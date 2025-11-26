Cum corectezi numărul de înmatriculare la rovinietă – procedura oficială CNAIR + model de cerere

Cum se face corectarea numărului de înmatriculare la rovinietă? Ghid complet + Model oficial CNAIR

Greșirea numărului de înmatriculare în momentul achiziției unei roviniete este una dintre situațiile cel mai des întâlnite în rândul șoferilor din România. O singură literă sau cifră introdusă greșit face ca rovinieta să devină invalidă, chiar dacă taxa de drum a fost plătită. Acest lucru poate duce la amenzi CNAIR, deoarece sistemul detectează autovehiculul ca fiind fără rovinietă.

Acest ghid îți arată exact ce trebuie să faci pentru a corecta rovinieta, cum verifici valabilitatea și îți pune la dispoziție modelul complet de cerere pentru schimbarea numărului de înmatriculare, conform procedurii oficiale CNAIR.

1. Când trebuie solicitată schimbarea numărului de înmatriculare în rovinietă?

Corectarea rovinietei este necesară în trei situații principale:

✔ 1. Ai introdus greșit numărul de înmatriculare la cumpărare

Aceasta este cea mai frecventă eroare. Orice greșeală face rovinieta nevalidă în sistemul CNAIR, generând risc de amendă.

✔ 2. Ai schimbat numărul de înmatriculare al autovehiculului

Valabil pentru:

– număr preferențial

– schimbare județ

– transcriere după cumpărare

✔ 3. Vehiculul a fost vândut sau cumpărat și a primit alt număr de înmatriculare.

2. Cum verifici dacă rovinieta este valabilă?

Înainte să trimiți cererea la CNAIR, verifică dacă rovinieta este înregistrată corect.

Poți face verificarea folosind modulul nostru de verificare online rovinieta, care generează un PDF opozabil juridic, identic cu baza de date CNAIR.

Important:

Verifică și seria de șasiu (VIN). CNAIR permite corectarea numărului doar dacă seria de șasiu este corect înregistrată.

3. Cum se corectează numărul de înmatriculare la rovinietă?

Procedura oficială CNAIR

Pentru corectare trebuie transmisă o cerere de schimbare număr de înmatriculare, împreună cu documentele justificative.

4. Unde trimiți cererea?

Ai două opțiuni:

✔ Online (varianta recomandată):

✉ [email protected]

✔ Fizic, la orice subunitate CNAIR

Dacă depui fizic, trebuie prezentate și originalele pentru verificare.

5. Documente necesare pentru corectare

CNAIR solicită următoarele:

Copie Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV)

Copie Certificat de înmatriculare (talon) sau dovada înlocuitoare

sau dovada înlocuitoare Copie rovinietă (dacă o ai)

6. Cât durează procesarea cererii?

Timp mediu: 2–5 zile lucrătoare, în funcție de volumul solicitărilor.

Până la confirmarea oficială, rovinieta este NEVALIDĂ pentru noul număr.

Evita circulația pe drumurile naționale pentru a preveni amenzile.

7. Model de Cerere Schimbare Număr de Înmatriculare Rovinieta – CNAIR

(versiune completă, pregătită pentru copiere și trimitere)

CĂTRE:

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Direcția Reglementări Tehnice și Monitorizare Sisteme Rutiere

E-mail: [email protected]

CERERE SCHIMBARE NUMĂR DE ÎNMATRICULARE – ROVINIETĂ

Subsemnatul/Subsemnata / Societatea ________________________________________,

domiciliat(ă)/cu sediul în _________________________________________________,

CNP/CUI ___________________________,

în calitate de utilizator al autovehiculului, solicit modificarea numărului de înmatriculare asociat rovinietei pentru autovehiculul având:

Serie șasiu (VIN): __________________________________

__________________________________ Număr înmatriculare la momentul achiziției: ___________________

___________________ Număr înmatriculare actual (cel corect): ________________________

Motivul solicitării:

☐ Eroare la introducerea numărului

☐ Schimbare număr de înmatriculare

☐ Alt motiv: _________________________________________

Anexez, în copie:

Cartea de identitate a vehiculului (CIV)

Certificat de înmatriculare / dovadă înlocuitoare

Dovada rovinietei (dacă este disponibilă)

Vă rog să transmiteți documentul de confirmare la adresa:

Declar că datele furnizate sunt reale și îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor personale de către CNAIR S.A. pentru soluționarea cererii.

Data: ______________

Semnătura: ______________________

8. Ce document primești după actualizare?

CNAIR emite un document oficial PDF din sistemul SIEGMCR, prin care confirmă:

schimbarea numărului în baza de date

valabilitatea rovinietei pentru noul număr

Acesta este dovada legală că rovinieta este validă.

Drumuri bune!

Sursa foto: unsplash.com

Urmărește-ne pe Google News