie”
Ionuț Rusu, dezvăluiri despre despărțirea de Viviana Sposub: „Nu s-a terminat cum trebuie”
Primele rezultate ale anchetei în cazul decesului lui Felix Baumgartner. Ce au descoperit procurorii italieni
Primele rezultate ale anchetei în cazul decesului lui Felix Baumgartner. Ce au descoperit procurorii italieni
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Sărbătoare mare mâine în România! Milioane de români poartă numele acestor sfinți! Cui spunem "La mulți ani" pe 26 august
Sărbătoare mare mâine în România! Milioane de români poartă numele acestor sfinți! Cui spunem "La mulți ani" pe 26 august
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Elle
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor după ce și-a oficializat relația cu noul partener. Ce acuzații îi aduc fanii artistului: „Sunt declarații mincinoase...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor după ce și-a oficializat relația cu noul partener. Ce acuzații îi aduc fanii artistului: „Sunt declarații mincinoase...”
Anunțul făcut de Giulia Anghelescu după 18 ani de relație cu Vlad Huidu. Artista a dezvăluit o imagine de colecție: „Mă enervezi la culme când…”
Anunțul făcut de Giulia Anghelescu după 18 ani de relație cu Vlad Huidu. Artista a dezvăluit o imagine de colecție: „Mă enervezi la culme când…”
DailyBusiness.ro
Turişti înşelaţi într-o cunoscută staţiune din Italia. Taxa absurdă care apărea pe nota de plată
Turişti înşelaţi într-o cunoscută staţiune din Italia. Taxa absurdă care apărea pe nota de plată
Andra, dezvăluiri despre relația specială pe care o are cu fiica ei. Ritualul peste care Eva nu sare
Andra, dezvăluiri despre relația specială pe care o are cu fiica ei. Ritualul peste care Eva nu sare
A1.ro
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Zodii care rămân singure la început de toamnă. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor!
Zodii care rămân singure la început de toamnă. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor!
Narcis de la Insula Iubirii a avut o aventură cu o fostă concurentă de la Chefi la Cuțite
Narcis de la Insula Iubirii a avut o aventură cu o fostă concurentă de la Chefi la Cuțite
Ella Vișan de la Insula Iubirii rupe tăcerea după scenele intime cu Teo din baie: „Am zis că nu vorbesc până la finalul emisiunii, dar e prea mult”
Ella Vișan de la Insula Iubirii rupe tăcerea după scenele intime cu Teo din baie: „Am zis că nu vorbesc până la finalul emisiunii, dar e prea mult”
Gabriel Botez de la „Mireasa”, scandal cu fosta soție. Bărbatul vrea să o decadă din drepturile părintești
Gabriel Botez de la „Mireasa”, scandal cu fosta soție. Bărbatul vrea să o decadă din drepturile părintești
Observator News
Clarificări cu privire la două meserii din România. Diferenţele de venit, de la 7.000 de euro la 700 de euro
Clarificări cu privire la două meserii din România. Diferenţele de venit, de la 7.000 de euro la 700 de euro
Libertatea pentru Femei
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Cât de rea ești în funcție de zodie!
Cât de rea ești în funcție de zodie!
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Redactia.ro
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tragedie în lumea medicală! Deces misterios al unei doctoriţe din R. Moldova
Tragedie în lumea medicală! Deces misterios al unei doctoriţe din R. Moldova
Spitale din trei oraşe, obligate să plătească despăgubiri după decesul unui pacient cu sindrom Down
Spitale din trei oraşe, obligate să plătească despăgubiri după decesul unui pacient cu sindrom Down
Cel mai vârstnic om din lume consumă zilnic acest super-aliment!
Cel mai vârstnic om din lume consumă zilnic acest super-aliment!
Carla Bruni dezvăluie cum a învins bătălia sa cu cancerul. Ce tratament urmează zi de zi?
Carla Bruni dezvăluie cum a învins bătălia sa cu cancerul. Ce tratament urmează zi de zi?
TV Mania
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Esca în vacanță de vis la Saint-Tropez! „Nu mai e ca acum 30 de ani” Imaginile de pe Coasta de Azur care îți taie respirația!
Andreea Esca în vacanță de vis la Saint-Tropez! „Nu mai e ca acum 30 de ani” Imaginile de pe Coasta de Azur care îți taie respirația!
Toamna asta se anunță incendiară! Premierele pe care nu vrei să le ratezi la Pro TV și Antena 1
Toamna asta se anunță incendiară! Premierele pe care nu vrei să le ratezi la Pro TV și Antena 1
Dani Oțil, surprins de soția sa la 45 de ani! Mesajul Gabrielei Prisăcariu i-a adus lacrimi în ochi
Dani Oțil, surprins de soția sa la 45 de ani! Mesajul Gabrielei Prisăcariu i-a adus lacrimi în ochi
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton