Home > Advertorial > Cum să cureți corect cada de baie și să previi depunerile de calcar

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
O baie curată începe întotdeauna cu o cadă bine întreținută. Indiferent dacă ai ales una dintre gamele moderne de cazi de baie sau un model premium, aspectul și durabilitatea acesteia depind direct de modul în care o cureți și o întreții. Este foarte important ca primul aspect al căzii să fie unul de curățenie fără depuneri și pete.

Depunerile de calcar, petele de apă sau mucegaiul sunt printre cele mai frecvente probleme, mai ales în zonele cu apă dură. Din fericire, cu produsele potrivite și câteva obiceiuri simple, poți păstra cada impecabilă fără eforturi majore.

Produse recomandate pentru curățare fără a deteriora suprafața

Primul pas în întreținerea corectă a căzii este alegerea produselor potrivite. Nu toate soluțiile de curățare sunt sigure pentru fiecare tip de material, iar utilizarea unor produse agresive poate duce la deteriorarea suprafeței.

Pentru majoritatea modelelor de cazi freestanding sau căzi acrilice, este recomandat să folosești:

Andreea Esca, fotografiată lângă sicriul lui Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Numeroase persoane publice din România au mers să-și ia adio de la regretatul antrenor / GALERIE FOTO
Andreea Esca, fotografiată lângă sicriul lui Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Numeroase persoane publice din România au mers să-și ia adio de la regretatul antrenor / GALERIE FOTO
Recomandarea zilei
  • soluții de curățare blânde, fără particule abrazive
  • detergenți speciali pentru baie, pe care îi găsești în magazinele speciale de profil
  • soluții naturale, precum oțetul diluat sau bicarbonatul de sodiu

Evită:

Soția lui Răzvan Lucescu, mesaj dureros după ce presa a invadat intimitatea familiei sale în clipe dificile: „Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că...”
Soția lui Răzvan Lucescu, mesaj dureros după ce presa a invadat intimitatea familiei sale în clipe dificile: „Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că...”
Recomandarea zilei
  • bureții duri sau perii abrazive
  • produsele pe bază de clor în concentrații mari
  • soluțiile acide foarte puternice

Un truc eficient este curățarea regulată, de 2-3 ori pe săptămână, pentru a preveni acumularea murdăriei. Astfel, nu vei mai avea nevoie de soluții agresive.

Cum să scapi de mucegai și petele de apă dură

Mucegaiul și calcarul sunt principalele probleme în orice baie. Acestea apar în special în zonele umede sau slab ventilate. Odată ce acestea apar în baie pot crea atât un aspect neplăcut, cât și mirosuri. Cel mai bine este să ai grijă constantă de baie pentru a preveni acest tip de neplăceri.

Eliminarea calcarului

Depunerile de calcar apar din cauza apei dure și pot afecta atât aspectul, cât și funcționalitatea căzii.

Soluții eficiente:

  • aplică o soluție pe bază de oțet și apă (1:1)
  • lasă să acționeze 10-15 minute
  • clătește bine cu apă caldă

Pentru pete persistente, poți folosi produse speciale anticalcar, dar fără a exagera frecvența utilizării.

Îndepărtarea mucegaiului

Mucegaiul apare frecvent în zonele de îmbinare sau în jurul siliconului, dar poate să apară și pe tavanul băii.

Ce poți face:

  • folosește soluții antifungice dedicate
  • curăță zonele afectate cu o periuță moale și dezinfectante speciale
  • aerisește constant baia ca să previi apariția mucegaiului din nou

Important: prevenția este cheia, astfel mucegaiul tinde să reapară chiar dacă este curățat. O baie bine ventilată și aerisită constant astfel încât să se reducă umiditatea reduce semnificativ apariția mucegaiului.

Sfaturi pentru întreținerea căzilor cu hidromasaj

Dacă ai ales una dintre variantele moderne de minipiscine sau căzi cu hidromasaj, întreținerea necesită o atenție suplimentară.

Aceste modele sunt mai complexe și includ sisteme de jeturi, conducte și filtre care trebuie curățate periodic.

Ce trebuie să faci:

  • rulează un ciclu de curățare cu soluții speciale pentru hidromasaj
  • curăță jeturile pentru a preveni acumularea bacteriilor
  • golește și clătește sistemul după fiecare utilizare mai intensă

Recomandare: efectuează o curățare profundă o dată pe lună pentru a menține performanța optimă.

Sfaturi simple pentru prevenirea depunerilor de calcar

Prevenția este întotdeauna mai ușoară decât curățarea intensă. Iată câteva obiceiuri care te pot ajuta:

  • șterge cada după fiecare utilizare pentru a elimina apa stagnantă
  • folosește un dedurizator de apă dacă ai probleme frecvente cu calcarul
  • aerisește baia pentru a reduce umiditatea
  • curăță regulat suprafața, chiar și atunci când pare curată

Aceste mici gesturi pot prelungi considerabil durata de viață a căzii și mențin aspectul acesteia impecabil.

Întreținerea corectă a căzii de baie  nu este complicată, dar necesită consecvență și alegerea produselor potrivite. Fie că ai o cadă clasică, un model freestanding sau un sistem cu hidromasaj, curățarea regulată și prevenirea depunerilor de calcar sunt esențiale.

Cu o rutină simplă și eficientă, vei reuși să păstrezi baia curată, igienică și estetică pentru mult timp, fără eforturi costisitoare sau intervenții dificile.

Sursă foto: Freepik.com

Libertatea.ro
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Fanatik
Drumul de 8 luni al lui Cornel Dinu de la „îmi aștept sfârșitul” la „nu mai iau somnifere”. Cum se simte Mister după ce a fost internat la Spitalul Universitar
Drumul de 8 luni al lui Cornel Dinu de la „îmi aștept sfârșitul” la „nu mai iau somnifere”. Cum se simte Mister după ce a fost internat la Spitalul Universitar
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Click.ro
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
TV Mania
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Loredana Pălănceanu, eliminată de la Survivor România: “Trebuie să fii mereu atentă, pentru că unii oameni te pot trăda în orice clipă” / Exclusiv
Loredana Pălănceanu, eliminată de la Survivor România: “Trebuie să fii mereu atentă, pentru că unii oameni te pot trăda în orice clipă” / Exclusiv
Gestul încărcat de semnificație pe care Răzvan Lucescu l-a făcut pe Arena Națională, la priveghiul tatălui, Mircea Lucescu
Gestul încărcat de semnificație pe care Răzvan Lucescu l-a făcut pe Arena Națională, la priveghiul tatălui, Mircea Lucescu
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Avantaje
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
ULTIMA ORĂ! E Bomba zilei la TV! Un nume mare de la PRO TV a semnat cu Antena 1! Nimeni nu se aștepta la asta!
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Elle
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
A1.ro
Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar
Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar
Maria Cârneci, mărturisiri neașteptate despre divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. "Nu îl întrebi ce face în dormitor, cu cine se vede!"
Maria Cârneci, mărturisiri neașteptate despre divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. "Nu îl întrebi ce face în dormitor, cu cine se vede!"
Radu Ciucă de la emisiunea „La Măruță” se alătură lui Denise Rifai la „Furnicuțele”: „Cred că o să iasă ceva foarte viu”. Ce rol va avea și ce a spus despre Cătălin Măruță
Radu Ciucă de la emisiunea „La Măruță” se alătură lui Denise Rifai la „Furnicuțele”: „Cred că o să iasă ceva foarte viu”. Ce rol va avea și ce a spus despre Cătălin Măruță
Mihaela Rădulescu este copleșită de dorul lui Felix Baumgartner: „Nu a fost o viață împărtășită - o vacanță pe ici pe colo”. Vedeta a publicat un mesaj îndurerat și fotografii rare cu ei doi împreună
Mihaela Rădulescu este copleșită de dorul lui Felix Baumgartner: „Nu a fost o viață împărtășită - o vacanță pe ici pe colo”. Vedeta a publicat un mesaj îndurerat și fotografii rare cu ei doi împreună
Primele imagini de la priveghiul lui Mircea Lucescu. Trupul neînsuflețit al fostului antrenor a fost depus la Arena Națională
Primele imagini de la priveghiul lui Mircea Lucescu. Trupul neînsuflețit al fostului antrenor a fost depus la Arena Națională
Observator News
Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați
Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați
Libertatea pentru Femei
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
2 dintre cele mai prescrise medicamente pentru diabet asociate cu riscuri cardiace crescute. Studiu
2 dintre cele mai prescrise medicamente pentru diabet asociate cu riscuri cardiace crescute. Studiu
Horoscop 9 aprilie. Schimbări, repoziționări și energie maximă. Marte dă reset total tuturor zodiilor
Horoscop 9 aprilie. Schimbări, repoziționări și energie maximă. Marte dă reset total tuturor zodiilor
Săptămâna Mare aduce o resetare karmică rară pentru două zodii. Universul le oferă bani și noroc din plin
Săptămâna Mare aduce o resetare karmică rară pentru două zodii. Universul le oferă bani și noroc din plin
6 secrete ale sportului pentru sănătate. Cum să faci mișcare corect chiar dacă ai probleme medicale
6 secrete ale sportului pentru sănătate. Cum să faci mișcare corect chiar dacă ai probleme medicale
TV Mania
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Imagini de colecție cu Laura Cosoi din „Aniela”! Reacția amuzantă a Adelei Popescu: „Ce bine arătam acum mai mult de o sută de ani”
Imagini de colecție cu Laura Cosoi din „Aniela”! Reacția amuzantă a Adelei Popescu: „Ce bine arătam acum mai mult de o sută de ani”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Libertatea
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton