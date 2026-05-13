Cum alegi un fond de ten cu SPF50 pentru piele sensibilă, care uniformizează și protejează în același timp

Dacă ai pielea sensibilă, alegerea unui fond de ten poate părea uneori complicată. Îți dorești un produs care să uniformizeze tenul, să ofere protecție solară și să se simtă confortabil pe piele, fără senzație de mască.

Sunt zile în care îți dorești o rutină cât mai simplă. Un singur produs care să uniformizeze tenul, să ofere hidratare și să adauge un plus de protecție solară poate face diminețile mult mai ușoare. Pentru pielea sensibilă, alegerea formulei potrivite înseamnă însă puțină atenție la etichetă, deoarece ingredientele nepotrivite pot accentua roșeața și senzația de disconfort. 

Un exemplu de astfel de formulă este Joviale SPF50+ de la Ivatherm, un fond de ten dermatocosmetic creat pentru pielea sensibilă.

Acest articol este pentru tine dacă ai pielea sensibilă, rozacee, ten predispus la acnee sau dacă vrei un machiaj care se simte bine și arată bine, fără prea mulți pași în rutina de dimineață.

Pentru cine este potrivit un fond de ten cu SPF50 pentru piele sensibilă

Cinci semne că merită să alegi o formulă dermatocosmetică

  1. Pielea ta reacționează frecvent la parfum sau alcool. 
  2. Observi episoade de roșeață sau ai fost diagnosticată cu rozacee. 
  3. Ai ten predispus la acnee și cauți formule non-comedogenice. 
  4. Vrei să reduci numărul de produse aplicate dimineața. 
  5. Ai pete pigmentare și dorești protecție solară zilnică. 

Situații în care rutina ta poate beneficia de câteva ajustări

  1. Dacă îți dorești o acoperire mai intensă pentru cicatrici sau imperfecțiuni pronunțate, poți aplica produsul în straturi succesive, iar pentru zonele care au nevoie de corecție suplimentară poți folosi un corector local. 
  2. Dacă pielea ta este foarte uscată sau deshidratată, confortul la purtare depinde de aplicarea în prealabil a unei creme hidratante potrivite. 
  3. Dacă petreci multe ore în soare puternic, protecția optimă presupune reaplicarea regulată și, la nevoie, completarea rutinei cu un produs dedicat de protecție solară. 

Ce să cauți pe etichetă, fără să te pierzi în lista de ingrediente

Niacinamidă (vitamina B3)

Niacinamida este cunoscută pentru rolul său în susținerea barierei cutanate și pentru capacitatea de a reduce aspectul roșeții, fiind bine tolerată de multe persoane cu piele sensibilă.

Acid hialuronic

Acidul hialuronic atrage și reține apa în piele, contribuind la menținerea hidratării și la o senzație de confort pe tot parcursul zilei.

Apă termală

Este frecvent utilizată în dermatocosmetice pentru efectul calmant și pentru toleranța bună pe pielea sensibilă.

Pigmenți minerali

Pigmenții minerali, precum oxizii de fier și dioxidul de titan, uniformizează imediat nuanța tenului și contribuie la menținerea unui aspect uniform și luminos.

Filtre UVA și UVB cu spectru larg

Filtrele UVA și UVB cu spectru larg ajută la protejarea pielii împotriva arsurilor solare și contribuie la prevenirea semnelor vizibile de fotoîmbătrânire, precum ridurile și petele pigmentare. Pentru o protecție completă, este important ca pe ambalaj să fie menționată clar protecția atât UVA, cât și UVB. 

Ce ingrediente ar fi bine să eviți

  • Parfum (Parfum/Fragrance) 
  • Alcool, atunci când apare printre primele ingrediente 
  • Formule foarte ocluzive, dacă ai ten predispus la comedoane 
  • Mențiuni generale precum „hipoalergenic”, fără informații suplimentare despre testarea dermatologică 

Cinci opțiuni pe care merită să le compari

1. Joviale SPF50+ – Ivatherm

  • Formulă fără parfum și fără alcool. 
  • Conține niacinamidă, acid hialuronic de origine vegetală și apă termală Herculane. 
  • Oferă acoperire medie, construibilă, cu finish natural luminos, pentru un ten uniform și cu aspect fresh. 
  • Protecția cu spectru larg UVA și UVB contribuie la protejarea pielii împotriva arsurilor solare și la prevenirea semnelor vizibile de fotoîmbătrânire, precum ridurile și petele pigmentare.

2. CC cream cu SPF

  • Uniformizează discret și poate reduce vizibil aspectul de roșeață. 
  • Este bine tolerat, de regulă, de pielea sensibilă. 
  • Gama de nuanțe este adesea mai restrânsă. 

3. Skin tint cu SPF

  • Ideal pentru un machiaj foarte lejer. 
  • Textură ușoară și confortabilă, cu efect de „second skin”. 
  • SPF-ul este adesea mai mic decât 50+. 

4. Fond de ten matifiant pentru ten acneic

  • Formule non-comedogenice, orientate spre controlul sebumului. 
  • Pot evidenția textura dacă pielea este deshidratată. 

5. BB cream cu SPF

  • Oferă acoperire ușoară și o componentă hidratantă. 
  • Lasă pielea cu un aspect glowy și uniform. 
  • Unele formule conțin parfum, astfel că este importantă verificarea listei de ingrediente. 
Tabel comparativ: ce diferențiază aceste formule

CriteriuFond de ten dermatocosmetic SPF50+Fond de ten clasicBB/CC cream cu SPFSkin tint cu SPF
ParfumFără parfumFrecvent prezentFrecvent prezentFrecvent prezent
Alcool denatEvitatFrecvent prezentVariabilVariabil
Non-comedogenicitateDa, declaratNu întotdeaunaVariabilVariabil
AcoperireMedie, construibilăMedie spre mareUșoară spre medieFoarte ușoară
FinishNatural luminosMat sau satinatHidratantNatural
Factor SPFSPF50+ UVA/UVBDe obicei fără SPFSPF15-50SPF15-30

Caracteristicile pot varia de la un produs la altul. Lista de ingrediente rămâne cel mai bun punct de plecare.

SPF în fondul de ten: cât aplici și când nu este suficient

Pentru a obține nivelul de protecție indicat pe ambalaj, produsul trebuie aplicat într-un strat uniform și într-o cantitate suficientă, care să acopere complet zonele expuse.

În practică, fondul de ten este aplicat adesea într-un strat mai subțire decât cel utilizat în testarea SPF. Din acest motiv, protecția reală poate fi mai mică decât valoarea menționată pe ambalaj.

Reaplicarea peste machiaj se poate face cu spray-uri sau pudre cu SPF, iar în zilele cu expunere solară intensă este recomandată completarea rutinei cu un produs dedicat de protecție solară.

Cum aplici corect un fond de ten cu SPF

Joviale SPF50+ are o textură fluidă și confortabilă, care se aplică ușor și permite construirea treptată a acoperirii. Finish-ul natural luminos uniformizează discret tenul și oferă un aspect fresh, potrivit pentru machiajul de zi.

  1. Curăță delicat tenul. 
  2. Aplică un ser hidratant sau calmant. 
  3. Aplică o cremă hidratantă potrivită tipului tău de ten. 
  4. Lasă produsul să se absoarbă aproximativ două minute. 
  5. Aplică fondul de ten în straturi subțiri și uniforme. 
  6. Extinde produsul spre linia maxilarului, gât și urechi, dacă aceste zone sunt expuse. 
  7. Fixează cu pudră, dacă preferi un finish mai mat. 

Câteva lucruri utile de știut

  • Gama de nuanțe din categoria dermatocosmetică poate fi mai restrânsă decât în segmentul de make-up profesional. 
  • Pentru a obține nivelul de protecție indicat pe ambalaj, produsul trebuie aplicat uniform și în cantitate suficientă. 
  • Formulele cu finish luminos pot necesita fixare cu pudră pe tenul mixt sau gras, pentru un aspect mai echilibrat pe parcursul zilei. 

Despre Ivatherm

Ivatherm este un brand românesc de dermatocosmetice fondat de Dr. Rucsandra Hurezeanu. Produsele sunt formulate cu apă termală Herculane și sunt dezvoltate special pentru îngrijirea pielii sensibile.

Joviale SPF50+ este disponibil în farmaciile partenere și online pe www.ivatherm.ro

