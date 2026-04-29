  MENIU  
Home > Advertorial > Cum influențează încărcarea portbagajului comportamentul anvelopelor

Cum influențează încărcarea portbagajului comportamentul anvelopelor

.

De cele mai multe ori, ne gândim la anvelope doar în contextul sezonului sau al uzurii. Totuși, un factor mai puțin discutat, dar extrem de important, este greutatea pe care o transportăm zilnic. Încărcarea portbagajului, mai ales în perioade precum concediile sau mutările, poate influența semnificativ modul în care anvelopele se comportă pe drum. Chiar dacă mașina pare stabilă la prima vedere, distribuția greutății afectează direct aderența, uzura și siguranța în timpul condusului.

Greutatea suplimentară apasă direct pe anvelope

Atunci când portbagajul este încărcat, greutatea totală a mașinii crește, iar acest lucru se transmite direct către anvelope. De cele mai multe ori, cea mai mare parte a încărcăturii este plasată în spate, ceea ce înseamnă că anvelopele din această zonă sunt mai solicitate.

Presiunea suplimentară poate duce la deformarea ușoară a anvelopei, mai ales dacă presiunea din pneuri nu este ajustată corespunzător. În timp, acest lucru contribuie la uzura accelerată și la pierderea performanțelor inițiale.

Presiunea corectă devine esențială

Una dintre cele mai frecvente greșeli este menținerea aceleiași presiuni în anvelope, indiferent de cât de încărcată este mașina. Producătorii auto oferă, de regulă, două valori recomandate: una pentru utilizare normală și una pentru mașină încărcată. Dacă nu ajustezi presiunea atunci când portbagajul este plin, anvelopele pot funcționa sub parametrii optimi. O presiune prea mică va crește frecarea cu asfaltul și va genera căldură suplimentară, în timp ce o presiune prea mare poate reduce aderența.

Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
Recomandarea zilei

Impact asupra stabilității și frânării

Încărcarea portbagajului influențează și echilibrul mașinii. O greutate mare în partea din spate poate modifica distribuția masei și poate afecta modul în care mașina reacționează în curbe sau la frânare. În astfel de situații, anvelopele trebuie să compenseze această schimbare. Dacă nu sunt într-o stare bună sau dacă nu sunt potrivite pentru sezon, distanța de frânare poate crește, iar stabilitatea generală poate fi afectată. De exemplu, în sezonul cald, utilizarea unor anvelope de vară potrivite pentru temperaturi ridicate și sarcini variabile poate face o diferență reală în comportamentul mașinii, mai ales pe drumuri lungi.

Uzura se poate accelera fără să îți dai seama

Un alt efect al încărcării frecvente este uzura neuniformă a anvelopelor. Dacă greutatea este distribuită incorect sau dacă mașina este constant suprasolicitată, anvelopele din spate se pot uza mai repede decât cele din față. În plus, dacă presiunea nu este ajustată, uzura poate apărea pe margini sau în zonele centrale ale anvelopei, reducând durata de viață a acesteia.

N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Recomandarea zilei

Contează și alegerea dimensiunii corecte

Pentru a face față încărcăturii suplimentare, este important ca anvelopele să fie potrivite pentru specificațiile mașinii. Dimensiunea și indicele de sarcină sunt esențiale pentru stabilitate și siguranță.

De exemplu, dimensiuni precum 205 55 R16 pentru vară sunt frecvent întâlnite la multe modele de autoturisme și sunt concepute pentru a oferi un echilibru bun între confort, aderență și capacitate de încărcare. Respectarea acestor specificații ajută anvelopele să funcționeze corect chiar și atunci când mașina este mai încărcată decât în mod normal.

Cum îți protejezi anvelopele când călătorești

Dacă urmează un drum lung și știi că vei avea portbagajul plin, există câteva lucruri simple pe care le poți face. Verifică presiunea înainte de plecare și ajusteaz-o conform recomandărilor pentru mașină încărcată. Distribuie greutatea cât mai uniform și evită suprasolicitarea inutilă. De asemenea, adoptă un stil de condus mai calm. Accelerările bruște și frânările puternice pun o presiune suplimentară pe anvelope, mai ales atunci când mașina este încărcată.

Încărcarea portbagajului nu afectează doar confortul, ci și modul în care anvelopele se comportă pe drum. Greutatea suplimentară influențează uzura, stabilitatea și siguranța, iar ignorarea acestui aspect poate duce la costuri mai mari pe termen lung. Prin ajustarea presiunii, alegerea anvelopelor potrivite și un stil de condus echilibrat, poți reduce impactul încărcăturii asupra anvelopelor și te poți bucura de drumuri mai sigure și mai confortabile!

Google News Urmărește-ne pe Google News

Dieta "Zeiței de la Montreal" pentru a se menține într-o formă fizică excelentă. Alimentul "interzis" pe care Nadia Comăneci îl consumă zilnic
Marian Godină, complet transformat după Survivor. Cum s-a afișat pe internet
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Avantaje
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Ben Affleck, îndrăgostit din nou după divorțul de Jennifer Lopez! Cine este celebra actriță și foarte apreciată de public care i-a cucerit inima: „Întotdeauna a considerat-o foarte sexy„
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la o prezentare de modă. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Ella Vișan, criticată dur de Romeo Vasiloni pentru relația cu Răzvan Kovacs: „Îmi permit să vorbesc pentru că”
Emisiunea „Românii au talent”, înlocuită cu două filme de acțiune înainte de semifinale. Anunțul lui Andi Moisescu
Emilia Ghinescu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu iubitul: "Are niște calități! Este primul bărbat din viața mea cu care..." Cum a cucerit-o Viorel
Ce spune Ella Vișan despre posibilitatea de a avea copii cu Răzvan Kovacs: „E un părinte extraordinar”
Observator News
O studentă la Medicină din Sibiu făcea operații estetice acasă. Își atrăgea clientele cu stilul extravagant
Libertatea pentru Femei
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Semnul aparent minor care poate ascunde o tumoră craniană. Mircea Solcanu l-a observat înainte de diagnostic
Doliu în lumea medicală: medic cunoscut din Capitală, găsit fără viață în apartament
Sancțiuni mai dure pentru românii care își deranjează vecinii. Ce prevede noul proiect
Medicii avertizează: simptomele care pot indica afectarea creierului din cauza ficatului
TV Mania
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
„Sunt desculți!” Fotografia care încalcă orice regulă de protocol la 15 ani de la nunta lui William și Kate. Detaliul din imaginea rară care i-a lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Influencerița celebră care a vrut să arate ca „Barbie” și a fost la un pas de moarte. Implantul din fesieri i-a explodat! Cât s-a chinuit bruneta
Libertatea
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
Gabriela Cristea a vrut să divorțeze de Tavi Clonda: „Au fost niște momente mai greuțe”
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton