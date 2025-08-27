Cum să te bucuri la maxim de BIG Little Festival – Cel mai mare eveniment pentru familii din Europa de Est

În perioada 29–31 august, Palatul Mogoșoaia se transformă într-un tărâm al imaginației, jocului și muzicii, dedicat în exclusivitate familiilor: Big Little Festival își deschide porțile pentru trei zile de activități creative, concerte și distracție pentru toate vârstele. Dacă plănuiești să iei parte la această experiență unică, iată 5 sugestii care te vor ajuta să profiți la maximum de tot ce oferă festivalul.

Libertatea si Unica.ro sunt parteneri media ai acestui proiect.

1. Începe aventura din punctul zero – VAMA

Accesul în festival începe într-un mod special: fiecare familie primește la VAMA un Pașaport de Festival, ghidul magic care vă va însoți pe tot parcursul experienței. Cu el veți putea explora zonele tematice și bifa activitățile preferate. Este mai mult decât un simplu suvenir – e cheia către lumea Big Little!

2. Spune adio cozilor – comanzi mâncare direct din aplicație

Timpul petrecut la festival trebuie să fie despre distracție, nu despre stat la coadă. Cu aplicația oficială Big Little Festival, mesele devin mai rapide și mai simple: consultă meniul, plasează comanda online, plătește în aplicație și primești notificare când mâncarea e gata de ridicat. Astfel, ai mai mult timp pentru joacă, spectacol și relaxare.

3. Pășește în Lumea Poveștilor

Universul Big Little prinde viață în fiecare colț al festivalului. Pe parcursul celor trei zile, te poți întâlni cu personaje fantastice și îndrăgite, fie pe scena de teatru, fie la plimbare prin festival. Fii pe fază pentru a-i descoperi pe Ghidul Imaginației, Mascota Big Little și simpatica Șoricică pusă pe pozne. Toți contribuie la magia poveștilor care se spun live, în fața ta.

4. Muzica e pentru toți – de la folk la dans

Indiferent de stilul preferat, Big Little Festival are câte ceva pentru fiecare ureche. Poți dansa la discotecă, cânta în Tabăra de Muzică organizată de HaHaHa Production sau pur și simplu te poți bucura de un recital de folk la Refugiul de Liniște. Atmosfera muzicală este prezentă non-stop, așa că pregătește-te să te miști în ritmul distracției.

5. Serile se încheie cu show-uri memorabile

Fiecare zi de festival se termină într-o notă spectaculoasă, cu aprinderea simbolică a Copacului Dorințelor, urmată de un concert pe Scena Mare. Vineri urcă pe scenă Iuliana Beregoi, sâmbătă este rândul lui Smiley, iar duminică, festivalul se încheie în forță alături de Theo Rose.

Festivalul intră în linie dreaptă cu pregătirile, iar noutățile continuă să fie dezvăluite pe www.biglittlefestival.com și pe rețelele sociale. Dacă vrei să creezi amintiri de neuitat alături de cei dragi, pune Big Little Festival pe lista de „musai de făcut vara asta”.

Ne vedem la Mogoșoaia – acolo unde toată familia devine parte din poveste!

Sursa foto: www.biglittlefestival.com

Urmărește-ne pe Google News