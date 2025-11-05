  MENIU  
Home > Advertorial > Cum să alegi placa de păr ideală și de ce reducerile sunt momentul perfect pentru achiziție

Cum să alegi placa de păr ideală și de ce reducerile sunt momentul perfect pentru achiziție

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Îngrijirea părului a devenit o prioritate pentru tot mai multe persoane, iar instrumentele de styling sunt nelipsite din rutina zilnică. Printre acestea, placa de par ocupă un loc central, fiind preferată pentru versatilitatea și rapiditatea cu care oferă rezultate. Fie că îți dorești un look perfect drept sau bucle lejere, acest dispozitiv este soluția ideală pentru a obține coafuri impecabile acasă, fără a apela la salon. Totuși, alegerea unei plăci potrivite nu este atât de simplă pe cât pare, deoarece piața este plină de opțiuni, fiecare promițând performanțe superioare și protecție maximă pentru păr.

Un aspect esențial în selecția corectă este înțelegerea diferențelor dintre modele. Materialele, tehnologia de încălzire și funcțiile suplimentare influențează direct sănătatea părului și rezultatul final. O alegere greșită poate duce la deteriorarea firelor, pierderea strălucirii și chiar ruperea părului. De aceea, este important să analizezi specificațiile și să alegi un produs adaptat tipului tău de păr.

În plus, trebuie să ții cont de faptul că o placa de par performantă nu este doar un moft, ci o investiție pe termen lung. Modelele de calitate oferă protecție termică, setări precise de temperatură și funcții care reduc riscul de ardere. În același timp, acestea sunt mai durabile și mai eficiente, ceea ce înseamnă că vei economisi bani pe termen lung, evitând achizițiile repetate.

Un moment ideal pentru a cumpăra un astfel de dispozitiv este perioada Black Friday 2025, când retailerii oferă reduceri semnificative la produse premium. Aceasta este ocazia perfectă pentru a achiziționa nu doar o placă performantă, ci și un ondulator de par sau alte accesorii care completează rutina de styling, fără a depăși bugetul.

Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Foto
Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Foto
Recomandarea zilei

Primul criteriu de care trebuie să ții cont este materialul plăcilor. Cele mai populare opțiuni sunt ceramica, turmalina și titanul. Plăcile ceramice distribuie uniform căldura și reduc riscul de ardere, fiind ideale pentru părul fin sau mediu. Turmalina adaugă un strat suplimentar de protecție, eliberând ioni negativi care reduc electrizarea și conferă strălucire. Titanul, în schimb, este preferat pentru părul gros și rebel, datorită încălzirii rapide și rezistenței la temperaturi ridicate.

Un alt aspect esențial este controlul temperaturii. O placa de par performantă trebuie să ofere setări variabile, astfel încât să poți ajusta căldura în funcție de tipul de păr. Temperaturile prea ridicate pot deteriora cuticula, în timp ce valorile prea scăzute nu vor oferi rezultatele dorite. Modelele moderne includ afișaje digitale și funcții de reglare precisă, ceea ce îți permite să personalizezi experiența.

„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!”. Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!”. Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Recomandarea zilei

Tehnologia de încălzire este un alt factor care influențează performanța. Plăcile cu încălzire rapidă economisesc timp, iar cele cu senzori inteligenți mențin temperatura constantă pe toată durata utilizării. Această stabilitate este crucială pentru a evita fluctuațiile care pot afecta uniformitatea coafurii. În plus, funcțiile de protecție termică reduc riscul de deteriorare, ceea ce este esențial pentru menținerea sănătății părului.

Funcțiile suplimentare pot face diferența între o placă obișnuită și una premium. De exemplu, funcția de oprire automată este esențială pentru siguranță, în timp ce cablul rotativ asigură libertate de mișcare. Unele modele includ chiar și funcții de hidratare cu abur, care protejează părul în timpul îndreptării. În perioada Black Friday 2025, aceste caracteristici devin accesibile la prețuri mult mai mici, ceea ce transformă achiziția într-o investiție inteligentă.

