  MENIU  
Home > Advertorial > Cum creezi continuitate între spațiile funcționale ale casei

Cum creezi continuitate între spațiile funcționale ale casei

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 08.01.2026, 10:38

Continuitatea dintre spațiile funcționale ale unei locuințe este una dintre cele mai importante condiții pentru un interior echilibrat și ușor de folosit. Atunci când fiecare cameră este amenajată izolat, fără legături vizuale sau funcționale cu celelalte, rezultatul poate fi un spațiu fragmentat, care obosește și creează senzația de dezordine. În schimb, o abordare coerentă, bazată pe alegeri inspirate de mobilier și pe o viziune unitară, ajută casa să funcționeze ca un tot.

Crearea acestei continuități nu înseamnă ca toate camerele să arate la fel, ci să existe un fir logic între ele. Materialele, culorile, proporțiile și modul de organizare trebuie să se completeze reciproc, astfel încât trecerea dintr-o zonă în alta să fie naturală și plăcută.

Coerența vizuală începe cu alegeri simple

Primul pas în obținerea unui interior unitar este limitarea paletei de culori și a tipurilor de finisaje. Mobilierul din PAL, cu texturi curate și nuanțe neutre sau ușor calde, se integrează ușor în mai multe camere și permite crearea unei legături vizuale între ele. Atunci când aceleași tonuri sau variații apropiate apar în living, dormitor și bucătărie, spațiul capătă coerență fără a deveni monoton.

De asemenea, liniile drepte și designul modern contribuie la această continuitate. Mobilierul cu forme simple, bine proporționate, face ca fiecare încăpere să pară parte din același concept, chiar dacă funcțiile sunt diferite.

Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
Recomandarea zilei

Sufrageria ca punct de legătură

Sufrageria este adesea spațiul care face tranziția între zonele private și cele comune ale locuinței. O mobila sufragerie cu design echilibrat ajută la definirea clară a acestui rol. Corpurile de depozitare, comodele sau rafturile din PAL pot prelua cromatic sau stilistic elemente din alte camere, creând o legătură subtilă între ele.

Este important ca piesele din sufragerie să nu domine vizual spațiul, ci să îl completeze. Depozitarea eficientă, combinată cu suprafețe aerisite, permite camerei să rămână funcțională și primitoare. În plus, atunci când sufrageria este amenajată coerent, ea devine un punct de echilibru care influențează pozitiv restul casei.

Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Recomandarea zilei

Dormitorul și continuitatea prin funcționalitate

Dormitorul este un spațiu intim, dar asta nu înseamnă că trebuie rupt complet de restul locuinței. Continuitatea se poate crea prin alegeri practice și bine gândite, cum ar fi modele de dulapuri pentru dormitor care urmează aceleași linii de design și finisaje ca mobilierul din celelalte camere.

Organizarea eficientă este esențială aici. Dulapurile bine compartimentate reduc dezordinea și contribuie la un ambient calm, ceea ce influențează starea de confort. Atunci când mobilierul din dormitor este ales în armonie cu restul casei, trecerea dintr-o zonă activă într-una de relaxare se face firesc, fără contrast vizual agresiv.

Bucătăria și integrarea ei în ansamblu

În multe locuințe moderne, bucătăria nu mai este un spațiu complet separat, ci comunică vizual cu zona de zi. De aceea, integrarea ei în conceptul general de amenajare este extrem de importantă. O mobila de bucatarie pe colt realizată din PAL, cu un design funcțional și finisaje compatibile cu restul mobilierului, ajută la menținerea unității.

Bucătăria trebuie să fie practică, dar și coerentă din punct de vedere estetic. Alegerea unor culori care se regăsesc și în alte camere sau a unor fronturi cu linii similare contribuie la această legătură. În plus, organizarea pe colț optimizează spațiul și permite o circulație mai bună, ceea ce susține funcționalitatea întregii locuințe.

Tranziții fluide între spații

Continuitatea nu ține doar de mobilier, ci și de modul în care sunt gândite tranzițiile dintre camere. Holurile, zonele de trecere sau spațiile deschise trebuie tratate cu aceeași atenție ca și camerele principale. Mobilierul ales pentru aceste zone trebuie să fie proporțional și să preia elemente din camerele adiacente, pentru a evita senzația de ruptură.

De exemplu, utilizarea acelorași nuanțe de PAL sau a unor detalii de design similare ajută la crearea unui parcurs coerent prin casă. Astfel, fiecare spațiu își păstrează identitatea, dar contribuie la o experiență unitară.

Funcționalitate adaptată vieții de zi cu zi

Un interior coerent nu este doar plăcut vizual, ci și ușor de folosit. Mobilierul trebuie să răspundă nevoilor reale ale celor care locuiesc în casă. Depozitarea bine gândită, accesul rapid la obiectele folosite frecvent și adaptabilitatea pieselor sunt elemente care fac diferența.

Atunci când fiecare cameră este amenajată cu aceeași logică practică, locuința devine mai eficientă. Această consecvență în funcționalitate contribuie la senzația de continuitate, chiar și atunci când stilurile sau destinațiile spațiilor diferă ușor.

Sursa foto: pexels.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Catinca și Oana Roman, în fața instanței la aproape doi ani de la moartea mamei lor. În joc sunt 300.000 de euro 
Catinca și Oana Roman, în fața instanței la aproape doi ani de la moartea mamei lor. În joc sunt 300.000 de euro 
Adda, atac de panică la Power Couple 2026. O probă i-a amintit de o traumă: „M-au imobilizat”
Adda, atac de panică la Power Couple 2026. O probă i-a amintit de o traumă: „M-au imobilizat”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Elle
Alina Eremia, imagini superbe din vacanță. Ce destinație au ales artista și soțul ei, Edi Barbu: "E mult mai spectaculos în realitate." FOTO
Alina Eremia, imagini superbe din vacanță. Ce destinație au ales artista și soțul ei, Edi Barbu: "E mult mai spectaculos în realitate." FOTO
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Mai îndrăgostit ca oricând! Ce a dezvăluit public Valentin Butnaru despre iubita lui, Ana Bodea: „Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să...”
Mai îndrăgostit ca oricând! Ce a dezvăluit public Valentin Butnaru despre iubita lui, Ana Bodea: „Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să...”
DailyBusiness.ro
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
A1.ro
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Zodiile‑vedetă ale anului 2026. Vor străluci pe toate planurile!
Zodiile‑vedetă ale anului 2026. Vor străluci pe toate planurile!
Margherita de la Clejani a cerut reabilitarea cazierului în instanță. Decizia magistraților
Margherita de la Clejani a cerut reabilitarea cazierului în instanță. Decizia magistraților
Antonia, primele imagini în costum de baie după infecția gravă suferită din cauza injecțiilor cu Aquafilling în fese
Antonia, primele imagini în costum de baie după infecția gravă suferită din cauza injecțiilor cu Aquafilling în fese
Cătălin Cazacu intervine în scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi. "Cineva trebuie să facă asta!" Ce spune despre fosta logodnică
Cătălin Cazacu intervine în scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi. "Cineva trebuie să facă asta!" Ce spune despre fosta logodnică
Observator News
Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine
Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine
Libertatea pentru Femei
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Analize medicale 2026. Regula care schimbă tot pentru bolnavii cronici
Analize medicale 2026. Regula care schimbă tot pentru bolnavii cronici
Alertă alimentară la nivel global: rechemarea Nestlé lovește bursele financiare! Dezastru economic de proporții
Alertă alimentară la nivel global: rechemarea Nestlé lovește bursele financiare! Dezastru economic de proporții
Val de concedieri în România în 2026! În ce domenii se vor face restructurări masive? Vești proaste pentru milioane de români
Val de concedieri în România în 2026! În ce domenii se vor face restructurări masive? Vești proaste pentru milioane de români
OpenAI lansează ChatGPT Health, o platformă dedicată pentru informaţii medicale
OpenAI lansează ChatGPT Health, o platformă dedicată pentru informaţii medicale
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton