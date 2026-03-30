Cum să alegi chiloții potriviți pentru silueta ta – ghidul nostru

O pereche de chiloți potrivită poate face o diferență mai mare decât s-ar crede. Afectează nu numai confortul, ci și modul în care se potrivesc celelalte articole vestimentare și cum se prezintă silueta. Problema este că multe femei aleg croielile din obișnuință, fără să se gândească întotdeauna dacă acestea sunt într-adevăr cele mai potrivite. În schimb, o croială potrivită poate alungi vizual picioarele și sublinia talia. Poate netezi linia șoldurilor sau pur și simplu te asigura că, pe parcursul întregii zile, nimic nu se va deplasa sau nu se va înfige în piele.

Cum să alegi chiloții potriviți siluetei tale, astfel încât să fie atât confortabili, cât și avantajoși din punct de vedere estetic?

Începe cu confortul, nu cu eticheta

Prima regulă este simplă: chiar și cea mai frumoasă croială nu își va îndeplini rolul dacă nu este confortabilă. Un model prea strâmt poate să se imprime pe șolduri, să se răsucească în talie sau să strice aspectul sub haine. Pe de altă parte, dacă este prea larg, nu va sta bine și se poate deplasa în timpul mișcării. De aceea, înainte de a începe să analizezi croielile, asigură-te că alegi mărimea potrivită.

Chiloții potriviți trebuie să se muleze pe corp, fără însă a provoca senzația de strângere. Acesta este punctul de plecare pentru tot.

Chiloții clasici – o bază sigură pentru fiecare zi

Chiloții clasici sunt unul dintre cele mai versatile modele. Se potrivesc bine multor tipuri de siluetă, deoarece oferă confort și o acoperire moderată. Este o alegere potrivită pentru femeile care apreciază stabilitatea, simplitatea și confortul de zi cu zi.

Dacă ai o siluetă proporționată sau pur și simplu îți plac modelele care „nu atrag atenția”, chiloții clasici sunt de obicei o alegere potrivită. Sunt adecvați și atunci când cauți un model pe care să-l porți zilnic cu blugi, rochii sau fuste.

Chiloții cu talie înaltă – când vrei să-ți pui în valoare talia

Modelele cu talie înaltă sunt ideale atunci când vrei să-ți pui în evidență talia și să netezești ușor linia abdomenului. Sunt o alegere potrivită mai ales pentru pantaloni și fuste cu talie înaltă, deoarece ținuta capătă astfel un aspect mai armonios.

Chiloții cu talie înaltă sunt adesea preferați de femeile cu silueta tip măr sau clepsidră, sau de cele care pur și simplu se simt bine în croieli mai mulate. Merită însă să acordați atenție finisajului din zona taliei — cel mai bine ar fi ca acesta să fie moale și elastic, nu prea rigid.

În oferta Victoria’s Secret vei găsi o gamă largă de chiloți cu talie înaltă.

Modelele cu croială mai înaltă a cracului – o modalitate de a alungi vizual picioarele

Chiloții cu croială mai înaltă a cracului pot „deschide” foarte frumos silueta și pot alungi vizual picioarele. Sunt un model care se potrivește foarte bine femeilor mai scunde, cu șolduri mai pline sau atunci când dorești să conferi siluetei un aspect mai aerisit.

O astfel de croială poate fi, de asemenea, o alegere potrivită pentru silueta în formă de pară, deoarece ajută la echilibrarea vizuală a proporțiilor. Totuși, este important ca decupajul să nu fie prea strâmt în zona inghinală — în acest caz, senzația de confort dispare rapid.

Șorturi și croieli mai acoperitoare – confort și o acoperire mai bună

Șorturile sau modelele mai complexe sunt potrivite pentru femeile care apreciază o acoperire mai bună și stabilitatea. Sunt adesea o alegere potrivită pentru articolele vestimentare mai lejere, pentru somn sau pentru zilele în care pur și simplu vrei să te simți cât mai confortabil.

În cazul pantalonilor sau rochiilor foarte mulate, trebuie totuși să fii atentă, deoarece o astfel de croială se poate remarca mai mult sub îmbrăcăminte. Aici, multe depind de material și de finisajul marginilor.

Modelele tanga – când sunt cu adevărat potrivite

Tanga nu este un model „pentru un singur tip de siluetă”, ci mai degrabă pentru nevoi specifice. De obicei, se aleg atunci când vrei ca lenjeria intimă să nu se vadă sub hainele mulate. Pot fi o alegere potrivită pentru țesături subțiri, fuste creion sau colanți.

Totuși, ceea ce contează cel mai mult este potrivirea și calitatea execuției. Dacă materialul este aspru, iar croiala este inadecvată, confortul trece repede pe plan secund. Un model tanga bine ales ar trebui să fie practic imperceptibil.

Cum să alegi croiala potrivită pentru o anumită siluetă?

Deși fiecare siluetă este diferită, vă putem oferi câteva sfaturi utile. În cazul siluetei în formă de pară, se potrivesc bine croielile care nu se termină exact în punctul cel mai lat al șoldurilor și care au o tăietură a cracului puțin mai înaltă. În cazul siluetei de tip „măr”, modelele cu talie înaltă sunt adesea cele mai avantajoase, deoarece conturează linia abdomenului și a taliei. Silueta în formă de clepsidră arată de obicei bine în multe croieli, dar se pune în valoare în mod deosebit în cele care subliniază talia. În schimb, în cazul unei siluete mai dreptunghiulare, se potrivesc bine croielile care „conturează” vizual linia șoldurilor și a picioarelor.

Totuși, nu considera ideea ca o instrucțiune strictă. În cele din urmă, cel mai important este cum te simți tu în modelul respectiv.

Materialul și finisajul sunt și ele importante

Croiala în sine nu este totul. Materialul și finisajul joacă și ele un rol important. Modelele netede, fără cusături, sunt ideale sub îmbrăcămintea mulată, modelele din bumbac moale oferă confort în viața de zi cu zi, iar dantela sau plasa au adesea o funcție mai degrabă estetică. Este bine ca materialul să se adapteze corpului și să nu provoace disconfort după câteva ore de purtare.

Tocmai combinația dintre croială, mărime și material determină dacă lenjeria se potrivește cu adevărat bine.

Nu alege o croială „cu forța”

Cea mai frecventă greșeală? Încercarea de a te adapta la croială, în loc să adaptezi croiala la tine. Faptul că un anumit model este la modă sau arată bine în poză nu înseamnă neapărat că va fi cel mai potrivit pentru silueta și stilul tău de viață. Garderoba ta ar trebui să se bazeze pe croieli pe care le porți cu adevărat cu plăcere.

Chiloții potriviți nu ar trebui să-ți atragă atenția. Când sunt așezați cum trebuie, pur și simplu nu te gândești la ei.

O alegere conștientă dă cele mai bune rezultate

Alegerea chiloților potriviți siluetei nu înseamnă să cauți un singur model „ideal” pentru toată lumea. Este vorba mai degrabă de a înțelege cum diferitele croieli influențează proporțiile corpului și confortul de zi cu zi. Chiloți clasici, cu talie înaltă, cu croi mai ridicat la craci, șorturi sau tanga — fiecare dintre aceste modele poate fi o alegere corectă, dacă se potrivește nevoilor tale.

Cel mai bun ghid este o combinație între cunoștințe și propriile impresii. Pentru că tocmai atunci lenjeria intimă îți este cu adevărat de folos.