Dimensiunea plăcilor este un alt detaliu important. Pentru părul scurt sau pentru breton, plăcile înguste sunt mai ușor de manevrat, în timp ce pentru părul lung și des, plăcile late reduc timpul de coafare. Alegerea corectă depinde de lungimea și textura părului tău, dar și de stilurile pe care le preferi. Dacă îți place să alternezi între păr drept și bucle, un model versatil, care funcționează și ca ondulator de par, este soluția ideală.

Greutatea și ergonomia dispozitivului influențează confortul în utilizare. O placă prea grea poate provoca oboseală, mai ales dacă obișnuiești să îți coafezi părul frecvent. Modelele ușoare, cu mâner antiderapant, sunt mai practice și mai sigure. În plus, un design ergonomic reduce riscul de accidente și face procesul mai plăcut.

Un alt criteriu este compatibilitatea cu diferite stiluri. Dacă îți dorești versatilitate, alege o placă care permite atât îndreptarea, cât și realizarea buclelor. Marginile rotunjite și designul flexibil sunt caracteristici care facilitează acest lucru. În combinație cu un ondulator de par dedicat, vei avea libertatea de a experimenta coafuri variate, fără a apela la servicii profesionale.

Durabilitatea este un aspect pe care nu trebuie să îl ignori. O placa de par de calitate este o investiție pe termen lung, așa că verifică materialele, garanția și recenziile altor utilizatori. Modelele ieftine pot părea atractive la început, dar se deteriorează rapid și pot afecta sănătatea părului. În schimb, un produs premium, achiziționat la reducere, îți oferă siguranță și performanță pentru ani de utilizare.

Raportul calitate-preț este decisiv. Nu întotdeauna cel mai scump model este cel mai bun pentru tine. Analizează caracteristicile care contează cu adevărat și alege un produs care îți oferă echilibrul perfect între performanță și cost. Campaniile precum Black Friday 2025 sunt ocazia ideală pentru a face această alegere fără compromisuri.

Alegerea unei plăci de păr nu trebuie făcută la întâmplare. Materialele, tehnologia, funcțiile suplimentare și ergonomia sunt factori care influențează atât rezultatul final, cât și sănătatea părului. O decizie informată îți va aduce beneficii pe termen lung și îți va transforma rutina de îngrijire într-o experiență plăcută.

Investește într-un produs care îți oferă siguranță, protecție și versatilitate. În loc să te lași ghidat doar de preț sau de aspect, analizează specificațiile și alege modelul care se potrivește cel mai bine nevoilor tale. În plus, nu uita că perioadele de reduceri, precum Black Friday 2025, sunt momentul perfect pentru a achiziționa atât o placă performantă, cât și un ondulator de par care completează arsenalul tău de styling.

Tu ce preferi? O placă simplă, pentru utilizare ocazională, sau un model profesional, cu funcții avansate, care îți oferă rezultate ca la salon?

