Cum îți pregătești corpul de primăvară

Chiar dacă momentan petrecem poate mai mult timp acasă, nu înseamnă că renunțăm la a avea grijă de noi. Încearcă să ai trei mese pe zi, plus două gustări și profită de rețetele online simple pentru a-ți pregăti o farfurie de mâncare corectă, dar abundentă. Dacă într-o zi riști să sari peste o masă din cauza volumului prea mare de muncă, e bine să ai la îndemână un baton proteic, bogat în minerale, vitamine și proteine, care îi va asigura organismului tău aportul nutrițional necesar. Poți încerca batonul-M TR90 de la Nu Skin, care este delicios, vine în mai mute variante (ciocolată și lămâie crocantă) și este o modalitată convenabilă de a obține toate cerințele nutriționale ale unei mese principale. În plus, ai grijă ca la fiecare masă să ai în farfurie macronutrienți (proteine, grăsimi, carbohidrați) și micronutrienți (vitamine – A, B, C, D, E, K , minerale – fier, calciu, magneziu etc).

Mai mult, majoritatea antrenorilor de sport au lansat pe paginile lor de Instagram sau Facebook clipuri video cu exemple de exerciții și modele de antrenamente ușor de efectuat acasă. Dacă ai suficientă voință și îți aloci jumătate de oră pe zi pentru a-ți destinde corpul – stretching, un pic de cardio, poate ridicări de greutăți -, nu te vei trezi cu surplus de kilograme.

În plus, pentru o piele cât mai fermă și netedă, folosește produse cu particule exfoliante la duș și masează pe rând zone-cheie ale corpului folosind un instrument cu curent galvanic – cercetările de laborator au demonstrat că tratamentele cu curent galvanic pot îmbunătăţi furnizarea de ingrediente anti-îmbătrânire pentru până la 24 de ore. Încearcă ageLOC Galvanic Body Spa de la Nu Skin, un instrument pentru conturare corporală, pe care îl poți folosi facil acasă la tine și care, cu ajutorul curenţilor galvanici pulsatori optimizaţi, susţine stimularea pielii, ajută la purificarea şi revigorarea pielii şi ajută la reducerea semnelor vizibile ale îmbătrânirii. Instrumentul vine la pachet cu două produse cu rol anti-îmbătrânire: ageLOC Body Shaping Gel și ageLOC Dermatic Effects. ageLOC Body Shaping Gel este un produs care ajută la minimizarea şi netezirea aspectului grăsimii corporale şi al celulitei pentru o înfăţişare mai conturată, uniformizează aspectul zonelor cu gropiţe, îmbunătăţeşte aspectul fermităţii pielii pentru o înfăţişare mai tinerească. ageLOC Dermatic Effects are rol în minimizarea şi netezirea aspectului grăsimii corporale şi al celulitei pentru o înfăţişare mai conturată, îmbunătăţeşte aspectul fermităţii pielii pentru o înfăţişare mai tinerească, hidratează şi ajută la catifelarea pielii.

Include în rutina ta de îngrijire a pielii corpului instrumentul ageLOC Galvanic Body Spa cu ageLOC Body Shaping Gel o dată pe zi, de trei ori pe săptămână pe coapse, braţe, fese şi/sau abdomen, iar apoi aplică ageLOC Dermatic Effects care trebuie aplicat zilnic, dimineaţa şi seara, pe zonele ţintă.