Cum îți dai seama că ai hemoroizi: simptomele și cauzele frecvente

Foto: Pexels

Sănătatea este cel mai de preț bun al nostru, însă există anumite subiecte medicale înconjurate de tăcere și ajungem să le considerăm mai înspăimântătoare decât sunt în realitate. Hemoroizii se numără, cu siguranță, printre ele. Deși este o afecțiune extrem de comună, care afectează un procent uriaș din populația adultă la un moment dat în viață, discuțiile despre acest subiect sunt adesea evitate.

Această lipsă de informare poate duce la anxietate și la amânarea unor soluții simple. Scopul acestui articol este să aducă lumină asupra acestui subiect, să îți explice clar care sunt semnele și cauzele hemoroizilor, pentru ca tu să fii corect informată și să știi cum să acționezi pentru starea ta de bine.

Ce sunt, de fapt, hemoroizii? O explicație simplă

Înainte de a vorbi despre simptome, este important să înțelegi ce sunt, mai exact, hemoroizii. Gândește-te la ei ca la niște vene varicoase, similare cu cele care pot apărea pe picioare, dar localizate în zona inferioară a rectului și anusului.

Ei fac parte din anatomia noastră normală și devin o problemă doar atunci când aceste vene se dilată, se inflamează și devin simptomatice. Există două tipuri principale: hemoroizi interni (localizați în interiorul rectului, de obicei nedureroși) și hemoroizi externi (sub pielea din jurul anusului, care pot provoca un disconfort mai pronunțat).

Recunoașterea semnalelor: Simptomele pe care nu ar trebui să le ignori

Corpul tău îți transmite întotdeauna semnale atunci când ceva nu este în regulă. Cheia este să înveți să le recunoști și să nu le ignori din cauza jenei. Este important de reținut că nu toată lumea experimentează lucrurile la fel. Există mai multe simptome specifice hemoroizilor, iar intensitatea lor poate varia de la o persoană la alta. Cele mai comune semne includ:

Sângerări nedureroase: Acesta este cel mai frecvent simptom. Poți observa o cantitate mică de sânge roșu aprins pe hârtia igienică sau în vasul de toaletă după o mișcare intestinală.

Acesta este cel mai frecvent simptom. Poți observa o cantitate mică de sânge roșu aprins pe hârtia igienică sau în vasul de toaletă după o mișcare intestinală. Mâncărime și iritație: Zona din jurul anusului poate deveni iritată și poate provoca o senzație persistentă de mâncărime (prurit anal).

Zona din jurul anusului poate deveni iritată și poate provoca o senzație persistentă de mâncărime (prurit anal). Disconfort sau durere: Hemoroizii externi, în special, pot fi dureroși la atingere sau în timpul statului pe scaun pentru o perioadă mai lungă.

Hemoroizii externi, în special, pot fi dureroși la atingere sau în timpul statului pe scaun pentru o perioadă mai lungă. Umflături sensibile: Poți simți unul sau mai mulți noduli sensibili în apropierea anusului.

De ce apar? Cauzele frecvente din stilul de viață modern

De cele mai multe ori, hemoroizii sunt rezultatul unei presiuni crescute asupra venelor din zona pelvină și rectală. Stilul de viață modern contribuie din plin la apariția acestei presiuni. Printre cele mai frecvente cauze se numără:

Constipația cronică: Efortul depus în timpul defecației este principalul vinovat.

Efortul depus în timpul defecației este principalul vinovat. Stilul de viață sedentar: Statul prelungit pe scaun (la birou sau acasă) pune presiune constantă pe această zonă.

Statul prelungit pe scaun (la birou sau acasă) pune presiune constantă pe această zonă. Alimentația săracă în fibre: O dietă fără suficiente fructe, legume și cereale integrale duce la scaune tari și la constipație.

O dietă fără suficiente fructe, legume și cereale integrale duce la scaune tari și la constipație. Hidratarea insuficientă: Lipsa lichidelor contribuie, de asemenea, la apariția constipației.

Lipsa lichidelor contribuie, de asemenea, la apariția constipației. Sarcina și nașterea: Greutatea uterului pune presiune pe vene, iar efortul din timpul travaliului poate agrava situația. Acesta este motivul pentru care multe femei se confruntă cu această problemă în timpul sarcinii sau după naștere.

Când este cazul să discuți cu un medic?

Deși majoritatea cazurilor de hemoroizi pot fi gestionate acasă, prin schimbări ale stilului de viață și tratamente locale, este esențial să știi când să ceri sfatul unui specialist. Orice sângerare rectală trebuie investigată de un medic pentru a exclude alte afecțiuni mai grave.

De asemenea, dacă durerea este severă, dacă simptomele nu se ameliorează după o săptămână de tratament la domiciliu sau dacă ai orice nelămurire, o vizită la medicul de familie sau la un specialist proctolog îți poate oferi diagnosticul corect și liniștea de care ai nevoie. Amintește-ți, medicii se confruntă zilnic cu aceste probleme și nu există niciun motiv de rușine.

Cel mai important pas în gestionarea oricărei probleme de sănătate este informarea corectă și renunțarea la tabuuri. Hemoroizii sunt o afecțiune comună, tratabilă și, în multe cazuri, prevenibilă prin ajustări simple ale stilului de viață. Să fii atentă la semnalele pe care ți le transmite corpul, să înțelegi cauzele și să acționezi pentru a-ți recăpăta starea de bine este un act de respect și de grijă față de propria persoană, care nu ar trebui niciodată umbrit de sentimentul de jenă.

Urmărește-ne pe Google News