  MENIU  
Home > Advertorial > Cum influențează sarcina apariția hemoroizilor și ce soluții există – ghid util

Cum influențează sarcina apariția hemoroizilor și ce soluții există – ghid util

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sarcina determină numeroase modificări în organism, iar hemoroizii sunt printre cele mai frecvente probleme proctologice, cu o incidență de 45-68% (Schmuck & Roblick, 2025), afectând aproape jumătate dintre gravide.

Deși frecvenți, pot fi gestionați în siguranță doar la recomandarea medicului. În acest context, diverse produse disponibile pe proctinum.ro pot fi utilizate ca suport local pentru ameliorarea disconfortului și menținerea igienei ano-rectale, exclusiv la indicația specialistului.

De ce sarcina favorizează apariția hemoroizilor?

Hemoroizii apar frecvent în sarcină (45-68%), din cauza combinației dintre presiunea mecanică și schimbările hormonale care afectează circulația venoasă pelvină. 

Presiunea uterină asupra venelor 

Pe măsură ce uterul crește, comprimă venele din pelvis și încetinește întoarcerea sângelui spre inimă. Aceasta duce la stagnare venoasă și dilatarea venelor rectale, mai ales în trimestrele avansate. 

Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Recomandarea zilei

Constipația frecventă în sarcină

Progesteronul încetinește tranzitul intestinal, uterul apasă pe colon, iar fierul poate agrava constipația. Efortul la defecație crește presiunea pe venele rectale. 

Efectul hormonal asupra venelor

Progesteronul relaxează pereții vasculari, reducând tonusul venos. Venele devin mai ușor de dilatat sub presiune, favorizând apariția hemoroizilor. 

S-a aflat! Cum a supraviețuit, de fapt, Alexandru 3 zile singur. Tatăl copilului a spus tot, la o săptămână de când micuțul s-a întors acasă. Ce a găsit băiețelul de 5 ani în pădure
S-a aflat! Cum a supraviețuit, de fapt, Alexandru 3 zile singur. Tatăl copilului a spus tot, la o săptămână de când micuțul s-a întors acasă. Ce a găsit băiețelul de 5 ani în pădure
Recomandarea zilei

În ce trimestru sunt mai frecvenți și de ce se agravează după naștere?

Hemoroizii apar mai ales în trimestrele II și III, când uterul mărit, volumul crescut de sânge și constipația cresc presiunea pe venele pelvine. Riscul este maxim în trimestrul III.

După naștere, simptomele pot continua temporar din cauza efortului din travaliu și a modificărilor circulatorii.

Nașterea naturală ca factor declanșator

Nașterea vaginală crește brusc presiunea în zona pelvină, mai ales în timpul expulziei. Travaliul prelungit, greutatea mare a fătului sau hemoroizii existenți pot agrava simptomele ori pot duce la complicații precum tromboza hemoroidală. 

De ce hemoroizii postpartum necesită atenție specială?

Perioada postpartum este una sensibilă, deoarece organismul se află în proces de refacere. În același timp, pot apărea constipația, disconfortul la defecație și dificultăți de igienă locală.

Ignorarea simptomelor în această etapă poate duce la persistența sau cronicizarea hemoroizilor.

Ce este și ce nu este sigur în sarcină?

Tratamentul hemoroizilor în sarcină trebuie ales cu atenție, deoarece nu toate substanțele sunt sigure pentru făt.

Produsele cu cortizon: de evitat

Corticosteroizii și anestezicele locale puternice se folosesc doar la indicația medicului, deoarece pot fi absorbite prin mucoasa rectală și necesită prudență. 

Importanța produselor fără ingrediente sistemice

Se preferă produsele cu acțiune locală și absorbție minimă, precum emolienți și ingrediente calmante (alantoină, Centella Asiatica, acid hialuronic), care reduc disconfortul fără efecte sistemice semnificative. 

Consultul medical obligatoriu

Orice formă de tratament în sarcină trebuie discutată cu medicul specialist. Chiar și produsele considerate sigure necesită recomandare medicală înainte de utilizare.

Îngrijire locală și măsuri de confort în sarcină

Disconfortul hemoroidal poate fi redus prin igienă corectă, alimentație bogată în fibre și prevenirea constipației. Produsele locale pot ajuta la ameliorarea simptomelor, la indicația medicului. 

Proctinum cremă

Proctinum cremă este un dispozitiv medical destinat ameliorării simptomelor hemoroidale interne și externe, fără conținut de cortizon. Aplicarea locală formează o peliculă protectoare care reduce disconfortul în timpul defecației și susține regenerarea țesuturilor iritate.

Cum influențează sarcina apariția hemoroizilor și ce soluții există - ghid util

Sursă foto: Proctinum.ro

Formula conține ingrediente utilizate frecvent în îngrijirea pielii sensibile, precum Centella Asiatica și alantoina, cu rol calmant și reparator. În sarcină, utilizarea este permisă doar la recomandarea medicului.

Pentru igienă înainte de aplicare pot fi folosite Proctinum șervețele umede, fără alcool, special concepute pentru zona anală și potrivite pentru pielea sensibilă. 

Sursă foto: Proctinum.ro

Recomandări generale de îngrijire

Pentru ameliorarea simptomelor sunt utile măsuri simple: dietă bogată în fibre, hidratare și prevenirea constipației. Igiena blândă și produsele recomandate de medic pot susține confortul și recuperarea. 

În concluzie, hemoroizii în sarcină sunt frecvenți și rezultă din presiunea uterină, schimbările hormonale și constipație. De obicei sunt temporari și pot fi controlați prin măsuri simple.

Gestionarea corectă include stil de viață echilibrat, îngrijire locală și produse fără cortizon, utilizate doar la recomandarea medicului, fără a afecta siguranța mamei sau a fătului.

Disclaimer: Informațiile au scop informativ și nu înlocuiesc consultul, diagnosticul sau tratamentul medical. Pentru simptome persistente, adresează-te unui medic sau specialist. 

Referințe:

  • Schmuck, R.B., & Roblick, M. (2025) – Incidence, Diagnosis, and Management of Proctological Conditions during Pregnancy
  • Shirah, B.H., et al. (2018) – Hemorrhoids during pregnancy: Sitz bath vs. ano-rectal cream: A comparative prospective study of two conservative treatment protocols
  • Staroselsky, A., et al. (2008) – Hemorrhoids in pregnancy
  • Ryu, H.S. (2022) – Treatment of Hemorrhoid in Unusual Condition-Pregnancy
  • Buzinskiene, D., et al. (2022) – Perianal Diseases in Pregnancy and After Childbirth: Frequency, Risk Factors, Impact on Women’s Quality of Life and Treatment Methods

Foto: Pexels

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Kamara, confesiuni dureroase despre a noua operație a fiului: „Urla de durere”
Kamara, confesiuni dureroase despre a noua operație a fiului: „Urla de durere”
Cum arăta Alexandra Căpitănescu la 13 ani, când a participat la „Next Star”. Dan Negru: „Pe vremea aia ,“femeia cu barbă” câștiga Eurovision”
Cum arăta Alexandra Căpitănescu la 13 ani, când a participat la „Next Star”. Dan Negru: „Pe vremea aia ,“femeia cu barbă” câștiga Eurovision”
Proiecte speciale
Simptome ale adenomului de prostată care trebuie să alerteze
Simptome ale adenomului de prostată care trebuie să alerteze
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Libertatea.ro
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Avantaje
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea copiii. Nu au parte de lux și opulență: „Îi duc și cu mijloace de transport în comun”
Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea copiii. Nu au parte de lux și opulență: „Îi duc și cu mijloace de transport în comun”
„Burlacii: Foc în Paradis”, noua emisiune cu care Pro TV vrea să dea lovitura. Primele detalii despre show
„Burlacii: Foc în Paradis”, noua emisiune cu care Pro TV vrea să dea lovitura. Primele detalii despre show
Cum a reacționat Jador când a fost huiduit la un concert. Cântărețul s-a enervat la culme
Cum a reacționat Jador când a fost huiduit la un concert. Cântărețul s-a enervat la culme
Ce talente aparte are fiica Elenei Udrea. Eva a câștigat două premii importante: „Sunt atât mândră de tine!”
Ce talente aparte are fiica Elenei Udrea. Eva a câștigat două premii importante: „Sunt atât mândră de tine!”
Observator News
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
Libertatea pentru Femei
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Primele imagini de la nunta lui Mircea Abrudean! Nuntă secretă, dar cu invitați grei, la un resort de cinci stele. A fost și Ilie Bolojan! Omul numărul 2 în stat s-a căsătorit cu o brunetă superbă. Cine e, de fapt, mireasa
Primele imagini de la nunta lui Mircea Abrudean! Nuntă secretă, dar cu invitați grei, la un resort de cinci stele. A fost și Ilie Bolojan! Omul numărul 2 în stat s-a căsătorit cu o brunetă superbă. Cine e, de fapt, mireasa
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cele 9 scutiri fiscale pentru persoanele cu handicap grav și accentuat în 2026: cum recuperezi între 2.000 și 5.400 de lei
Cele 9 scutiri fiscale pentru persoanele cu handicap grav și accentuat în 2026: cum recuperezi între 2.000 și 5.400 de lei
Adio, 8 ani de ghinion! Două zodii scapă de coșmar și dau lovitura înainte de finalul lunii mai 2026
Adio, 8 ani de ghinion! Două zodii scapă de coșmar și dau lovitura înainte de finalul lunii mai 2026
Considerată sacră încă din vremea lui Iisus, această plantă ar putea combate răspândirea cancerului
Considerată sacră încă din vremea lui Iisus, această plantă ar putea combate răspândirea cancerului
Traian Băsescu, despre viitorul premier și riscul economic: „E o copilărie să pui un tehnocrat”
Traian Băsescu, despre viitorul premier și riscul economic: „E o copilărie să pui un tehnocrat”
TV Mania
Revenire surpriză în echipa de la Neatza, după scandalul care a zguduit Antena 1!
Revenire surpriză în echipa de la Neatza, după scandalul care a zguduit Antena 1!
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
A fugit de pe covorul roșu! Gestul bizar făcut de Mădălina Ghenea la Cannes
A fugit de pe covorul roșu! Gestul bizar făcut de Mădălina Ghenea la Cannes
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Libertatea
Theo Rose a vorbit despre marea durere prin care trece în aceste zile: „Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el”
Theo Rose a vorbit despre marea durere prin care trece în aceste zile: „Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el”
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Unde vor fi ploi intense și furtuni în perioada 18 – 31 mai 2026
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Unde vor fi ploi intense și furtuni în perioada 18 – 31 mai 2026
Roșiile românești cu moț au cucerit supermarketurile anul acesta. Cât costă gustul de altădată
Roșiile românești cu moț au cucerit supermarketurile anul acesta. Cât costă gustul de altădată
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Cristian Tarcea, producătorul român care a compus melodia „Bangaranga”, câștigătoare la Eurovision 2026: „Am plâns de bucurie”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton