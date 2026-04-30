Cum reduci rigiditatea musculară cu ajutorul terapiei cu lumină roșie

Dimineața începe uneori cu aceeași senzație cunoscută: pare dificil să te dai jos din pat, iar mușchii par înțepeniți, reci, de parcă ar refuza să coopereze. Alteori, rigiditatea apare seara, după ore lungi petrecute la birou sau la câteva ore după un antrenament mai intens decât de obicei. La început este ocazională. Apoi, aproape pe nesimțite, poate deveni o prezență constantă, care face chiar și mișcările simple să pară mai dificile decât ar trebui.

Dincolo de disconfort, rigiditatea musculară are o explicație biologică, iar terapia cu lumină roșie și infraroșu apropiat s-a conturat, în ultimii ani, ca una dintre cele mai studiate metode non-invazive pentru a o diminua – tocmai pentru că nu acționează doar asupra simptomelor, ci asupra cauzei.

Ce se întâmplă în corp atunci când apare rigiditatea musculară? 

Un mușchi rigid este un mușchi suprasolicitat, insuficient oxigenat sau aflat într-o stare de inflamație subclinică. În spatele senzației de tensiune se află mai multe procese care se suprapun: circulația locală încetinește, reziduurile metabolice se acumulează, iar fibrele musculare rămân într-o contracție ușoară, dar persistentă, care nu dispare complet nici după odihnă.

La nivel celular, lucrurile devin și mai interesante. Mitocondriile – „uzinele energetice” ale celulei – reduc producția de ATP, principala sursă de energie a organismului. Fără suficient „combustibil”, țesutul muscular se reface mai greu și își păstrează mai mult timp starea de contractură. În același timp, o inflamație de intensitate redusă, dar constantă, menține sensibilitatea crescută și limitează mobilitatea.

Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
De aceea, simplul repaus nu este întotdeauna suficient. Corpul are nevoie de un stimul care să reactiveze mecanismele naturale de regenerare: energie, circulație, drenaj.

Cum ajută terapia cu lumină roșie?

Terapia cu lumină roșie și infraroșu apropiat funcționează printr-un mecanism numit fotobiomodulare – un proces bine documentat în literatura științifică.

S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
Pe scurt, lumina este absorbită de un compus din mitocondrii (citocrom c oxidază), ceea ce duce la creșterea producției de ATP [1]. Cu alte cuvinte, celulele primesc mai multă energie pentru a funcționa și a se reface.

Pentru mușchi, acest lucru se traduce prin:

  • recuperare mai rapidă;
  • metabolism celular mai activ;
  • rezistență mai bună la stres mecanic. 

La lungimi de undă cuprinse între 630 și 660 nm, lumina roșie acționează predominant asupra straturilor superficiale – piele, fascie, mușchi de suprafață. Infraroșul apropiat, în jur de 850 nm, pătrunde mai adânc, ajungând la mușchi mai denși și chiar la articulații. Combinate, cele două lungimi de undă oferă o acoperire completă a zonelor afectate de rigiditatea musculară.

În paralel, lumina roșie stimulează eliberarea de oxid nitric, un compus care dilată vasele de sânge și îmbunătățește microcirculația [2]. Asta înseamnă un flux mai bun de oxigen și nutrienți către mușchiul tensionat și o eliminare mai rapidă a acidului lactic și a altor metaboliți care întrețin senzația de rigiditate.

Pe lângă toate acestea, lumina roșie are și un efect antiinflamator, reducând markerii inflamației atât în fazele acute, cât și în cele cronice [3]. Prin urmare, nu doar că ajută țesutul să se refacă, ci și diminuează una dintre cauzele rigidității musculare. 

Ce arată cercetările?

Interesul pentru terapia cu lumină roșie în recuperarea musculară a crescut semnificativ în ultimii ani, iar rezultatele sunt din ce în ce mai consistente.

Studiile arată că fotobiomodularea:

  • îmbunătățește recuperarea după efort intens;
  • reduce deteriorarea musculară [4];
  • scade durerea musculară cu debut întârziat (DOMS);
  • susține mobilitatea articulară. 

