Cum implementezi practici de economie circulară în compania ta?

Din ce în ce mai multe companii caută soluții prin care să diminueze risipa de resurse și impactul asupra mediului. În acest context, economia circulară devine o alegere practică pentru firmele care doresc să reducă costurile, să respecte reglementările și să crească încrederea clienților și a partenerilor. Acest articol îți arată pașii prin care poți integra modelul circular în activitatea companiei.

Ce presupune economia circulară?

Economia circulară se bazează pe extensia duratei de utilizare a materiilor prime și pe reintegrarea materialelor în lanțul economic. Comparativ cu modelul liniar – unde producem, consumăm și aruncăm – modelul circular pune accent pe reducerea deșeurilor, refolosirea componentelor și optimizarea proceselor. De exemplu, tot mai multe firme din România adoptă sisteme de colectare și reutilizare a ambalajelor sau transformă resturile organice în biomasă.

Aceste schimbări aduc beneficii clare. Companiile scad cheltuielile operaționale, controlează mai bine riscurile asociate reglementărilor și atrag acei clienți preocupați de sustenabilitate.

Principii practice pentru economie circulară (10R)

Aplicarea economiei circulare devine mai ușoară folosind cei 10R – practici și soluții pentru o economie circulară care te ajută să regândești fiecare etapă din procesele interne:

Refuză materialele inutile. Exemplu: evită ambalajele de unică folosință. Regândește produsele sau serviciile. Poți oferi echipamente în regim de leasing, în loc de achiziție directă. Redu consumul de resurse. Instalează contoare de energie și optimizează fluxurile pentru a limita pierderile. Reutilizează ambalajele sau componentele. Multe companii din retail introduc programe pentru returnarea recipientelor. Repară echipamente uzate, organizând ateliere interne sau colaborând cu specialiști. Recondiționează produse vechi, așa cum firmele din industria ambalajelor reîntorc cutiile uzate în circuit. Refabrică piese sau produse folosite pentru a le reda funcționalitatea inițială, un proces des întâlnit în industria auto. Redirecționează produsele care nu mai corespund scopului inițial. De exemplu, calculatoarele vechi pot ajunge în școli. Reciclează materialele selectate și trimite-le la centre de reciclare. Recuperează energia din deșeurile rămase, folosind instalații de valorificare energetică, frecvente în industrie.

Oricare dintre aceste principii se poate potrivi departamentelor de producție, logistică, IT sau management, în funcție de specificul fiecărei companii.

Pași de urmat pentru implementare

Iată cum poți integra economia circulară în mod concret:

Analiza proceselor interne

Identifică unde intervin risipă sau pierderi de materiale. Folosește instrumente digitale simple pentru a monitoriza consumul de energie, apă sau materii prime.

Implicarea echipei și formare continuă

Organizează traininguri și sesiuni de informare pentru angajați. O companie din domeniul construcțiilor a crescut interesul pentru economisirea resurselor printr-un concurs cu premii pentru cele mai bune idei de reducere a deșeurilor. Astfel, angajații contribuie activ la identificarea soluțiilor.

Colaborarea cu partenerii comerciali

Propune clienților și furnizorilor politici comune de reciclare și reutilizare. În retail, Tesco a îmbunătățit reciclarea ambalajelor prin proiecte comune cu furnizorii. În România, parteneriatele cu ONG-uri pentru donarea echipamentelor IT vechi au ajutat mai multe companii să scadă costurile și să susțină educația digitală.

Utilizarea tehnologiei

Adopți platforme digitale pentru trasabilitatea resurselor, senzori de monitorizare și rapoarte ESG pentru transparență. Companiile care monitorizează cantitățile de deșeuri sau resurse folosite își ajustează rapid procesele și ating mai ușor obiectivele de circularitate.

Aplicarea unor măsuri vizibile și rapide

Începi cu acțiuni simple, cum ar fi colectarea separată a deșeurilor, refolosirea echipamentelor sau limitarea ambalajelor la minimum. Fixează obiective clare și evaluează rezultatele periodic. De exemplu, restaurantele care oferă resturile alimentare către ferme sau ONG-uri reduc considerabil deșeurile și costurile cu gestionarea acestora.

Avantajele economice, sociale și de mediu ale economiei circulare

Adoptarea economiei circulare aduce beneficii clare:

Companiile care refolosesc materiale sau optimizează fluxurile interne pot diminua cheltuielile cu materiile prime cu 20-25%.

Reduc dependența de fluctuațiile pieței și obțin un avantaj față de competitori.

Respectă reglementările de mediu și ating mai ușor obiective privind reducerea amprentei de carbon.

Atrage noi investiții – studiile arată că firmele cu rezultate bune în sustenabilitate primesc mai repede finanțări.

Angajații devin mai motivați să participe în programele dedicate reducerii deșeurilor sau reutilizării.

Instrumente și resurse utile pentru tranziția către o economie circulară

Pentru a avansa rapid, folosești instrumente digitale simple precum analiza de ciclu de viață (LCA), platforme de raportare ESG sau senzori pentru monitorizarea consumului. Poți apela la consultanți specializați în sustenabilitate.

Urmărește permanent schimbările legislative la nivel european, de la Pactul Verde la directivele de reciclare, dar și să accesezi fonduri disponibile pentru proiecte de circularitate. Certificările precum LEED și WELL devin garanții pentru performanța ta pe piață.

Implică echipa, comunică transparent obiectivele și rezultatele, și folosește audituri periodice pentru a urmări progresul. Odată cu digitalizarea fluxurilor și evidența atentă a indicatorilor, tranziția devine mai previzibilă și controlabilă.

Revizuiește regulat procesul și adaptează-ți strategia, implicând partenerii și clienții în efortul comun. Această abordare susține dezvoltarea pe termen lung și crește competitivitatea, oferind răspunsuri adaptate oricărei industrii care vrea să avanseze spre sustenabilitate.

Foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News