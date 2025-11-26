  MENIU  
Home > Advertorial > Cum corectezi numărul de înmatriculare la rovinietă – procedura oficială CNAIR + model de cerere

Cum corectezi numărul de înmatriculare la rovinietă – procedura oficială CNAIR + model de cerere

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Cum se face corectarea numărului de înmatriculare la rovinietă? Ghid complet + Model oficial CNAIR

Greșirea numărului de înmatriculare în momentul achiziției unei roviniete este una dintre situațiile cel mai des întâlnite în rândul șoferilor din România. O singură literă sau cifră introdusă greșit face ca rovinieta să devină invalidă, chiar dacă taxa de drum a fost plătită. Acest lucru poate duce la amenzi CNAIR, deoarece sistemul detectează autovehiculul ca fiind fără rovinietă.

Acest ghid îți arată exact ce trebuie să faci pentru a corecta rovinieta, cum verifici valabilitatea și îți pune la dispoziție modelul complet de cerere pentru schimbarea numărului de înmatriculare, conform procedurii oficiale CNAIR.

1. Când trebuie solicitată schimbarea numărului de înmatriculare în rovinietă?

Divorțul anului în showbizul românesc - scandal, acuzații și o miză de milioane de euro! După 16 ani de căsătorie, din dragostea lor n-a mai rămas nimic!
Divorțul anului în showbizul românesc - scandal, acuzații și o miză de milioane de euro! După 16 ani de căsătorie, din dragostea lor n-a mai rămas nimic!
Recomandarea zilei

Corectarea rovinietei este necesară în trei situații principale:

 1. Ai introdus greșit numărul de înmatriculare la cumpărare

O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea. Fetița de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă, cu multiple plăgi. Care ar fi fost motivul din spatele gestului îngrozitor al femeii
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea. Fetița de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă, cu multiple plăgi. Care ar fi fost motivul din spatele gestului îngrozitor al femeii
Recomandarea zilei

Aceasta este cea mai frecventă eroare. Orice greșeală face rovinieta nevalidă în sistemul CNAIR, generând risc de amendă.

 2. Ai schimbat numărul de înmatriculare al autovehiculului

Valabil pentru:
– număr preferențial
– schimbare județ
– transcriere după cumpărare

 3. Vehiculul a fost vândut sau cumpărat și a primit alt număr de înmatriculare.

2. Cum verifici dacă rovinieta este valabilă?

Înainte să trimiți cererea la CNAIR, verifică dacă rovinieta este înregistrată corect.

Poți face verificarea folosind modulul nostru de verificare online rovinieta, care generează un PDF opozabil juridic, identic cu baza de date CNAIR.

Important:
Verifică și seria de șasiu (VIN). CNAIR permite corectarea numărului doar dacă seria de șasiu este corect înregistrată.

3. Cum se corectează numărul de înmatriculare la rovinietă?

Procedura oficială CNAIR

Pentru corectare trebuie transmisă o cerere de schimbare număr de înmatriculare, împreună cu documentele justificative.

4. Unde trimiți cererea?

Ai două opțiuni:

Online (varianta recomandată):

✉ [email protected]

Fizic, la orice subunitate CNAIR

Dacă depui fizic, trebuie prezentate și originalele pentru verificare.

5. Documente necesare pentru corectare

CNAIR solicită următoarele:

  • Copie Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV)
  • Copie Certificat de înmatriculare (talon) sau dovada înlocuitoare
  • Copie rovinietă (dacă o ai)

6. Cât durează procesarea cererii?

Timp mediu: 2–5 zile lucrătoare, în funcție de volumul solicitărilor.

Până la confirmarea oficială, rovinieta este NEVALIDĂ pentru noul număr.
Evita circulația pe drumurile naționale pentru a preveni amenzile.

7. Model de Cerere Schimbare Număr de Înmatriculare Rovinieta – CNAIR

(versiune completă, pregătită pentru copiere și trimitere)

CĂTRE:
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Direcția Reglementări Tehnice și Monitorizare Sisteme Rutiere
E-mail: [email protected]

CERERE SCHIMBARE NUMĂR DE ÎNMATRICULARE – ROVINIETĂ

Subsemnatul/Subsemnata / Societatea ________________________________________,
domiciliat(ă)/cu sediul în _________________________________________________,
CNP/CUI ___________________________,
în calitate de utilizator al autovehiculului, solicit modificarea numărului de înmatriculare asociat rovinietei pentru autovehiculul având:

  • Serie șasiu (VIN): __________________________________
  • Număr înmatriculare la momentul achiziției: ___________________
  • Număr înmatriculare actual (cel corect): ________________________

Motivul solicitării:
☐ Eroare la introducerea numărului
☐ Schimbare număr de înmatriculare
☐ Alt motiv: _________________________________________

Anexez, în copie:

  • Cartea de identitate a vehiculului (CIV)
  • Certificat de înmatriculare / dovadă înlocuitoare
  • Dovada rovinietei (dacă este disponibilă)

Vă rog să transmiteți documentul de confirmare la adresa:

Declar că datele furnizate sunt reale și îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor personale de către CNAIR S.A. pentru soluționarea cererii.

Data: ______________
Semnătura: ______________________

8. Ce document primești după actualizare?

CNAIR emite un document oficial PDF din sistemul SIEGMCR, prin care confirmă:

  • schimbarea numărului în baza de date
  • valabilitatea rovinietei pentru noul număr

Acesta este dovada legală că rovinieta este validă.

