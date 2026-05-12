Home > Advertorial > Cum amenajezi elegant o baie de hotel?

Cum amenajezi elegant o baie de hotel?

De fiecare dată când te cazezi într-un hotel boutique, cu siguranță unul dintre primele lucruri pe care le faci este să fugi la baie să vezi cum arată blatul și oglinzile imense. Acasă este momentul să renunți la aspectul de „baie de garsonieră” și să treci la nivelul următor de confort, așa că citește mai departe și vezi ce poți face.

Lavoarul care fură toate privirile

Într-o baie care se respectă, chiuveta dă tonul întregului spațiu. Hotelurile de top mizează enorm pe lavoarele pe blat, acele boluri ceramice sau din piatră compozită care arată pur și simplu spectaculos. Dacă vrei un look modern, alege un model cu margini subțiri, tip „slim”, care arată minimalist, aerisit și lasă restul designului să respire și să pară mult mai scump decât este. Alege și tu chiuveta pentru baie de la Egointeriors.

Pe lângă aspect, contează enorm și materialul ales pentru acest setup, deoarece aproximativ 70% din impactul vizual este concentrat în zona de spălat. Poți opta pentru un lavoar din compozit mat, care nu doar că se simte incredibil la atingere, dar ascunde mult mai bine urmele de apă și calcar față de ceramica lucioasă clasică. Secretul designerilor este să monteze bateria direct în perete sau să aleagă una înaltă, tip „lebădă”, pentru a crea acea senzație de înălțime și dramatism vizual care te face să te simți ca într-un penthouse din New York.

Texturi pentru un spațiu aerisit

Dacă te uiți cu atenție la băile hotelurilor de 5 stele, vei observa că, totul urmează niște linii evidente, fie ele curbe organice sau unghiuri ascuțite, masculine. Un lavoar dublu dreptunghiular, montat pe un blat generos din lemn tratat sau marmură, schimbă radical dinamica încăperii, făcând-o să pară mult mai ordonată și „curată”. Nu te teme să combini texturile, cum ar fi o chiuvetă din beton aparent lângă o oglindă cu ramă metalică subțire, pentru un contrast industrial chic care este extrem de căutat în prezent.

Funcționalitatea merge mână în mână cu estetica, așa că dimensiunea chiar contează în acest context pentru a evita stropirea excesivă a restului mobilierului. Un lavoar cu o lățime de cel puțin 50-60 cm oferă suficient spațiu de manevră și previne acumularea apei pe marginile blatului, păstrând totul curat cu un efort minim. 

Bateriile încastrate 

Un alt truc pe care hotelurile îl folosesc pentru a elibera spațiul vizual este utilizarea bateriilor încastrate în perete. Această soluție elimină aglomerația de pe marginea chiuvetei și obține un aspect simplu, curat, care facilitează igienizarea rapidă a blatului. Finisajele contează enorm, iar dacă acum 10 ani cromul era peste tot, acum vedem o explozie de auriu periat, negru mat sau cupru, elemente care adaugă o notă de exclusivitate imediat ce intri în încăpere.

Ascunde tot ce este inestetic

Băile de hotel par mereu atât de relaxante pentru că nu vezi niciodată 15 flacoane de șampon, paste de dinți desfăcute sau fire de uscător întinse peste tot. Secretul stă în acele măști de chiuvetă cu sertare adânci care înghit tot arsenalul tău de îngrijire personală fără să lase urme. Poți alege mobilier suspendat, pentru că lasă podeaua liberă și oferă senzația că baia este mult mai mare decât în realitate, un truc esențial pentru apartamentele de dimensiuni medii.

Compartimentarea interioară a sertarelor este la fel de importantă ca aspectul exterior, pentru că îți permite să găsești totul în câteva secunde. Folosește cutii transparente sau separatoare din bambus pentru a organiza micile accesorii și păstrează blatul de deasupra perfect liber pentru decor.

Urmează aceste reguli simple, concentrează-te pe zona lavoarului și vei vedea cum baia ta devine locul tău preferat din întreaga casă, un adevărat refugiu de 5 stele.

