Cum prelungești mirosul gelului de duș pe piele?

Gelul de duș poate înveli pielea într-un parfum frumos, dar adesea la scurt timp după baie, nota preferată nu mai este perceptibilă. Ce se poate face pentru ca aroma să rămână cu noi mai mult timp? Există câteva trucuri simple care vă vor ajuta să păstrați parfumul pe piele chiar și ore întregi după duș.

1. Alegeți gelul potrivit

Alegerea gelului este de o importanță capitală. Unele produse conțin doar o aromă delicată care se evaporă imediat ce este clătită. Altele – în special cele care fac parte dintr-o linie mai mare de parfumuri – sunt concepute pentru a face pielea să miroasă frumos pentru o perioadă mai lungă de timp.

Merită alese geluri care combină îngrijirea cu o aromă intensă. De exemplu, Gelul de duș Bath and Body Works poate fi o opțiune bună pentru cei care caută un produs cu o aromă distinctivă și o textură plăcută. Alegerea cosmeticului potrivit este primul pas către rezultate de lungă durată.

2. Utilizați apă caldă, dar nu fierbinte

Atunci când faceți baie, cel mai bine este să evitați apa foarte fierbinte – deși relaxantă, aceasta poate clăti uleiurile naturale de pe piele, făcând parfumul să scape mai repede. Apa caldă este mai blândă cu epiderma și este suficientă pentru a deschide porii și a pregăti pielea pentru pașii următori de îngrijire.

În plus, este o idee bună să utilizați un burete sau o flanelă pentru a ajuta la distribuirea completă a gelului și pentru a-l spuma mai bine. Asta poate îmbunătăți experiența parfumului în timpul îmbăierii și după aceasta.

3. Hidratați-vă pielea după baie

Pielea bine hidratată reține mai bine mirosul decât pielea uscată. De aceea, este o idee bună să folosiți o loțiune, un lapte sau un unt de corp după duș – de preferință din aceeași linie de parfumuri ca gelul. Consistența compoziției va face ca parfumul să dureze mult mai mult și să fie mai bine simțit.

Dacă nu aveți o loțiune cu aceeași aromă, alegeți una care nu are un parfum intens – un produs cosmetic neutru nu va interfera cu gelul și îi va păstra nota principală.

4. Intensificați efectul cu o brumă de corp sau apă parfumată

Următorul pas ar putea fi utilizarea unei brume de corp ușoare, de preferință cu aceeași aromă ca gelul de duș. Este o modalitate excelentă de a fixa și de a aprofunda efectul fără a folosi parfumuri grele. Puteți aplica bruma de corp imediat după duș, dar și pe parcursul zilei, ori de câte ori aveți nevoie de răcorire.

Este o soluție perfectă pentru vară și la serviciu – nota de parfum nu va domina spațiul, dar va fi totuși prezentă în mod plăcut.

5. Uscați-vă ușor corpul cu prosopul

După baie, multe persoane se șterg automat energic cu un prosop. Între timp, acesta este momentul în care mirosul este cel mai ușor de „șters”. O metodă mai bună este uscarea ușoară a pielii, de preferință prin aplicarea unui prosop pe corp în loc de frecare. Acest lucru păstrează mai multă umiditate și aromă.

Este o practică simplă care ajută la îngrijirea pielii cu nevoi speciale – cum ar fi pielea foarte uscată sau atopică – deoarece nu irită și nu distruge bariera epidermică.

Parfumul gelului de duș vă poate însoți mai mult timp – este nevoie doar de câteva obiceiuri simple și de produsele de îngrijire potrivite. Alegerea unui parfum mai puternic, uscarea delicată, hidratarea și completarea cu o brumă de corp vor face ca parfumul preferat să rămână pe piele chiar și pe parcursul zilei.

Foto: Freepik

