Cum îți menții corpul hidratat pe tot parcursul zilei

Hidratarea este unul dintre acele lucruri simple pe care le putem face pentru a ne proteja sănătatea, dar este și unul dintre cele mai ușor de neglijat. Știm cu toții că trebuie să bem apă, însă puțini înțelegem de ce este atât de important și cum să o facem corect.

Corpul uman este format în mare parte din apă. Sângele, mușchii, creierul, toate depind de acest lichid vital. Fără suficientă apă, inima muncește mai mult, ne simțim obosiți, amețim ușor și chiar ne putem pune viața în pericol.

De ce e atât de importantă hidratarea

Cu apă ne potolim setea, dar ea este mai mult de atât, de fapt. De exemplu, dacă pierzi multă apă prin transpirație, sângele devine mai „gros”, circulă mai greu, iar inima trebuie să bată mai repede pentru a trimite oxigen în tot corpul. Așa apar oboseala, durerile de cap sau senzația de amețeală. Iar dacă nu intervii la timp, deshidratarea severă poate duce chiar la afecțiuni grave, cum ar fi șocul termic.

Un semn simplu că ești deshidratat este culoarea urinei. Dacă aceasta este deschisă, aproape transparentă, totul este în regulă. Dacă e închisă la culoare, e momentul să bei apă. Totuși, setea nu e întotdeauna un indicator de încredere. Dacă îți este sete, e semn că deja ai pierdut o parte din lichidele necesare. De aceea, e bine să bei câte puțin pe tot parcursul zilei, nu doar când simți nevoia.

Pentru un plus de minerale și echilibru, poți alterna apa plată cu apă minerală naturală, precum Tușnad, care provine din izvoare vulcanice și conține electroliți benefici. Mineralele din această apă contribuie la menținerea unei bune funcționări a mușchilor și a sistemului nervos, mai ales în zilele călduroase sau după efort fizic.

De câtă apă avem nevoie?

Există o regulă cunoscută în toată lumea, și anume aceea de a consuma 8 pahare de apă pe zi. Adevărul este însă că nu există o formulă universală. Nevoia de lichide diferă în funcție de vârstă, greutate, nivelul de activitate, temperatură și chiar de mâncarea pe care o consumi.

De exemplu, un sportiv care se antrenează într-o zi caniculară poate pierde chiar și 2-3 litri de apă prin transpirație, în timp ce o persoană care lucrează într-un birou răcoros are nevoie de mult mai puțin. Pentru fiecare jumătate de kilogram pierdut, este nevoie cam de o jumătate de litru de apă pentru a compensa pierderea.

Mai este ceva important de menționat! Și anume că hidratarea nu vine numai din apă simplă. Aproximativ 20-30% din aportul zilnic de lichide provine din alimente (fructe, legume, supe, iaurturi). O felie de pepene sau o portocală pot fi la fel de eficiente ca un pahar de apă. De asemenea, poți încerca apa cu ghimbir, o variantă ușor aromată și revigorantă, care te ajută să bei mai multă apă pe parcursul zilei, sprijină digestia și are un ușor efect antiinflamator.

Cum să te hidratezi corect, fără să exagerezi

Secretul nu este să bei mult dintr-o dată, ci să bei constant. Unii oameni au tendința să creadă că dacă au omis să bea apă pe parcursul zilei pot bea liniștiți o sticlă odată. Acest obicei este greșit. Corpul elimină rapid surplusul, fără să-l folosească eficient. Ideal ar fi să iei câte o gură de apă des: la trezire, între mese, în timpul activităților fizice etc.

Dacă urmează să faci sport sau să stai la soare, bea apă cu 3-4 ore înainte. Așa, organismul are timp să absoarbă lichidele și să le folosească atunci când transpiri. Pe de altă parte, bea și după efort. O gustare precum o banană, câteva felii de portocală sau o mână de nuci fără sare pot ajuta la refacerea electroliților pierduți.

În concluzie, ascultă-ți corpul! Bea când îți e sete, dar nu aștepta să ți se usuce gura. Include în dietă alimente bogate în apă și ai grijă la semnalele subtile pe care ți le trimite organismul.

Sursa foto: freepik.com



Urmărește-ne pe Google News