Drumuri bune!

Sursa foto: unsplash.com

Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Fanatik
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
GSP.ro
Maria a fost naturalizată și merge la Campionatul Mondial după 5 ani în România: „Da, mă simt româncă”
Maria a fost naturalizată și merge la Campionatul Mondial după 5 ani în România: „Da, mă simt româncă”
Click.ro
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
TV Mania
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Redactia.ro
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Doliu în lumea muzicii din România. Nelu Moldoveanu din Orechestra „Doina Argeșului” a murit
Doliu în lumea muzicii din România. Nelu Moldoveanu din Orechestra „Doina Argeșului” a murit
Cum a luat naștere relația dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu, de la Direcția 5: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
Cum a luat naștere relația dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu, de la Direcția 5: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Acasă la Bianca Drăgușanu! Cum arată apartamentul în care locuiește cu fiica ei. Are două etaje și l-a amenajat singură
Acasă la Bianca Drăgușanu! Cum arată apartamentul în care locuiește cu fiica ei. Are două etaje și l-a amenajat singură
Îl mai ții minte pe băiețelul din reclama la brânză topită Hochland? Cum arată acum și cu ce se mai ocupă
Îl mai ții minte pe băiețelul din reclama la brânză topită Hochland? Cum arată acum și cu ce se mai ocupă
Elle
Pepe, primele declarații după ce s-a zvonit că ar urma să devină tată pentru a patra oară: "Cel mai frumos..."
Pepe, primele declarații după ce s-a zvonit că ar urma să devină tată pentru a patra oară: "Cel mai frumos..."
Alina Sorescu, discurs important de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor: „Manipularea, amenințările, izolarea sunt forme subtile de abuz”
Alina Sorescu, discurs important de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor: „Manipularea, amenințările, izolarea sunt forme subtile de abuz”
Irina Fodor, confesiuni despre relația cu soțul ei. De la ce pornesc certurile în familia lor: „Sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține…”
Irina Fodor, confesiuni despre relația cu soțul ei. De la ce pornesc certurile în familia lor: „Sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține…”
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Ce relație au Damian Drăghici și mama lui în prezent. S-au cunoscut cu adevărat când artistul avea 49 de ani: „Știam cine este, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult”
Ce relație au Damian Drăghici și mama lui în prezent. S-au cunoscut cu adevărat când artistul avea 49 de ani: „Știam cine este, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult”
Horoscop 27 noiembrie 2025. Nimic nu îi merge bine! O zodie are parte de provocări neașteptate ce ve la aduce lacrimi și frustrări
Horoscop 27 noiembrie 2025. Nimic nu îi merge bine! O zodie are parte de provocări neașteptate ce ve la aduce lacrimi și frustrări
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri incredibile din relația cu Silviu Prigoană. "I-am zis: 'Vezi piciorul ăsta? Pe geam ți-l arunc!' L-am aruncat!"
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri incredibile din relația cu Silviu Prigoană. "I-am zis: 'Vezi piciorul ăsta? Pe geam ți-l arunc!' L-am aruncat!"
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”
Observator News
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Libertatea pentru Femei
Mare sfânt, sărbătorit azi! Ce să nu faci sub nici o formă, e o zi importantă! Vezi cui trebuie să-I spui “La mulți ani!”
Mare sfânt, sărbătorit azi! Ce să nu faci sub nici o formă, e o zi importantă! Vezi cui trebuie să-I spui “La mulți ani!”
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
„Familia Măruță...”😮ULUITOR ce a putut spune Fulgy despre Cătălin Măruță și familia sa: „ E greu! E greu și deranjează o țară întreagă...”. Așa a început, dar stai să vezi ce a urmat apoi. Toți, absolut toți, au făcut ochii mari când au văzut ce a spus
„Familia Măruță...”😮ULUITOR ce a putut spune Fulgy despre Cătălin Măruță și familia sa: „ E greu! E greu și deranjează o țară întreagă...”. Așa a început, dar stai să vezi ce a urmat apoi. Toți, absolut toți, au făcut ochii mari când au văzut ce a spus
Redactia.ro
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
Ce să ai în buzunar de Ovidenie. Obiceiuri, tradiții și semne de protecție pentru 21 noiembrie
Ce să ai în buzunar de Ovidenie. Obiceiuri, tradiții și semne de protecție pentru 21 noiembrie
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
5 băuturi neașteptate care îți îmbătrânesc creierul mai repede
5 băuturi neașteptate care îți îmbătrânesc creierul mai repede
Horoscop 26 decembrie. Vești neașteptate și surprize majore pentru două zodii!
Horoscop 26 decembrie. Vești neașteptate și surprize majore pentru două zodii!
Infarctul silențios – simptome atipice care apar la femei
Infarctul silențios – simptome atipice care apar la femei
Help Autism marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități prin organizarea Zilei Porților Deschise în toate Centrele Help Autism
Help Autism marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități prin organizarea Zilei Porților Deschise în toate Centrele Help Autism
TV Mania
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Ramona Olaru s-a întors în locul în care a copilărit. Casa a ajuns o ruină. „În camera asta am crescut eu”
Ramona Olaru s-a întors în locul în care a copilărit. Casa a ajuns o ruină. „În camera asta am crescut eu”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton