Cum păstrezi hainele catifelate și parfumate mai mult timp: inovația care schimbă rutina de spălare

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Senzația hainelor proaspăt spălate este una dintre cele mai plăcute experiențe de zi cu zi: curate, confortabile și cu un parfum delicat. Totuși, pentru multe persoane, această prospețime nu durează până la finalul zilei.

Explicația ține atât de uzura zilnică, cât și de modul în care parfumul este reținut și eliberat din țesături.

De ce dispar rapid textura și parfumul

În timp, hainele sunt afectate de frecare, spălări repetate și contactul dintre diferite materiale. Aceste procese influențează atât senzația la atingere, cât și intensitatea parfumului.

În plus, în formulele clasice, capsulele parfumate se sparg rapid, eliberând mirosul imediat după spălare. De aceea, hainele miros intens la început, dar prospețimea nu rezistă.

Ce își doresc consumatorii

Consumatorii caută produse care oferă:

o textură catifelată, plăcută la purtare

o prospețime de durată

Tehnologia care face diferența

O inovație importantă este reprezentată de utilizarea capsulelor de parfum („bule de parfum”), care aderă la țesături și eliberează treptat parfumul. Această tehnologie se bazează pe principiul prospețimii activate la atingere: de fiecare dată când hainele sunt purtate sau atinse, parfumul este reactivat.

Ce aduce nou formula Lenor

Noile formule Lenor folosesc capsule mai rezistente, care protejează parfumul și îl eliberează treptat. Testele arată că, chiar și după 40 de atingeri, acestea păstrează aproximativ 41% din prospețimea inițială, de două ori mai mult decât versiunile anterioare. Conceptul este inspirat din senzația de după duș: un parfum curat care persistă pe parcursul întregii zile.

Noua formulă Lenor nu înseamnă doar un miros mai plăcut, ci și un mod diferit în care acesta este perceput și păstrat:

Intensitatea prospețimii este mai ridicată datorită sistemului de depunere a parfumului, care face ca mirosul să fie mai prezent și mai persistent pe țesături.

Durata prospețimii este extinsă prin noile „bule de parfum” cu structură mai rezistentă, care protejează parfumul și îl eliberează treptat.

Mai multă intensitate pentru mai mult timp

Noile formule Lenor includ și un număr mai mare de capsule de parfum (până la +35%), ceea ce duce la o experiență olfactivă mai intensă și mai persistentă. În același timp, parfumuri cunoscute precum Spring Awakening sunt reinterpretate prin adăugarea unor acorduri noi, cu o notă modernă.

Rutina care îți păstrează hainele ca noi

Pe lângă produsul folosit, și modul în care speli hainele contează:

evită supraîncărcarea mașinii

sortează hainele după material

protejează țesăturile (fermoare, întoarcere pe dos)

alege temperaturi mai scăzute și cicluri scurte

Astfel, te poți bucura nu doar de haine curate, ci și de o textură catifelată și un parfum care te însoțește pe tot parcursul zilei.

Într-o categorie tot mai competitivă, experiența senzorială și persistența prospețimii devin factori decisivi în alegerea produselor de îngrijire a rufelor.

Foto: youtil

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