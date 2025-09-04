  MENIU  
Cum alegi viteza de centrifugare pentru mașina de spălat rufele și de ce este aceasta importantă?

Cum alegi viteza de centrifugare pentru mașina de spălat rufele și de ce este aceasta importantă?

Când îți alegi o mașină de spălat rufe, una dintre specificațiile care îți sare în ochi este viteza de centrifugare, exprimată în rotații pe minut (rpm).

Poate ți-ai pus întrebarea: „Chiar contează atât de mult dacă are 800 rpm sau 1400 rpm?” Sau poate ai deja o mașină de spălat rufe cu viteză mare de centrifugare, dar te temi că îți deteriorează hainele.

Adevărul este că viteza de centrifugare influențează direct cât de uscate ies hainele după spălare, cât de bine sunt întreținute țesăturile și chiar cât timp petreci cu uscarea lor. În acest articol, vei afla de ce este importantă viteza de centrifugare când alegi o mașină de spălat rufe de la Beko, cum influențează hainele, consumul și timpul, și cum alegi setarea potrivită în funcție de tipul rufelor.

Ce înseamnă viteza de centrifugare?

Viteza de centrifugare a mașinii de spălat rufe se referă la numărul de rotații pe minut (rot/min sau rpm) pe care cuva le face în timpul etapei de stoarcere.

Cu cât această viteză este mai mare, cu atât:

  • apa este eliminată mai eficient din haine
  • rufele ies mai uscate
  • scade timpul necesar pentru uscare (naturală sau în uscător)
Modelele moderne de mașini de spălat rufe oferă viteze variabile, de obicei între 600 și 1400 rpm.

De ce contează viteza de centrifugare?

Mulți cred că e un detaliu minor, dar viteza de centrifugare influențează mai multe aspecte esențiale:

1. Nivelul de umezeală al hainelor

Un program cu centrifugare de 1000–1200 rpm reduce semnificativ cantitatea de apă față de 600 rpm.

Acest lucru contează dacă:

  • locuiești într-un apartament fără balcon sau spațiu de uscare
  • folosești un uscător automat (economisești energie și timp)
  • vrei ca hainele să se usuce rapid înainte de a fi purtate

2. Durata de uscare

Cu cât hainele sunt mai bine stoarse, cu atât se vor usca mai rapid – în special în sezonul rece sau umed, când uscarea naturală e mai lentă.

3. Consumul de energie în uscător

Dacă folosești un uscător de rufe, hainele pre-centrifugate la o viteză mai mare vor consuma mai puțină energie la uscare, ceea ce înseamnă economii lunare pe termen lung.

4. Starea țesăturilor

O viteză prea mare poate deteriora țesăturile delicate – motiv pentru care nu este recomandat să setezi întotdeauna centrifugarea la maximum.

Ghid orientativ: ce viteză alegi pentru fiecare tip de țesătură?

Adevărata eficiență a unei mașini de spălat rufe nu stă în a folosi cea mai mare viteză mereu, ci în a alege setarea potrivită pentru fiecare tip de țesătură, iar o mașină de spălat rufe îți oferă suficiente opțiuni pentru a-ți îngriji corect hainele.

Pentru bumbac gros, lenjerie de pat, prosoape:

  • 1200–1400 rpm
  • Aceste materiale rezistă bine la stoarcere intensă și beneficiază de o uscare rapidă.

Pentru bumbac subțire, tricouri, haine casual:

  • 800–1200 rpm
  • Suficient pentru a elimina umezeala, fără să le deformeze.

Pentru sintetice (poliester, acril, elastan):

  • 800–1000 rpm
  • Fibrele sintetice rețin mai puțină apă, deci nu au nevoie de stoarcere extremă.

Pentru haine delicate, mătase, dantelă:

  • 600–800 rpm sau chiar fără centrifugare
  • Aceste materiale pot fi deformate sau rupte la viteză mare.

Pentru lână, cașmir, tricotaje fine:

  • 400–600 rpm sau program special de „wool care”
  • Evită stoarcerea agresivă – hainele pot intra la apă sau se pot deforma.

Viteza mare de centrifugare = întotdeauna mai bună?

