Cum îți dai seama dacă un rosé e bun înainte să-l guști

Probabil că oricine a stat măcar o dată în fața raftului cu vinuri și s-a întrebat pe care să-l aleagă, mai ales când vine vorba de rosé. Vinurile rosé au explodat în popularitate în ultimii ani, iar rafturile au început să arate ca un curcubeu de sticle, iar fiecare poate fi exact ce trebuie pentru o zi relaxantă sau o seară cu prietenii. Citește mai departe și vezi cum să iei o decizie inspirată.

Culoarea nu e doar o chestie de look

Prima impresie contează și la vinuri, iar culoarea rosé-ului e primul indiciu important. Nu te lăsa păcălit de nuanțele prea stridente, rozul neon nu e neapărat un semn de calitate. Un vin rose bun are o culoare delicată, roz-piersică sau chiar cu tente de somon, ceva natural, nu ca și cum ai fi pus o petrecere neon în pahar. 

Nuanța rosé-ului depinde de cât timp a stat mustul în contact cu coaja strugurilor, iar cu cât e mai scurtă perioada, cu atât culoarea e mai deschisă. Acest lucru înseamnă că un rosé foarte închis la culoare poate fi făcut din soiuri speciale sau poate avea o tehnică diferită de vinificare, dar dacă e prea intens, poate fi și prea dulce sau prea saturat.

Citește eticheta

Chiar dacă pare plictisitor, citește eticheta. Verifică anul recoltei pentru că un rosé foarte vechi, de peste 3-4 ani, s-ar putea să nu mai fie proaspăt, pentru că acest tip de vin este făcut să fie băut tânăr, să păstreze acea prospețime și aciditate care îl fac să fie atât de plăcut. De asemenea, te poți uita după soiurile de struguri. Unele soiuri ca Grenache, Syrah sau Mourvèdre sunt cunoscute pentru rosé-uri de calitate, bine echilibrate sau vezi aici o opțiune excelentă.

Prețul nu spune tot, dar e un indicator

Toată lumea crede că prețul nu e neapărat un semn de calitate, dar în lumea vinurilor, în general, un rosé foarte ieftin, sub 30 de lei, are șanse mari să fie făcut în masă, fără prea multă grijă pentru gust sau detalii. Pe de altă parte, un rosé care sare de 100 de lei nu garantează neapărat că e bun, dar e probabil să fie făcut cu mai multă atenție și să aibă o poveste în spate. Între 40 și 80 de lei găsești un echilibru bun, în care poți găsi vinuri fără să-ți spargă buzunarul, dar care oferă o experiență plăcută.

Forma și mărimea sticlei, surprinzător de importante

Forma sticlei spune multe despre ce fel de vin ai în față. Rosé-urile bune vin adesea în sticle mai subțiri, elegante, care păstrează vinul mai bine și îl fac să arate mai tentant. Dacă sticla e grea și banală, s-ar putea să fie o indicație că producătorul nu a investit prea mult în produs. În plus, unele vinuri rosé vin în sticle de 750 ml, dar există și variante mai mici, perfecte pentru o degustare rapidă sau o întâlnire casual, fără să rămâi cu o sticlă deschisă pe care s-o termini în grabă.

Gustul anticipat în aromă

Dacă ai ocazia să miroși vinul înainte să-l guști, merită să o faci. Aroma spune multe despre ce vei simți la prima înghițitură. Un rosé bun are arome proaspete, fructate, de căpșuni, zmeură, cireșe sau chiar note florale. Dacă miroase prea puternic a alcool sau a oțet, mai bine stai departe.

Acum că ai aceste ponturi, poți să te lauzi în fața prietenilor că știi să-ți alegi rosé-ul perfect fără să-l guști. Și cine știe? Poate vei deveni chiar tu expertul vinurilor rosé în gașca voastră.

