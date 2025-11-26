Home > Advertorial > Cum corectezi numărul de înmatriculare la rovinietă – procedura oficială CNAIR + model de cerere
Cum corectezi numărul de înmatriculare la rovinietă – procedura oficială CNAIR + model de cerere
Cum se face corectarea numărului de înmatriculare la rovinietă? Ghid complet + Model oficial CNAIR
Greșirea numărului de înmatriculare în momentul achiziției unei roviniete este una dintre situațiile cel mai des întâlnite în rândul șoferilor din România. O singură literă sau cifră introdusă greșit face ca rovinieta să devină invalidă, chiar dacă taxa de drum a fost plătită. Acest lucru poate duce la amenzi CNAIR, deoarece sistemul detectează autovehiculul ca fiind fără rovinietă.
Acest ghid îți arată exact ce trebuie să faci pentru a corecta rovinieta, cum verifici valabilitatea și îți pune la dispoziție modelul complet de cerere pentru schimbarea numărului de înmatriculare, conform procedurii oficiale CNAIR.
1. Când trebuie solicitată schimbarea numărului de înmatriculare în rovinietă?
(versiune completă, pregătită pentru copiere și trimitere)
CĂTRE: COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Direcția Reglementări Tehnice și Monitorizare Sisteme Rutiere E-mail: [email protected]
CERERE SCHIMBARE NUMĂR DE ÎNMATRICULARE – ROVINIETĂ
Subsemnatul/Subsemnata / Societatea ________________________________________, domiciliat(ă)/cu sediul în _________________________________________________, CNP/CUI ___________________________, în calitate de utilizator al autovehiculului, solicit modificarea numărului de înmatriculare asociat rovinietei pentru autovehiculul având:
Serie șasiu (VIN): __________________________________
Număr înmatriculare la momentul achiziției: ___________________
Număr înmatriculare actual (cel corect): ________________________
Motivul solicitării: ☐ Eroare la introducerea numărului ☐ Schimbare număr de înmatriculare ☐ Alt motiv: _________________________________________
Anexez, în copie:
Cartea de identitate a vehiculului (CIV)
Certificat de înmatriculare / dovadă înlocuitoare
Dovada rovinietei (dacă este disponibilă)
Vă rog să transmiteți documentul de confirmare la adresa:
Declar că datele furnizate sunt reale și îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor personale de către CNAIR S.A. pentru soluționarea cererii.