Nu neapărat. Chiar dacă o viteză mare scoate mai multă apă din rufe, aceasta poate veni cu dezavantaje dacă este folosită necorespunzător:

Rupe țesăturile delicate

Tragerea și frecarea la 1400–1600 rpm pot uza rapid materialele subțiri sau fine.

Deformează hainele

Anumite articole (bluze cu paiete, haine din in, rochii cu croială delicată) își pierd forma dacă sunt stoarse la viteză mare.

Provoacă scame și uzură prematură

Stoarcerea excesivă poate contribui la apariția scamelor și la subțierea vizibilă a materialului.

Ce viteză de centrifugare să alegi la achiziționarea unei mașini de spălat rufe?

Atunci când cumperi o mașină de spălat rufe, viteza maximă de centrifugare este un criteriu important – dar trebuie interpretat corect.

Ce să știi:

  • Viteza maximă este valoarea de top – nu înseamnă că va fi folosită mereu.
  • Cele mai versatile variante oferă mai multe trepte reglabile: 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 rpm.
  • O mașină de spălat rufe cu 1400 rpm este ideală pentru familii care au un volum mare de rufe.
  • Pentru utilizatori ocazionali sau familii mici, o mașină de spălat rufe de 1000–1200 rpm este suficientă.

Sfat: Alege un model care îți oferă libertatea de a ajusta manual viteza în funcție de nevoile tale, nu doar programe prestabilite.

Ce influențează eficiența stoarcerii, în afară de viteză?

Capacitatea cuvei

O cuvă prea plină reduce eficiența centrifugării. Nu depăși niciodată cantitatea recomandată de kg pentru un program.

Distribuirea greutății în cuvă

Articolele grele, cum ar fi cearșafurile sau covorașele, pot dezechilibra tamburul. Mașina de spălat rufe va reduce automat viteza sau chiar va sări etapa de stoarcere.

Programul de spălare ales

Unele programe au o viteză prestabilită de centrifugare (ex: programul de lână limitează la 600 rpm). Verifică întotdeauna setările înainte de a porni spălarea.

Legătura dintre viteza de centrifugare și consumul de energie

Eficiența energetică a unei mașini de spălat rufe nu depinde doar de motor, ci și de cât de bine stoarce rufele.

Cum?

  • Cu cât rufele ies mai uscate după stoarcere, cu atât uscătorul automat va consuma mai puțină energie.
  • În absența unui uscător, vei scurta timpul de uscare pe sârmă sau suport, prevenind apariția mirosului de „umed”.

Pe termen lung, o viteză bună de centrifugare înseamnă mai puțină electricitate, haine mai curate și mai puțin efort. În plus, dacă alegi un model de mașini de spălat rufele de la un brand de încredere, cum sunt cele de pe Beko.ro, te poți bucura de numeroase alte funcții și tehnologii, precum: 

  • SteamCure™: Folosește abur pentru a înmuia petele înainte de spălare, protejând țesăturile delicate.
  • IronFast: Reduce cutele, facilitând călcarea și economisind timp.
  • Motor ProSmart™ Inverter: Asigură funcționare silențioasă și durabilitate sporită.

Întrebări frecvente

Pot seta centrifugarea manual, indiferent de program?

La majoritatea modelelor moderne – da. Unele oferă chiar opțiunea de „fără centrifugare”.

Centrifugarea scurtează durata programului?

 Nu direct. Dar dacă hainele sunt mai bine stoarse, vei economisi timp la uscare.

Viteza mare de centrifugare strică mașina de spălat rufe?

Nu, atâta timp cât mașina de spălat rufe este de calitate și este utilizată corect. Totuși, evită supraîncărcarea sau dezechilibrul în tambur.

Viteza de centrifugare nu este doar un număr pe fișa tehnică. Este un criteriu esențial care influențează:

  • cât de repede ți se usucă hainele
  • cât de bine sunt întreținute țesăturile
  • cât consumi în fiecare lună cu uscătorul sau energia
  • cât durează procesul complet de spălare-uscare

Alege o mașină de spălat rufe care oferă flexibilitate și control asupra vitezei de centrifugare și învață să adaptezi setarea în funcție de tipul de haine.

Doar așa te poți bucura de haine curate, uscate rapid și durabile – fără compromisuri.

buton