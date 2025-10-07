  MENIU  
Home > Advertorial > Cum poate un tânăr fermier să-și construiască o afacere solidă

Cum poate un tânăr fermier să-și construiască o afacere solidă

Cum poate un tânăr fermier să-și construiască o afacere solidă
.

Afacerile agricole pot fi pline de provocări, mai ales pentru un tânăr fermier. În activitatea agricolă, apar frecvent astfel de întrebări: cum îți asiguri motorina, îngrășămintea, tratamentele pentru plante și, mai ales, cum ții cash-flow-ul pe linia de plutire între semănat și recoltă? 

Îți trebuie un plan simplu, cu culturi, cantități și termene clare. Îți trebuie și bani pentru a ține tot procesul neîntrerupt și pentru a mai achiziționa un teren, un utilaj modern sau pentru a asigura irigarea terenului, în contextul secetei, care dă de cap frecvent agricultorilor români. În continuare, poți afla cum să procedezi pentru a te descurca bine în acest domeniu, chiar dacă nu ai experiență, și chiar să ai succes.

Provocările tinerilor fermieri în România

Tinerii care aleg să investească în agricultură se confruntă cu o serie de dificultăți specifice:

Lipsa capitalului inițial 

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Îți dai seama cine e? E super celebră!!
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Îți dai seama cine e? E super celebră!!
Recomandarea zilei

Nu toți cei care își încep activitatea dispun de fonduri suficiente pentru a face față tuturor cheltuielilor, iar costurile unei ferme moderne sunt destul de ridicate. De la achiziția terenurilor sau plata arendei, până la utilaje performante, sisteme de irigații, semințe, îngrășăminte și tratamente fitosanitare, totul presupune investiții consistente încă de la început. 

Acces dificil la tehnologii moderne

Agricultura performantă nu se poate face fără investiții în: utilaje de ultimă generație, sisteme de irigații inteligente și soluții digitale pentru monitorizarea culturilor. Este nevoie de un sprijin financiar adecvat pentru a pune în practică aceste soluții de bază pentru agricultura zilelor noastre.

În toiul ploilor, Elena Udrea și-a luat pantofii stiletto și s-a dus la mall, de mână cu Adrian Alexandrov. În cealaltă mână, fosta ministră ținea o geantă Hermès de mii de euro. Cum au fost fotografiați cei doi îndrăgostiți / FOTO
În toiul ploilor, Elena Udrea și-a luat pantofii stiletto și s-a dus la mall, de mână cu Adrian Alexandrov. În cealaltă mână, fosta ministră ținea o geantă Hermès de mii de euro. Cum au fost fotografiați cei doi îndrăgostiți / FOTO
Recomandarea zilei

Costuri ridicate de operare

Sunt și alte cheltuieli pentru un fermier care necesită fonduri în fiecare lună: plata salariilor, achiziția de inputuri agricole, întreținerea utilajelor și asigurarea culturilor. Toate acestea sunt greu de susținut fără un capital de lucru stabil.

Condiții imprevizibile

Seceta, inundațiile sau fluctuațiile de preț de pe piață pot afecta semnificativ veniturile. De aceea, fermierii au nevoie de soluții financiare flexibile, care să le permită adaptarea la situații neprevăzute.

Importanța unui consultant și a unui credit agricol personalizat

Pentru mulți agricultori, accesul la finanțare pentru fermierii mici și mijlocii este cel care face diferența. Alegerea unei instituții financiare specializate în agricultură, cum este Agricover Credit IFN, este o variantă bună, pentru că această instituție financiară nu oferă doar produse de creditare, ci și sprijin prin consultanți dedicați, disponibili în fiecare județ din țară. Acești consultanți cunosc foarte bine specificul local, provocările zonei și oportunitățile disponibile, ceea ce înseamnă că pot recomanda soluția financiară potrivită pentru fiecare fermă.

De exemplu, un credit pentru capital de lucru poate fi vital pentru acoperirea cheltuielilor curente (achiziția de semințe, îngrășăminte, pesticide, motorină sau furaje) astfel încât activitatea să nu fie blocată de lipsa lichidităților. Pe de altă parte, dacă îți dorești să investești în utilaje moderne, sisteme de irigații sau extinderea suprafeței cultivate, un credit pentru investiții este varianta optimă. 

Există și instrumente moderne, precum scontul și factoringul, care îți permit să încasezi mai repede banii pentru producția vândută pe contracte cu plata la termen. Astfel, îți poți asigura lichiditatea necesară pentru a continua lucrările din fermă fără întârzieri.

