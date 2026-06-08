Cum să reaplici corect crema cu SPF pe parcursul zilei atunci când porți machiaj? 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Îți faci machiajul dimineața, arată impecabil și pleci în oraș sau la birou. Până la prânz, soarele deja își face simțită prezența, iar crema cu SPF aplicată la 8:00 nu mai oferă aceeași protecție. Știi că ar trebui să reaplici, dar nu vrei să-ți strici fondul de ten.

Vestea bună? Poți menține protecția solară fără să-ți compromiți look-ul. Ai nevoie de o strategie clară, produse potrivite și câteva tehnici simple. În rândurile de mai jos găsești un ghid practic, adaptat unui stil de viață activ, cu drumuri rapide, birou, ieșiri în oraș și shopping online direct din telefon.

Protecția solară nu ține doar de plajă. Radiațiile UVA acționează zilnic, chiar și prin geam, iar UVB afectează pielea mai ales în perioadele însorite. Dacă vrei un ten uniform, fără pete și fără semne premature de îmbătrânire, reaplicarea corectă a produselor cu SPF trebuie să devină un obicei.

1. Pregătește corect pielea dimineața

Reaplicarea ușoară începe cu o aplicare corectă la prima oră.

Urmează această ordine:

Curăță tenul. Aplică un ser sau o cremă hidratantă lejeră. Folosește crema cu SPF în cantitate suficientă. Așteaptă 5–10 minute. Continuă cu primer și fond de ten.

Pentru față și gât ai nevoie, în majoritatea cazurilor, de aproximativ o jumătate de linguriță de produs. Dacă aplici prea puțin, nivelul de protecție scade considerabil, chiar dacă pe ambalaj scrie SPF 50.

Alege textura în funcție de tipul tău de ten:

Ten gras: formule fluide, gel sau cu finish mat.

Ten uscat: texturi mai cremoase, cu efect hidratant.

Ten sensibil: filtre minerale, fără parfum.

Nu grăbi procesul. Dacă aplici fondul de ten imediat după SPF, produsele se pot amesteca și pot forma mici aglomerări. O bază bine așezată face reaplicarea mult mai simplă pe parcursul zilei.

2. Alege formula potrivită pentru reaplicare (chimică vs. minerală)

Nu orice produs cu protecție solară funcționează bine peste machiaj. Diferențele dintre formule contează.

Ce înseamnă SPF și spectru larg?

SPF indică nivelul de protecție împotriva radiațiilor UVB. Pentru utilizare zilnică, dermatologii recomandă cel puțin SPF 30. Dacă petreci mult timp afară, alege SPF 50.

Pe etichetă caută mențiunea „broad spectrum”, adică protecție împotriva UVA și UVB.

Filtre chimice vs. minerale

Filtrele chimice absorb radiațiile UV și au, de regulă, texturi mai ușoare, invizibile pe piele. Se potrivesc bine sub machiaj.

absorb radiațiile UV și au, de regulă, texturi mai ușoare, invizibile pe piele. Se potrivesc bine sub machiaj. Filtrele minerale (oxid de zinc, dioxid de titan) reflectă radiațiile. Sunt preferate de multe persoane cu ten sensibil, dar pot lăsa o ușoară peliculă albă dacă nu le aplici uniform.

Pentru reaplicare peste machiaj, multe persoane aleg:

spray-uri fine,

pudre minerale cu SPF,

stick-uri compacte pentru zonele expuse.

Testează produsul acasă, peste machiajul tău obișnuit. Vezi cum reacționează fondul de ten, dacă apar zone încărcate sau dacă tenul capătă luciu excesiv.

Dacă te confrunți cu usturime, roșeață sau erupții, oprește utilizarea și discută cu un dermatolog. Fiecare piele reacționează diferit la anumite filtre.

3. Aplică corect SPF-ul peste machiaj

Cantitatea și tehnica fac diferența.

Dacă folosești spray:

Ține flaconul la 15–20 cm de față.

Închide ochii și gura.

Pulverizează în 2–3 straturi subțiri.

Lasă produsul să se usuce natural.

Nu atinge imediat fața. Dacă simți nevoia să uniformizezi, tapotează foarte ușor cu un burețel curat.

Dacă alegi pudră cu SPF:

Folosește o pensulă densă.

Încarcă suficient produs.

Presează pe piele, nu mătura agresiv.

Pudra ajută la controlul sebumului și este practică la birou sau în oraș. Totuși, nu te baza doar pe ea pentru protecție completă. Consider-o un strat suplimentar peste crema aplicată dimineața.

Dacă preferi cremă lichidă pentru reaplicare:

Pune o cantitate mică pe un burețel.

Tapotează pe frunte, nas, pomeți și bărbie.

Evită mișcările de întindere.

Această metodă oferă acoperire mai uniformă, dar necesită puțin mai mult timp.

4. Reaplică la intervale potrivite, fără să-ți sabotezi look-ul

Regula generală: reaplică la fiecare 2 ore dacă te expui direct la soare.

Adaptează însă la rutina ta:

La birou, departe de ferestre: la 3–4 ore.

Lângă geam sau în mașină: la 2–3 ore.

După transpirație, sală sau șters intens pe față: imediat.

Dacă porți mască perioade lungi, verifică zona nasului și a obrajilor. Frecarea reduce protecția.

Pentru zilele aglomerate, creează un mini-ritual rapid, dar eficient:

Tamponează zona T cu un șervețel matifiant. Aplică spray sau pudră cu SPF. Corectează discret anticearcănul sau blush-ul, dacă este nevoie.

Totul durează sub un minut și îți păstrează machiajul fresh.

5. Menține finisajul și confortul pe parcursul zilei

Unul dintre motivele pentru care multe femei evită reaplicarea este teama de aspect încărcat.

Ca să eviți acest efect:

Nu aplica straturi groase de produse cremoase.

Așteaptă câteva secunde între straturi.

Folosește mișcări de tapotare, nu de frecare.

Curăță periodic pensulele și burețeii.

Dacă ai ten gras, combină spray-ul cu o pudră lejeră pentru fixare. Dacă ai ten uscat, optează pentru un mist hidratant cu SPF și evită pudrele în exces.

Nu uita de zonele adesea neglijate:

linia părului,

urechile,

gâtul,

decolteul.

Aplică un balsam de buze cu SPF de minimum 30 și reaplică frecvent. Buzele se ard ușor, mai ales în vacanță sau la festivaluri.

În perioadele cu soare puternic, completează protecția cu metode fizice: pălării, ochelari de soare, stat la umbră în intervalul 10:00–16:00.

6. Evită greșelile frecvente și adaptează rutina la tenul tău

Multe probleme apar din obiceiuri aparent minore.

Greșeli comune

Aplici prea puțin produs.

Te bazezi doar pe SPF-ul din fondul de ten.

Amesteci SPF-ul cu fondul de ten în palmă.

Freci agresiv fața la reaplicare.

Nu reaplici deloc în zilele înnorate.

Chiar dacă cerul este acoperit, radiațiile UVA ajung la piele. Menține rutina zilnică.

Adaptare în funcție de tipul de ten

Ten acneic: caută formule oil-free și non-comedogenice. Evită produsele foarte grase.

caută formule oil-free și non-comedogenice. Evită produsele foarte grase. Ten matur: alege texturi hidratante care nu marchează liniile fine.

alege texturi hidratante care nu marchează liniile fine. Ten sensibil: testează produsul pe o zonă mică înainte de utilizare zilnică.

Dacă ai melasmă, pete pigmentare sau reacții frecvente la soare, discută cu un dermatolog. Uneori, specialistul recomandă produse specifice sau o frecvență mai mare de reaplicare.

Mini-plan pentru zilele foarte aglomerate

Ai întâlniri, alergi prin oraș, verifici reducerile de pe telefon și abia ai timp să respiri? Simplifică:

Dimineața: aplică generos crema cu SPF.

La prânz: spray fin peste machiaj.

După-amiaza: retuș rapid cu pudră cu SPF.

Seara: demachiere temeinică și hidratare.

În câteva zile, rutina devine automată. Setează un reminder pe telefon dacă uiți frecvent reaplicarea.

Protecția solară aplicată corect îți păstrează tenul uniform și confortabil pe termen lung. Începe cu o bază bine făcută, alege formule potrivite stilului tău de viață și reaplică fără teamă că îți strici machiajul. Testează metodele prezentate și ajustează-le în funcție de cum reacționează pielea ta.

Foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News