De exemplu, aplicarea luminii infraroșii asupra cvadricepsului după antrenament a demonstrat o reducere considerabilă a durerii și o recuperare mai rapidă [5]. În cazul rigidității musculare asociate articulațiilor, cum este osteoartrita genunchiului, terapia a arătat efecte benefice atât asupra durerii, cât și asupra circulației locale [6]. 

Pentru rigiditatea musculară cauzată de sedentarism – mai ales în zona cervicală, lombară sau a umerilor – rezultatele apar progresiv, pe parcursul mai multor săptămâni de utilizare consecventă a terapiei cu lumină roșie.

Cum integrezi terapia cu lumină roșie în rutina zilnică?

Un aspect important este că terapia cu lumină funcționează după un principiu simplu: mai mult nu înseamnă neapărat mai bine. Există o „fereastră optimă” de expunere. Sesiunile moderate, dar regulate, sunt cele mai eficiente.

În general, se recomandă:

  • 10–20 de minute pe zona afectată;
  • 3–5 sesiuni pe săptămână. 

Pentru rezultate cât mai bune, aplicarea directă pe zonele tensionate – zona lombară, ceafă, genunchi sau coapse – este esențială.

Pentru persoanele active, momentele cele mai potrivite sunt imediat după antrenament, pentru a susține recuperarea, sau seara, pentru a reduce tensiunea acumulată în timpul zilei.

Astăzi, tehnologia a devenit mult mai accesibilă. Dispozitivele portabile permit utilizarea terapiei cu lumină roșie chiar acasă. De exemplu, o centură pentru terapia cu lumină roșie poate fi aplicată ușor pe zonele tensionate și folosită în timp ce te relaxezi, citești sau te uiți la un film.

Consecvența face diferența. Primele efecte asupra flexibilității și reducerii tensiunii apar, în general, după două-trei săptămâni de utilizare regulată. Efectele pe termen lung – o mobilitate mai bună, recuperare mai rapidă după efort, rigiditate matinală diminuată – se consolidează într-un interval de două–trei luni.

Terapia cu lumină roșie: un sprijin real, nu o soluție miraculoasă 

Terapia cu lumină roșie nu este o soluție instant și nu înlocuiește mișcarea, hidratarea sau exercițiile de mobilitate. În schimb, le completează. Este un instrument care ajută organismul să își reactiveze mecanismele naturale atunci când acestea sunt încetinite de stres, sedentarism sau efort fizic intens.

Rigiditatea musculară este, în fond, un semnal: un semnal că mușchii au nevoie de mai multă energie, de o circulație mai bună și de timp pentru regenerare. Lumina roșie și infraroșul apropiat oferă întocmai acest sprijin, într-un mod simplu, non-invaziv și din ce în ce mai accesibil. Integrează terapia cu lumină roșie în rutina ta și observă cum reacționează corpul tău atunci când primește sprijinul de care are nevoie! 

Bibliografie: 

[1] „The Nuts and Bolts of Low-level Laser (Light) Therapy”, NIH, 1 Feb. 2013, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3288797/. Accesat la 20 Apr. 2026.

[2] „Red light at the wavelength of 660 nm elicits nitric oxide release and vasodilation”, PubMed, 4 Apr. 2022, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35391589/. Accesat la 20 Apr. 2026.

[3] „Effects of low-power light therapy on wound healing: LASER x LED”, NIH, Iul.–Aug. 2014, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4148276/. Accesat la 20 Apr. 2026.

[4] „Photobiomodulation improves recovery after intense exercise and reduces biomarkers of muscle damage”, PubMed, 19 Oct. 2021, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34669081/. Accesat la 20 Apr. 2026.

[5] „Effect of infrared light stimulation on quadriceps muscle recovery after exercise”, PubMed, 16 Apr. 2016, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27088469/. Accesat la 20 Apr. 2026.

[6] „Low-level laser therapy reduces pain and improves microcirculation in knee osteoarthritis”, NIH, 2010, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2957068/. Accesat la 20 Apr. 2026.

Foto: Nicura

