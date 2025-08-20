Cum să creezi un look casual-chic pentru zilele de vară

Vara este sezonul în care ne dorim să fim cât mai confortabile, dar și să arătăm bine. Găsirea echilibrului între confortul oferit de îmbrăcăminte și stilul personal este esențială, mai ales atunci când vorbim de zilele de vară, când temperaturile ridicate pot face ca alegerea ținutelor să fie o provocare. Însă, cu câteva trucuri simple, poți crea un look casual-chic care să fie perfect atât pentru o plimbare în parc, cât și pentru o ieșire la un brunch sau o întâlnire relaxată cu prietenii.

Iată câteva sfaturi pentru a-ți construi ținutele perfecte de vară, care combină stilul casual cu eleganța de zi cu zi.

1. Alege piese vestimentare ușoare și versatile

Pentru un look casual-chic, începe cu piese vestimentare ușoare, dar care îți oferă și suficientă structură. Rochiile din bumbac sau in sunt perfecte pentru zilele de vară, deoarece permit pielii să respire și oferă un confort deosebit. Alege o rochie midi sau o tunică care să te facă să te simți liberă și feminină. Poți adăuga un blazer ușor din material subțire, care să îți completeze ținuta și să aducă un strop de eleganță.

Pentru o variantă și mai relaxată, poți alege o salopetă din materiale naturale, care te va face să te simți confortabil, dar totodată să arăți perfect. Aceste piese vestimentare sunt perfecte pentru zilele călduroase, dar pot fi ușor transformate într-un look chic cu câteva ajustări mici.

2. Joacă-te cu culorile și imprimeurile

Vara este momentul ideal pentru a adăuga culori vibrante și imprimeuri florale ținutelor tale. Nu trebuie să fie totul strident, însă adăugarea unui print subtil sau a unei culori vii, cum ar fi un verde mentă sau un galben pal, poate face diferența între o ținută obișnuită și una cu adevărat deosebită.

Alege un top cu imprimeu floral sau o fustă în nuanțe de pasteluri, care să îți adauge un aer fresh și tineresc. Totodată, dacă vrei să obții un look mai sofisticat, poți opta pentru piese în culori neutre, cum ar fi bejul, alb sau gri, pe care să le combini cu accesorii colorate, care vor adăuga dinamism ținutei tale.

3. Completează-ți ținuta cu încălțăminte confortabilă și stilată

Încălțămintea este un detaliu important care poate schimba complet aspectul unei ținute. Dacă îți dorești un look casual-chic, este esențial să alegi încălțăminte care este atât confortabilă, cât și elegantă. Saboti dama sunt o alegere ideală pentru zilele de vară, deoarece combină confortul cu stilul. Saboții sunt perfecți pentru a fi purtați pe tot parcursul zilei, fie că mergi în oraș, fie că petreci timpul în aer liber. Ușor de încălțat și de purtat, aceștia pot adăuga un strop de eleganță oricărei ținute casual. De asemenea, sunt disponibili într-o gamă variată de modele și culori, astfel încât poți alege perechea care se potrivește cel mai bine stilului tău personal.

4. Accesorii care completează look-ul casual-chic

Accesoriile sunt elemente cheie pentru a transforma o ținută simplă într-una cu adevărat specială. O geantă din rafie sau un rucsac din piele vor completa perfect look-ul tău de vară, adăugându-i o notă de eleganță subtilă. De asemenea, poți adăuga câteva bijuterii fine, cum ar fi cercei din aur sau argint, pentru a adăuga o notă de rafinament. În ceea ce privește ochelarii de soare, aceștia nu sunt doar funcționali, ci și un accesoriu must-have care poate transforma orice ținută.

Pentru o seară de vară, o pălărie de paie va adăuga un aer sofisticat, în timp ce pentru o plimbare prin oraș, o bandană în păr sau o curea lată pot să îți aducă un plus de personalitate. Detaliile mici fac diferența atunci când vine vorba de un look chic, dar ușor de purtat în fiecare zi.

5. Strălucește cu un machiaj natural

Pentru o ținută casual-chic, machiajul trebuie să fie la fel de relaxat și natural ca și hainele. Optează pentru un look fresh cu fond de ten ușor, o pudră matifiantă și un strop de blush. Genele voluminoase și un ruj nude vor adăuga o notă de frumusețe discretă. În zilele călduroase, este recomandat să folosești produse de make-up rezistente la apă, pentru a preveni disconfortul creat de transpirație. Un machiaj simplu, dar care îți evidențiază trăsăturile, va completa perfect ținuta casual-chic de vară.

Crearea unui look casual-chic pentru vară nu este o sarcină greu de realizat. Alegerea pieselor potrivite, combinarea culorilor și imprimeurilor, adăugarea de accesorii subtile și completarea cu încălțăminte confortabilă sunt toate elemente care contribuie la crearea unui look perfect pentru zilele de vară. Indiferent de evenimentul la care participi sau de activitatea pe care o faci, cu câteva ajustări simple și piese de îmbrăcăminte care îți reflectă personalitatea, vei obține un look sofisticat, dar ușor de purtat, în fiecare zi.

Foto: freepik

Urmărește-ne pe Google News