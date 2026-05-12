Cum alegi dimensiunea potrivită pentru un calorifer portprosop

Un calorifer portprosop bine ales îți schimbă experiența din baie. Îți oferă o temperatură confortabilă dimineața, usucă prosoapele rapid și te ajută să controlezi consumul de energie. Dacă îl alegi prea mic, baia rămâne rece. Dacă îl alegi prea mare, ocupă spațiu inutil și crește costurile.

În acest ghid afli pașii clari prin care stabilești dimensiunea potrivită pentru un calorifer portprosop, ținând cont de spațiul disponibil, necesarul de căldură și tipul de alimentare – electric sau conectat la centrală. Urmează etapele de mai jos și vei face o alegere argumentată, potrivită atât pentru o renovare completă, cât și pentru o simplă înlocuire.

1. Măsoară corect spațiul disponibil în baie

Începe cu măsurători exacte. Ai nevoie de ruletă și câteva minute de atenție.

Notează:

Lățimea peretelui disponibil – măsoară zona liberă dintre cadă, duș, lavoar sau ușă. Înălțimea utilă – verifică dacă ai fereastră, oglindă sau corpuri suspendate. Distanța față de pardoseală – lasă 10–15 cm pentru circulația aerului. Adâncimea caloriferului – asigură-te că nu încurcă deschiderea ușii sau accesul la obiectele sanitare.

Pentru utilizare uzuală, păstrează cel puțin 10 cm liberi lateral și 3–5 cm între calorifer și perete, conform instrucțiunilor de montaj. Aceste spații permit aerului cald să circule și mențin randamentul declarat de producător.

Exemplu practic: dacă ai un perete liber de 60 cm lățime între cadă și colțul camerei, nu alege un model de 60 cm fix. Orientează-te spre 45–50 cm, astfel încât să ai loc pentru montaj și utilizare confortabilă.

2. Calculează necesarul termic al băii (în W sau BTU)

Dimensiunea corectă nu ține doar de spațiu, ci și de puterea termică. Aceasta se exprimă în wați (W). Uneori o găsești și în BTU/h – unitate de măsură pentru energie termică, explicată pe larg aici. Conversia este simplă: 1 W ≈ 3,41 BTU/h.

Pasul de bază: calculează volumul băii

Volum (m³) = lungime × lățime × înălțime.

De exemplu, pentru o baie de 4 m² cu înălțime de 2,5 m: 4 × 2,5 = 10 m³.

Aplică un coeficient termic

În majoritatea cazurilor, folosește:

30–35 W/m³ pentru băi bine izolate

40–45 W/m³ pentru apartamente standard

50 W/m³ sau mai mult pentru spații slab izolate

Pentru baia de 10 m³, cu izolație medie: 10 × 40 = 400 W necesari.

Interval orientativ după suprafață

3 m² → 250–350 W

4 m² → 350–450 W

5–6 m² → 500–700 W

8–10 m² → 800–1200 W

Dacă baia are doi pereți exteriori sau este poziționată spre nord, adaugă 10–15% la valoarea obținută. Dacă ai încălzire în pardoseală, poți reduce necesarul pentru portprosop la 200–300 W, deoarece pardoseala asigură deja temperatura ambientală.

3. Alege tipul de alimentare și înțelege cum influențează dimensiunea

Tipul de alimentare schimbă modul în care interpretezi puterea și dimensiunea.

Calorifer portprosop conectat la centrală

Acest model funcționează pe circuitul de apă caldă. Puterea declarată se bazează, de regulă, pe un regim de temperatură 75/65/20°C (tur/retur/ambient).

Dacă folosești centrală în condensare, care lucrează la temperaturi mai joase (de exemplu 55/45/20°C), puterea reală scade. În acest caz, alege un model cu 20–30% peste necesarul calculat.

Când analizezi un model de calorifer portprosop pentru baie, verifică în fișa tehnică puterea la regimul de temperatură apropiat de cel din locuința ta.

Calorifer portprosop electric

Modelele electrice oferă direct puterea menționată (300 W, 500 W etc.). Le instalezi independent de centrală, iar termostatul integrat te ajută să controlezi temperatura.

Pentru o baie de 3–5 m², un model electric de 300–500 W acoperă necesarul în condiții normale de izolație. Verifică existența protecției la umiditate și respectă zonele de siguranță pentru instalații electrice în baie.

Model mixt

Varianta mixtă combină racordarea la centrală cu o rezistență electrică. Iarna funcționează pe apă, vara pe curent. Dacă vrei prosoape uscate tot anul fără să pornești centrala, ia în calcul această opțiune și dimensionează-l la fel ca pe un model pe apă.

4. Corelează puterea cu dimensiunile fizice (înălțime și lățime)

Puterea caloriferului depinde de suprafața sa de schimb termic. În practică, asta înseamnă că înălțimea și lățimea influențează direct câți wați dezvoltă.

Înălțimea

600–800 mm: potrivit pentru băi mici sau montaj sub fereastră

1000–1200 mm: echilibru între spațiu ocupat și putere

1500–1800 mm: ideal pentru băi înguste și înalte

Un model de 1200 × 500 mm poate oferi, în funcție de construcție, între 400 și 600 W. Consultă mereu fișa tehnică; două modele cu aceleași dimensiuni pot avea puteri diferite.

Lățimea

Alege lățimea în funcție de spațiul de pe perete și de numărul de prosoape pe care vrei să le usuci simultan. Pentru o familie cu 3–4 membri, o lățime de 500–600 mm oferă spațiu suficient.

Nu lipi caloriferul de marginea căzii sau de ușă. Lasă spațiu pentru manipulare și pentru circulația aerului cald.

5. Verifică specificațiile producătorului înainte de achiziție

Nu te baza doar pe dimensiuni sau pe aspect. Analizează atent documentația tehnică.

Uită-te la:

Puterea în W la diferite regimuri de temperatură

Presiunea maximă de lucru (pentru modelele pe apă)

Tipul de racord (inferior, lateral)

Toleranțele de montaj și distanțele recomandate

Gradul de protecție electrică (pentru modelele electrice)

Randamentul indică cât de eficient transferă căldura în încăpere. Pentru rezultate stabile, respectă instrucțiunile de montaj și folosește accesorii compatibile.

Dacă înlocuiești un calorifer vechi, măsoară distanța dintre racorduri. Un model cu interax diferit necesită modificări ale instalației.

6. Recomandări practice și erori de evitat

Pentru a evita problemele frecvente, ține cont de următoarele:

Nu alege modelul doar după design. Verifică puterea calculată.

Nu subdimensiona caloriferul dacă este singura sursă de căldură.

Nu ignora temperatura reală de funcționare a centralei.

Nu monta caloriferul prea sus; aerul cald trebuie să circule de jos în sus.

Nu amplasa priza electrică în zone nepermise, dacă alegi varianta electrică.

Exemplu concret: ai o baie de 5 m² (12,5 m³) într-un apartament standard. Calculezi 12,5 × 40 = 500 W. Dacă centrala funcționează la temperaturi joase, alegi un model de aproximativ 600–650 W nominal. Îl montezi la 12 cm de pardoseală și la 4 cm de perete, conform instrucțiunilor. Astfel obții temperatura dorită fără să suprasoliciți instalația.

Checklist rapid înainte să comanzi

Ai măsurat corect peretele disponibil?

Ai calculat volumul și necesarul în W?

Ai ajustat puterea în funcție de izolație și orientare?

Ai verificat compatibilitatea cu centrala sau instalația electrică?

Ai analizat fișa tehnică a modelului ales?

Parcurge acești pași și compară modelele disponibile la MatHaus. Dacă ai un proiect mai complex sau modifici instalația, discută cu un instalator autorizat. O dimensionare corectă îți oferă confort zilnic, consum controlat și o baie funcțională pe termen lung.

