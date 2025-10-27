  MENIU  
Home > Advertorial > Cum să eviți decolorarea și uscarea părului șaten deschis

Cum să eviți decolorarea și uscarea părului șaten deschis

Cum să eviți decolorarea și uscarea părului șaten deschis
.

Părul șaten deschis este una dintre cele mai dorite culori: elegant, natural și ușor de purtat în orice anotimp. Este o nuanță care aduce luminozitate tenului și se potrivește aproape oricărui ton de piele. Totuși, frumusețea acestui tip de păr vine cu o provocare – menținerea culorii și a sănătății firelor în timp.

Razele soarelui, spălările frecvente, vopsirea, poluarea și aparatele de styling pot face ca șatenul deschis să își piardă reflexele calde și să devină tern sau uscat.

1. Spală-ți părul corect – mai puțin înseamnă mai bine

Una dintre cele mai frecvente greșeli este spălarea părului prea des. Fiecare spălare îndepărtează uleiurile naturale care protejează firul de păr și pot accelera decolorarea.Ideal este să-l speli de două-trei ori pe săptămână, în funcție de tipul scalpului.

  • Folosește șampoane create special pentru păr vopsit sau șaten, precum Londa Care Sampon Color Radiance 1000 ml
  • Alege formule hidratante, cu ulei de argan, aloe vera.
  • Evită apa fierbinte – aceasta deschide cuticula firului de păr și „spală” culoarea. Spală cu apă călduță sau rece pentru a menține luciul.
Cuplul momentului în showbizul românesc! Cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Noua lui iubită e superbă și „nu e străină de lumea showbizului” FOTO
Cuplul momentului în showbizul românesc! Cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Noua lui iubită e superbă și „nu e străină de lumea showbizului” FOTO
Recomandarea zilei

2. Nu sări peste balsam și mască

Pentru a preveni uscarea, aplică balsam după fiecare spălare și o mască hidratantă o dată pe săptămână. Părul șaten deschis, mai ales dacă este vopsit sau decolorat, are nevoie constantă de proteine.

Caută produse care conțin:

„270 de milioane de euro pentru o penitență colectivă!... Spitalele? Să ne dea Bruxelles-ul bani! Să ne dea Bolojan! Copiii pot muri, bătrânii pot putrezi în azilele groazei”. Maurice Munteanu, mesaj viral. Ce a spus editorul de modă despre Catedrala Națională
„270 de milioane de euro pentru o penitență colectivă!... Spitalele? Să ne dea Bruxelles-ul bani! Să ne dea Bolojan! Copiii pot muri, bătrânii pot putrezi în azilele groazei”. Maurice Munteanu, mesaj viral. Ce a spus editorul de modă despre Catedrala Națională
Recomandarea zilei
  • ulei de jojoba, avocado sau cocos;
  • pantenol și ceramide;

Aplică masca pe lungimi și vârfuri, las-o să acționeze 10–15 minute și acoperă părul cu un prosop cald pentru un efect mai intens.

3. Protejează-ți părul de factorii externi

Soarele, vântul, poluarea, clorul și sarea din mare sunt principalii inamici ai culorii șaten deschis. Toți contribuie la oxidare și deshidratare.

Pentru a-ți proteja părul:

  • Folosește un spray leave-in cu protecție UV înainte de a ieși din casă.
  • În timpul verii, acoperă-ți părul cu o pălărie sau o eșarfă.
  • După baie în piscină sau mare, clătește imediat părul cu apă curată și aplică un balsam ușor.

Un obicei mic, dar constant, va menține culoarea vie și părul moale la atingere.

4. Redu expunerea la căldură și styling excesiv

Folosirea plăcii, uscătorului sau ondulatorului în exces duce inevitabil la uscarea și ruperea firelor. Temperatura ridicată degradează cuticula, făcând părul poros și predispus la decolorare.

Încearcă să:

  • Lași părul să se usuce natural de câteva ori pe săptămână.
  • Aplici întotdeauna un spray termoprotector înainte de styling.
  • Reglezi temperatura sub 180°C.
  • Eviți coafurile foarte strânse care pot rupe firele fragile.

Un șaten deschis sănătos arată cel mai bine atunci când e natural, cu un luciu subtil și textură moale.

5. Tratamente pentru menținerea culorii

Dacă părul tău șaten deschis este vopsit, poți preveni estomparea reflexelor folosind produse tonifiante o dată la câteva săptămâni.

Optează pentru:

  • balsamuri sau măști nuanțatoare (beige, caramel, honey brown);
  • glossuri de salon, care reîmprospătează culoarea și conferă strălucire;
  • șampoane cu pigment neutru, pentru a neutraliza tonurile cenușii sau gălbui.

Aceste tratamente sunt delicate și pot fi folosite pe termen lung fără a deteriora părul.

6. Hrană și hidratare 

Un păr frumos nu înseamnă doar produse bune, ci și un stil de viață echilibrat.Include în alimentație alimente bogate în:

  • omega-3 (pește, semințe de in, nuci);
  • vitaminele A, C și E, care stimulează regenerarea celulară;
  • biotină, fier și zinc, esențiale pentru elasticitatea și strălucirea părului.