Sursa foto: pexels.com

Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imaginea cu Traian Băsescu îmbrățișat de nepoți de ziua lui de naștere. A împlinit 74 de ani și a sărbătorit în familie
Imaginea cu Traian Băsescu îmbrățișat de nepoți de ziua lui de naștere. A împlinit 74 de ani și a sărbătorit în familie
Fanatik
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
GSP.ro
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
TV Mania
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Redactia.ro
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
O influenceriță de 31 de ani a fost găsită moartă. Ce făcuse cu câteva ore mai devreme. Poliția a dezvăluit totul despre moartea suspectă
O influenceriță de 31 de ani a fost găsită moartă. Ce făcuse cu câteva ore mai devreme. Poliția a dezvăluit totul despre moartea suspectă
Irinel Columbeanu speră ca Monica Gabor să-l viziteze la azil: „El încă o așteaptă”
Irinel Columbeanu speră ca Monica Gabor să-l viziteze la azil: „El încă o așteaptă”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
Cum s-a schimbat relația dintre Alexandru Ion și Ștefan Floroaica după participarea la Asia Express: „Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu…”
Cum s-a schimbat relația dintre Alexandru Ion și Ștefan Floroaica după participarea la Asia Express: „Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu…”
Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit asistenta TV: „Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta…
Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit asistenta TV: „Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta…
DailyBusiness.ro
Democratul Zohran Mamdani a câștigat mandatul de primar al orașului New York
Democratul Zohran Mamdani a câștigat mandatul de primar al orașului New York
Daniel Dăianu: Deficitul bugetar ține BNR ostatică. Liberalizarea gazelor din 2026 ar putea destabiliza economia
Daniel Dăianu: Deficitul bugetar ține BNR ostatică. Liberalizarea gazelor din 2026 ar putea destabiliza economia
A1.ro
Cum a reacționat Vlad Gherman când un fan i-a zis în secțiunea de comentarii că îi stătea mai bine cu fosta iubită
Cum a reacționat Vlad Gherman când un fan i-a zis în secțiunea de comentarii că îi stătea mai bine cu fosta iubită
Zodii care primesc vești neplăcute în noiembrie. Probleme în dragoste, carieră și sănătate
Zodii care primesc vești neplăcute în noiembrie. Probleme în dragoste, carieră și sănătate
Ramona Olaru vrea să devină mamă cu orice preț. La ce gest a recurs la 36 de ani
Ramona Olaru vrea să devină mamă cu orice preț. La ce gest a recurs la 36 de ani
Serge Celebidachi, dezvăluiri din culisele colaborării cu John Malkovich, pentru filmul „Cravata galbenă”: „Mi-a amintit de abordarea tatălui meu”
Serge Celebidachi, dezvăluiri din culisele colaborării cu John Malkovich, pentru filmul „Cravata galbenă”: „Mi-a amintit de abordarea tatălui meu”
Monica Gabor s-a revăzut cu sora ei mai mare. Cu ce se ocupă Alina, singura dintre cele 3 surori rămasă în Bacău, orașul natal
Monica Gabor s-a revăzut cu sora ei mai mare. Cu ce se ocupă Alina, singura dintre cele 3 surori rămasă în Bacău, orașul natal
Observator News
Portretul lui Zohran Mamdani, primarul de 34 de ani al New Yorkului. Trump l-a numit "comunist"
Portretul lui Zohran Mamdani, primarul de 34 de ani al New Yorkului. Trump l-a numit "comunist"
Libertatea pentru Femei
De ce au murit soțiile lui Emeric Ienei, o mare vedetă și o mare sportivă, campioană mondială. Femei superbe, pe care regretatul antrenor le-a adorat. Secrete din viața de familie a unui mare gentleman
De ce au murit soțiile lui Emeric Ienei, o mare vedetă și o mare sportivă, campioană mondială. Femei superbe, pe care regretatul antrenor le-a adorat. Secrete din viața de familie a unui mare gentleman
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
Puțini o știu pe fiica lui Emeric Ienei, o tânără de-a dreptul superbă și care i-a stat alături chiar și în cele mai grele momente, dar despre acest amănunt controversat nu s-a știut nimic
Puțini o știu pe fiica lui Emeric Ienei, o tânără de-a dreptul superbă și care i-a stat alături chiar și în cele mai grele momente, dar despre acest amănunt controversat nu s-a știut nimic
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Risc de infarct cu 60% mai mare pentru care se culcă după această oră seara
Risc de infarct cu 60% mai mare pentru care se culcă după această oră seara
Curățare naturală a plămânilor: 7 alimente care te ajută să respiri mai bine
Curățare naturală a plămânilor: 7 alimente care te ajută să respiri mai bine
9 simptome neașteptate ale depresiei pe care le poți trece ușor cu vederea. Află de ce și cum să le recunoști
9 simptome neașteptate ale depresiei pe care le poți trece ușor cu vederea. Află de ce și cum să le recunoști
Horoscop final de an 2025. Cine e zodia favorizată de astre care câștigă pe toate planurile până la Revelion
Horoscop final de an 2025. Cine e zodia favorizată de astre care câștigă pe toate planurile până la Revelion
TV Mania
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton