Cum să faci ITP-ul fără stres și fără coșmaruri tehnice – experiența mea la TOP ITP

Foto: topitp.ro

Recunosc, pentru mine, gândul de a merge la ITP era cam la fel de plăcut ca o cură de detox: știi că trebuie s-o faci, dar nu-ți surâde deloc. Îmi imaginam mecanici serioși, miros de ulei și întrebări tehnice la care aș fi răspuns cu un zâmbet timid: “Îmi pare rău, dar asta nu era pe lista mea de shopping.”

Până într-o zi, când am descoperit TOP ITP, și întreaga poveste s-a transformat într-o experiență simplă, rapidă și chiar… plăcută.

Fără programare, fără stres

Într-o sâmbătă dimineață, după ritualul clasic cu cafeaua și oglinda (“Azi merg la ITP, nu la Paris Fashion Week, dar totuși…”), mi-am amintit brusc că mașinuța mea trebuia să treacă testul anual. Panică.

Dar surpriză: la TOP ITP am găsit varianta de itp fără programare. Intri direct, fără bătăi de cap, ca la un salon unde clientele fidele sunt primite cu drag chiar și fără rezervare. Așa că am pornit relaxată, cu gândul că o să fie mai simplu decât îmi imaginasem.

Ce se verifică, de fapt, la ITP?

Aici am avut o revelație. Nu e doar o ștampilă pe talon, e o întreagă inspecție gândită să ne protejeze:

Frânele – să fim serioase, cui îi place să apese pedala și să nu se întâmple nimic? Se verifică eficiența lor, dar și frâna de mână.

– să fim serioase, cui îi place să apese pedala și să nu se întâmple nimic? Se verifică eficiența lor, dar și frâna de mână. Direcția și suspensia – pentru ca mașina să nu danseze samba pe șosea la fiecare groapă.

– pentru ca mașina să nu danseze samba pe șosea la fiecare groapă. Luminile și instalația electrică – faruri, semnalizări, stopuri. Cu alte cuvinte, toate acele „bijuterii luminoase” care ne fac vizibile și elegante în trafic.

– faruri, semnalizări, stopuri. Cu alte cuvinte, toate acele „bijuterii luminoase” care ne fac vizibile și elegante în trafic. Emisiile de noxe – da, chiar contează să fim eco-friendly. Mașina mea a trecut testul, deci încă mai am voie să respir liniștită aer curat în București.

– da, chiar contează să fim eco-friendly. Mașina mea a trecut testul, deci încă mai am voie să respir liniștită aer curat în București. Caroseria și șasiul – să nu existe rugină sau probleme structurale. Practic, un control de sănătate pentru “scheletul” mașinii.

– să nu existe rugină sau probleme structurale. Practic, un control de sănătate pentru “scheletul” mașinii. Echipamentele de siguranță – centuri, trusă medicală, stingător. (Aici am aflat că stingătorul are termen de valabilitate! Cine știa?)

Mi-a plăcut că personalul TOP ITP mi-a explicat totul pe înțelesul meu, cu răbdare și chiar cu umor. Nu m-am simțit deloc ca la un examen de mecanică, ci mai degrabă ca la o prezentare prietenoasă: “Uite, asta verificăm, uite de ce e important pentru tine și familia ta.”

Locație convenabilă pentru doamnele din București

Și partea cea mai bună? TOP ITP e situat în sector 5, deci dacă ai nevoie de itp sector 5, e fix acolo unde multe dintre noi avem treabă zi de zi. Nu trebuie să traversezi orașul ca să-ți faci ITP-ul – e la îndemână și rapid.

Verdictul meu

În loc de stres, am găsit profesionalism. În loc de timp pierdut, am descoperit eficiență. Iar în loc de explicații complicate, am primit răspunsuri clare și am plecat cu zâmbetul pe buze.

TOP ITP a transformat ceva ce părea o corvoadă într-o experiență simplă și utilă. Așa că data viitoare când se apropie termenul pentru inspecția tehnică, eu știu sigur unde merg – și vă recomand și vouă să încercați.

Pentru că, la final, siguranța pe șosea e cel mai frumos accesoriu pe care îl putem purta.