Dacă ești în căutarea nuanței ideale de șaten care ți se potrivește perfect, citește și ghidul complet despre părul șaten deschis. Vei afla cum să alegi tonul potrivit pentru culoarea pielii tale și cum să o menții strălucitoare mai mult timp.Îngrijirea părului șaten deschis nu este complicată dacă urmezi câteva reguli simple: spală-l corect, hidratează-l constant, protejează-l de soare și căldură, și hrănește-l din interior.Cu o rutină echilibrată, părul tău va rămâne catifelat, luminos și plin de viață luni întregi – fără să-și piardă nuanța sau vitalitatea.

Foto: discoverbeauty.ro

Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Fanatik
Șumudică, dezvăluiri din interiorul clubului UTA. ”FCSB a profitat de situația gravă de acolo. Jucătorii străini când au aflat asta, s-a terminat!”. Reacția conducerii
Șumudică, dezvăluiri din interiorul clubului UTA. ”FCSB a profitat de situația gravă de acolo. Jucătorii străini când au aflat asta, s-a terminat!”. Reacția conducerii
GSP.ro
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
Click.ro
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ilinca Vandici are un nou iubit, la doi ani de la divorț. Cine este Bogdan Boitor. Are tangențe cu lumea politică
Ilinca Vandici are un nou iubit, la doi ani de la divorț. Cine este Bogdan Boitor. Are tangențe cu lumea politică
Cât costă pantofii purtați de Aheea, fiica lui Nicușor Dan, la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Fetița a ales o creație a unui celebru brand românesc
Cât costă pantofii purtați de Aheea, fiica lui Nicușor Dan, la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Fetița a ales o creație a unui celebru brand românesc
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gata, e clar! Cum s-a afișat Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer! Un pas mare, o viață nouă, un Andi diferit
Gata, e clar! Cum s-a afișat Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer! Un pas mare, o viață nouă, un Andi diferit
Elle
SURPRIZĂ în showbiz-ul din România! Actrița PRO TV a anunțat că este însărcinată cu primul copil: „O colaborare de succes pe perioadă nelimitată”
SURPRIZĂ în showbiz-ul din România! Actrița PRO TV a anunțat că este însărcinată cu primul copil: „O colaborare de succes pe perioadă nelimitată”
Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit după divorțul de Victor Ponta: „Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă...”
Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit după divorțul de Victor Ponta: „Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă...”
Anunțul trist făcut de Theo Rose la un an de la nunta cu Anghel Damian. Mărturisirea artistei i-a lăsat fără cuvinte pe fani: „El nu s-a mai întors. N-am zis nimic, deși nu...”
Anunțul trist făcut de Theo Rose la un an de la nunta cu Anghel Damian. Mărturisirea artistei i-a lăsat fără cuvinte pe fani: „El nu s-a mai întors. N-am zis nimic, deși nu...”
DailyBusiness.ro
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
A1.ro
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Horoscop 28 octombrie 2025. Durere în suflet și lacrimi amare. O despărțire dureroasă îi schimbă viața unei zodii
Horoscop 28 octombrie 2025. Durere în suflet și lacrimi amare. O despărțire dureroasă îi schimbă viața unei zodii
Maurice Munteanu, mesaj critic după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „270 de milioane de euro pentru o penitență colectivă!”
Maurice Munteanu, mesaj critic după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „270 de milioane de euro pentru o penitență colectivă!”
Familia prezidențială, prezentă la sfințirea Catedralei Neamului. Antim, fiul lui Nicușor Dan și al Mirabelei Grădinaru, protagonistul celor mai amuzante momente
Familia prezidențială, prezentă la sfințirea Catedralei Neamului. Antim, fiul lui Nicușor Dan și al Mirabelei Grădinaru, protagonistul celor mai amuzante momente
Cornelia Rednic a dezvăluit secretul unei căsnicii fericite. "Suntem totuși diferiți!". Ce spune Lupu Rednic după 33 de ani de mariaj
Cornelia Rednic a dezvăluit secretul unei căsnicii fericite. "Suntem totuși diferiți!". Ce spune Lupu Rednic după 33 de ani de mariaj
Observator News
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Libertatea pentru Femei
Poliția modei și la Catedrală! Dana Budeanu a văzut singura greșeală din ținuta Mirabeie Grădinaru și a desființat-o pe Prima Doamnă: “Alo, procolul Cotroceni!”. Detaliul din poză, care a scos-o din sărite!
Poliția modei și la Catedrală! Dana Budeanu a văzut singura greșeală din ținuta Mirabeie Grădinaru și a desființat-o pe Prima Doamnă: “Alo, procolul Cotroceni!”. Detaliul din poză, care a scos-o din sărite!
Ultima oră! Gestul complet neașteptat al părinților lui Felix Baumgartner, la 102 de zile de la moartea lui. Mihaela nu a avut nici un cuvânt de spus. Relația ei cu socri e pe un butoi cu pulbere
Ultima oră! Gestul complet neașteptat al părinților lui Felix Baumgartner, la 102 de zile de la moartea lui. Mihaela nu a avut nici un cuvânt de spus. Relația ei cu socri e pe un butoi cu pulbere
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medicamentele care scad colesterolul pot proteja creierul: Beneficii dovedite științific
Medicamentele care scad colesterolul pot proteja creierul: Beneficii dovedite științific
Câte spitale pot funcționa după un cutremur major. Termene și obligații
Câte spitale pot funcționa după un cutremur major. Termene și obligații
Mesajul lui CTP după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Religia este o dictatură”
Mesajul lui CTP după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Religia este o dictatură”
Cum să îți păstrezi motivația în dietele de lungă durată
Cum să îți păstrezi motivația în dietele de lungă durată
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar imaginile spun altceva
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar imaginile spun altceva
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton