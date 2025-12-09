Cum îngrijești dintișorii copilului. Ghid pentru super părinți

Primii dinţişori sunt semnul că micuţul tău creşte. Îi priveşti, îi fotografiezi, îi numeri de zece ori, dar următorul pas este să începi să îi îngrijeşti corect ca să fie sănătoşi cât mai mult timp.

În copilărie se formează obiceiuri care vor fi de folos toată viața. Dacă îl ajuţi pe cel mic să aibă o rutină de spălat pe dinţi, îl înveţi că e bine să aibă gustări echilibrate şi îl duci la control la medicul stomatolog, îi oferi cel mai bun start. Vizitele la stomatolog o dată la 6 luni ajută la prevenirea afecțiunilor dentare. Spre exemplu, medicul poate identifica din timp dacă cel mic suferă de o demineralizare a dinţilor. Nedescoperită la timp, aceasta poate duce la formarea cariilor, potrivit Dental Elite.

Iată 3 sfaturi de prevenție a afecțiunilor dentare, util pentru toți părinții:

1. Periajul de două ori pe zi este obligatoriu

După apariţia primului dinte, începi periajul dinților copilului de două ori pe zi. Foloseşte o periuţă mică, moale şi pastă cu fluor în cantitatea recomandată de medicul stomatolog. La început va fi ceva mai greu, dar te va ajuta dacă transformi într-un joc ritualul spălatului pe dinți. Copiii învaţă repede prin joacă.

2. Ce bea şi ce mănâncă e important pentru sănătatea danturii

Gustările dese cu zahăr expun dinții copilului la riscul apariției afecțiunilor dentare. Băuturile îndulcite, biscuiţii, cerealele cu zahăr sau bomboanele lipicioase fac parte din lista care merită limitată. În schimb, fructele și legumele ar trebui să aibă prioritate pe lista de alimente.

3. Mergi periodic cu micuțul tău la medicul dentist

Un control periodic la stomatolog te ajută să afli dacă totul se dezvoltă normal. Medicul urmăreşte modul în care cresc dinţii, verifică dacă sunt spaţii suficiente între ei, dacă apar carii sau dacă periajul trebuie îmbunătăţit. Astfel, orice problemă dentară apărută poate fi gestionată din timp, cu tratamente cât mai simple și mai lipsite de durere. Pentru copil, vizita devine o experienţă prietenoasă dacă începi devreme.

Într-un ghid actualizat în 2025 de American Academy of Pediatric Dentistry, medicii recomandă ca igiena orală, dieta echilibrată şi vizitele la dentist să facă parte din rutina copiilor încă din primul an de viaţă, pentru a reduce riscul de carii şi demineralizare.

Și nu în ultimul rând, copiii învaţă prin repetiţie şi prin imitare. Deci, ca părinte, tu ești cel mai bun exemplu. Dacă cel mic te vede pe tine că îți îngrijești dantura, că igiena orală este parte din rutina ta, sunt şanse mari să facă la fel. Ai nevoie doar de răbdare și puţină joacă.

