Cum influențează sarcina apariția hemoroizilor și ce soluții există – ghid util

Sarcina determină numeroase modificări în organism, iar hemoroizii sunt printre cele mai frecvente probleme proctologice, cu o incidență de 45-68% (Schmuck & Roblick, 2025), afectând aproape jumătate dintre gravide.

Deși frecvenți, pot fi gestionați în siguranță doar la recomandarea medicului. În acest context, diverse produse disponibile pe proctinum.ro pot fi utilizate ca suport local pentru ameliorarea disconfortului și menținerea igienei ano-rectale, exclusiv la indicația specialistului.

De ce sarcina favorizează apariția hemoroizilor?

Hemoroizii apar frecvent în sarcină (45-68%), din cauza combinației dintre presiunea mecanică și schimbările hormonale care afectează circulația venoasă pelvină.

Presiunea uterină asupra venelor

Pe măsură ce uterul crește, comprimă venele din pelvis și încetinește întoarcerea sângelui spre inimă. Aceasta duce la stagnare venoasă și dilatarea venelor rectale, mai ales în trimestrele avansate.

Constipația frecventă în sarcină

Progesteronul încetinește tranzitul intestinal, uterul apasă pe colon, iar fierul poate agrava constipația. Efortul la defecație crește presiunea pe venele rectale.

Efectul hormonal asupra venelor

Progesteronul relaxează pereții vasculari, reducând tonusul venos. Venele devin mai ușor de dilatat sub presiune, favorizând apariția hemoroizilor.

În ce trimestru sunt mai frecvenți și de ce se agravează după naștere?

Hemoroizii apar mai ales în trimestrele II și III, când uterul mărit, volumul crescut de sânge și constipația cresc presiunea pe venele pelvine. Riscul este maxim în trimestrul III.

După naștere, simptomele pot continua temporar din cauza efortului din travaliu și a modificărilor circulatorii.

Nașterea naturală ca factor declanșator

Nașterea vaginală crește brusc presiunea în zona pelvină, mai ales în timpul expulziei. Travaliul prelungit, greutatea mare a fătului sau hemoroizii existenți pot agrava simptomele ori pot duce la complicații precum tromboza hemoroidală.

De ce hemoroizii postpartum necesită atenție specială?

Perioada postpartum este una sensibilă, deoarece organismul se află în proces de refacere. În același timp, pot apărea constipația, disconfortul la defecație și dificultăți de igienă locală.

Ignorarea simptomelor în această etapă poate duce la persistența sau cronicizarea hemoroizilor.

Ce este și ce nu este sigur în sarcină?

Tratamentul hemoroizilor în sarcină trebuie ales cu atenție, deoarece nu toate substanțele sunt sigure pentru făt.

Produsele cu cortizon: de evitat

Corticosteroizii și anestezicele locale puternice se folosesc doar la indicația medicului, deoarece pot fi absorbite prin mucoasa rectală și necesită prudență.

Importanța produselor fără ingrediente sistemice

Se preferă produsele cu acțiune locală și absorbție minimă, precum emolienți și ingrediente calmante (alantoină, Centella Asiatica, acid hialuronic), care reduc disconfortul fără efecte sistemice semnificative.

Consultul medical obligatoriu

Orice formă de tratament în sarcină trebuie discutată cu medicul specialist. Chiar și produsele considerate sigure necesită recomandare medicală înainte de utilizare.

Îngrijire locală și măsuri de confort în sarcină

Disconfortul hemoroidal poate fi redus prin igienă corectă, alimentație bogată în fibre și prevenirea constipației. Produsele locale pot ajuta la ameliorarea simptomelor, la indicația medicului.

Proctinum cremă

Proctinum cremă este un dispozitiv medical destinat ameliorării simptomelor hemoroidale interne și externe, fără conținut de cortizon. Aplicarea locală formează o peliculă protectoare care reduce disconfortul în timpul defecației și susține regenerarea țesuturilor iritate.

Formula conține ingrediente utilizate frecvent în îngrijirea pielii sensibile, precum Centella Asiatica și alantoina, cu rol calmant și reparator. În sarcină, utilizarea este permisă doar la recomandarea medicului.

Pentru igienă înainte de aplicare pot fi folosite Proctinum șervețele umede, fără alcool, special concepute pentru zona anală și potrivite pentru pielea sensibilă.

Recomandări generale de îngrijire

Pentru ameliorarea simptomelor sunt utile măsuri simple: dietă bogată în fibre, hidratare și prevenirea constipației. Igiena blândă și produsele recomandate de medic pot susține confortul și recuperarea.

În concluzie, hemoroizii în sarcină sunt frecvenți și rezultă din presiunea uterină, schimbările hormonale și constipație. De obicei sunt temporari și pot fi controlați prin măsuri simple.

Gestionarea corectă include stil de viață echilibrat, îngrijire locală și produse fără cortizon, utilizate doar la recomandarea medicului, fără a afecta siguranța mamei sau a fătului.

Disclaimer: Informațiile au scop informativ și nu înlocuiesc consultul, diagnosticul sau tratamentul medical. Pentru simptome persistente, adresează-te unui medic sau specialist.

Referințe:

Schmuck, R.B., & Roblick, M. (2025) – Incidence, Diagnosis, and Management of Proctological Conditions during Pregnancy

Shirah, B.H., et al. (2018) – Hemorrhoids during pregnancy: Sitz bath vs. ano-rectal cream: A comparative prospective study of two conservative treatment protocols

Staroselsky, A., et al. (2008) – Hemorrhoids in pregnancy

Ryu, H.S. (2022) – Treatment of Hemorrhoid in Unusual Condition-Pregnancy

Buzinskiene, D., et al. (2022) – Perianal Diseases in Pregnancy and After Childbirth: Frequency, Risk Factors, Impact on Women’s Quality of Life and Treatment Methods

