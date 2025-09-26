Cum să hrănești corect un câine adult pentru o viață lungă 

Nu este ceva neobișnuit să adoptăm un câine. De fapt, tot mai multe persoane recurg la acest lucru. Nevoie de a avea un membru necuvântator al familiei este în continuă creștere. Pe lângă dragoste, trebuie să-i oferim și îngrijire adecvată. În acest aspect intră alimentația.

Hrana câinelui tău nu ține doar de o rutină zilnică. Modul în care îți hrănești patrupedul influențează starea lui generală de sănătate. Este foarte important nivelul sau de energie, aspectul blănii, sistemul imunitar. Chiar și comportamentul.

Dacă ai un câine adult, este necesar să știi că are nevoi nutriționale diferite. Odată ce a trecut de etapa junior, trebuie să îi schimbi obiceiurile alimentare. Desigur, acest lucru se face treptat. Ajutorul unui veterinar este unul de luat în calcul.

De asemenea, trebuie să alegi hrană potrivită. La magazinul exopet.ro vei găsi mancare caini pentru această perioadă din viața lor. Nu trebuie să refuzi niciun sfat. Și asta pentru că fiecare câine are propria dietă, ritm, stare de sănătate.

Alege hrană adaptată vârstei și taliei

Cum am menționat, nu toți câinii sunt la fel. Există multe rase. Pe plan global, se pare că sunt cunoscute undeva la 400 de rase canine. Este un număr enorm. Fiecare vine cu nevoile sale specifice. Desigur, în general sunt recomandate anumite alimente, ce pot fi adaptate în funcție de situația specifică.

Un Labrador adult poate avea anumite nevoi alimentare. Iar acestea nu vor fi aceleași cu ale unui Chihuahua sau Bichon. Așadar, este absolut necesar să alegi hrana potrivită rasei. La acestea se adaugă vârsta sau alte specificități ale câinelui tău.

Pe ambalajele mâncării pentru canini de la exopet.ro vei găsi astfel de detalii. Au hrană pentru câini adulți de talie mică, pentru câini activi sau sterilizați. Este important de știut că un patruped ca acesta este carnivor. Deci hrana bună trebuie să conțină proteină animală că prim ingredient.

Este necesară o cantitate echilibrată de grăsimi sănătoase. De asemenea, au nevoie de carbohidrați ușor digerabili. Dacă elementul principal este cereale, nu este vorba de un produs bun. Cerealele nu aduc aportul nutritiv necesar unui animal.

Pentru câini avem hrană uscată sau umedă în comerț. La magazinul exopet.ro vei găsi toate alimentele de care ai nevoie. Totuși, introdu treptat orice tip de mâncare. Animalele au preferințe. Este posibil că ceva ales de tine să nu-i placă.

Mai sunt și alimente care pot provoca probleme digestive, chiar dacă este din comerț. În cazul hranei umede sau semiumede, fii atent la conținutul de sare. Totodată vezi ce conservanți are. Dacă alegi hrana gătită acasă, întreabă mai întâi veterinarul. Învață să o prepari corect.

Cât de des trebuie hrănit câinele?

Nu este indicat să punem mâncare la discreție. Și câinii pot fi obezi. Tot medicul veterinar este cel care îți poate da sfaturi. Frecvența meselor este importantă, ca și compoziția hranei. Dacă patrupedul tău este sănătos, atunci două mese pe zi, dimineața și seara, sunt suficiente.

Astfel, digestia este mai ușoară. Va fi evitată senzația de foame între mese. Dacă îl hrănești prea des atunci pot să apară probleme ale sistemului digestiv. Cantitatea de hrană depinde de mai mulți factori. Aici amintim greutatea, activitate fizică zilnică, metabolismul, starea generală de sănătate.

Exopet.ro oferă produse însoțite de un ghid orientativ de dozare. Desigur, acest lucru poate fi adaptat în funcție de fiecare situație specifică. Un câinii se simt mai bine cu o rutină clară. Aceștia au nevoie de limite bine stabilite. Dacă ai nevoie de ajutor, poți căuta un serviciu de dresaj.

Este simplu de ce nu putem să le dăm mâncare nelimitată. Cum am menționat, și în rândul câinilor există obezitate sau alte probleme de sănătate. Chiar dacă pare ciudat, diabetul sau afecțiunile articulare sunt comune.

Ce nu ar trebui să mănânce un câine

Nu putem controla comportamentul oamenilor. Deși un stăpân responsabil știe că trebuie să se informeze asupra dietei, sunt unele persoane iresponsabile. Acestea le dau practic orice de mâncare câinilor lor. Știm, sună tentant să faci economie.

Să le arunci câinilor resturi de la masă este o mare greșeală. Unele alimente sunt periculoase, chiar toxice. Deși este un membru al familiei, fă asta doar în ceea ce privește afecțiunea. Când vine vorba de mâncare, acesta nu este un om. Sistemul digestiv al patrupedului funcționează diferit.

Printre alimentele interzise se numără ciocolata. Această conține teobromină, foarte toxică pentru câini. Globulele roșii din sângele blanosului pot fi afectate de ceapă sau usturoi. De la struguri și stafide acesta poate capătă insuficientă renală. Oasele fierte pot cauza perforații intestinale.

De asemenea, sunt complet interzise alcoolul, cafeaua, alimentele sărate sau condimentate. Toxicitatea lor poate fi letală. Alege, în schimb, pentru recompense, gustări speciale. Le găsești și la exopet.ro.

Sunt câini care acceptă chiar și unele legume. Sunt foarte siguri pentru ei morcovii sau dovleceii. Nu depăși însă limita meselor extra. Acestea pot fi date din când în când.

Beneficiile reale ale alimentației echilibrate

Din fericire, avem multe surse din care să ne informăm. Însă, nu toată lumea face asta. Stăpânul unui animal, câine sau altă specie, trebuie să fie responsabil. Pană la urmă are grijă de o viață atât de prețioase. Un câine fericit trăiește mult și este sănătos.

Desigur, nu putem evita neplăcerile. Acestea pot să apară și dacă facem totul ca la carte. Dar prevenția nu strică. Șansele să avem un patruped bolnav sunt mult mai mici. Un câine bine hrănit se vede cu ochiul liber. Va avea blana lucioasă, ochii limpezi, energie constantă.

Starea lui generală va fi una foarte bună. Trebuie să prevenim bolile cronice, să întărim sistemul imunitar. Alimentația corectă este bună și pentru sănătatea dentară. Totodată, o dietă adaptată poate ține sub control afecțiuni deja existente.

Nu toți câinii adulți sunt sănătoși și activi. Unii pot avea probleme digestive. Alții au sensibilitate la anumite ingrediente. În funcție de fiecare situație, dieta trebuie adaptată. Discută permanent aceste aspecte cu medicul veterinar.

De exemplu, un câine sterilizat va avea un metabolism mai lent. Apare și tendința de a se îngrășa. Pe exopet.ro poți găsi hrană specială. Alimentația corectă nu înseamnă să îi umpli bolul cu mâncare. Vorbim de responsabilitate.

Nu uita că și hidratarea contează. Fiecare gest este o cărămidă în plus la fericirea prietenului nostru cu blană.

Sursa foto: Freepik.com

Urmărește-ne pe Google News