Rolul consultantului este decisiv, pentru că el te ajută să înțelegi toate opțiunile, să alegi soluția optimă și să parcurgi ușor procesul de creditare, fără să te pierzi în birocrație. Nu este nevoie să cauți separat un specialist. Instituția de finanțare pune la dispoziție consultanți dedicați, care vin chiar în fermă, te ascultă, analizează situația și te sprijină în fiecare etapă. Această abordare personalizată îți oferă siguranța că decizia pe care o iei este cea mai bună pentru afacerea ta.

În concluzie, pentru un tânăr fermier din România, succesul în agricultură depinde de combinația corectă între pasiune, muncă, planificare și finanțare inteligentă. Piața oferă astăzi soluții flexibile și adaptate realității fiecărei ferme, fie că vorbim despre credite pentru capital de lucru, investiții, co-finanțări sau instrumente moderne precum scont și factoring.

Cel mai important pas este să alegi o instituție financiară specializată, cu rețea de consultanți în toate județele țării, care să te ghideze și să îți ofere soluțiile potrivite nevoilor tale. Astfel, îți mărești șansele de a dezvolta o afacere solidă, sustenabilă și profitabilă.

Sursa foto: www.istockphoto.com

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Fanatik
Secretele familiei Deliei Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Tatăl responsabilei cu protocolul de la Cotroceni, om cu greutate
Secretele familiei Deliei Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Tatăl responsabilei cu protocolul de la Cotroceni, om cu greutate
GSP.ro
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Click.ro
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
TV Mania
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Redactia.ro
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Delia Matache și-a îngrijorat fanii cu un videoclip. De ce a crezut toată lumea că e în depresie: „Să mă ia pe sus în cămașă de forță”
Delia Matache și-a îngrijorat fanii cu un videoclip. De ce a crezut toată lumea că e în depresie: „Să mă ia pe sus în cămașă de forță”
Cu ce rețetă l-a cucerit soția pe Florin Dumitrescu și care este secretul căsniciei lor de peste un deceniu: „Cristina chiar gătește bine” / Exclusiv
Cu ce rețetă l-a cucerit soția pe Florin Dumitrescu și care este secretul căsniciei lor de peste un deceniu: „Cristina chiar gătește bine” / Exclusiv
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Elle
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
DailyBusiness.ro
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Viitor incert pentru multe firme din România. A crescut puternic numărul procedurilor de preinsolvență!
Viitor incert pentru multe firme din România. A crescut puternic numărul procedurilor de preinsolvență!
A1.ro
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Zodii care dau lovitura pe plan profesional toamna aceasta: mai mulți bani, promovări și oportunități de afirmare
Zodii care dau lovitura pe plan profesional toamna aceasta: mai mulți bani, promovări și oportunități de afirmare
De ce nu mai vor copiii lui Sorin Bontea să meargă cu el în vacanță. Cum și-a petrecut vara juratul Masterchef: „Mi-am făcut damblaua”
De ce nu mai vor copiii lui Sorin Bontea să meargă cu el în vacanță. Cum și-a petrecut vara juratul Masterchef: „Mi-am făcut damblaua”
Ce probleme de sănătate are Anca Pandrea la 79 de ani. Se află în spital de două săptămâni: „Sper să scap cu viață. E cumplit!”
Ce probleme de sănătate are Anca Pandrea la 79 de ani. Se află în spital de două săptămâni: „Sper să scap cu viață. E cumplit!”
Cine este Ștefan Floroaica de la Asia Express. A fost salvamar în America și are o relație cu Sânziana Negru
Cine este Ștefan Floroaica de la Asia Express. A fost salvamar în America și are o relație cu Sânziana Negru
Observator News
Mâncarea elevilor de la şcoală, dusă la laborator pentru analize. "Şniţelul nu e chiar şniţel"
Mâncarea elevilor de la şcoală, dusă la laborator pentru analize. "Şniţelul nu e chiar şniţel"
Libertatea pentru Femei
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Hepatita: 9 cauze mai puţin cunoscute ale îmbolnăvirii ficatului
Hepatita: 9 cauze mai puţin cunoscute ale îmbolnăvirii ficatului
14 octombrie, Sfânta Parascheva: marea tradiție pe care să nu o încalci! Atragi norocul cu aceste 5 obiceiuri
14 octombrie, Sfânta Parascheva: marea tradiție pe care să nu o încalci! Atragi norocul cu aceste 5 obiceiuri
Ciclonul Barbara riscă să paralizeze Bucureştiul. Raed Arafat, mesaj fără precedent. Comandament de urgenţă!
Ciclonul Barbara riscă să paralizeze Bucureştiul. Raed Arafat, mesaj fără precedent. Comandament de urgenţă!
Preşedintele SUA, Donald Trump, o trimite pe Greta Thunberg la medic: „E nebună. Are o problemă cu gestionarea furiei”
Preşedintele SUA, Donald Trump, o trimite pe Greta Thunberg la medic: „E nebună. Are o problemă cu gestionarea furiei”
TV Mania
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton