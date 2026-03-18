Cum alegi dimensiunea potrivită a unui jacuzzi?

Un jacuzzi nu este genul de produs pe care îl alegi doar după poze sau după un preț bun. În momentul în care îl instalezi, devine parte din spațiul tău și din rutina ta de relaxare. Dacă dimensiunea nu este potrivită, o să simți asta de fiecare dată când îl folosești. Ca să alegi corect din prima, citește mai departe și vezi exact la ce trebuie să fii atent.

Cum alegi mărimea unui jacuzzi

Câte persoane vor folosi jacuzzi-ul în mod real? Aceasta este întrebarea de la care să pornești.

Dacă îl vor folosi doar doi sau trei oameni, nu are sens să alegi un model foarte mare. Un jacuzzi mai compact va fi mai eficient, se încălzește mai repede și consumă mai puțină energie.

În schimb, dacă știi că îl vei folosi frecvent cu familia sau cu prietenii, atunci merită să te uiți la variante mai mari, cum ar fi un jacuzzi 5 persoane sau chiar un jacuzzi 7 persoane.

În funcție de numărul de utilizatori, poți opta pentru următoarele dimensiuni:

pentru 2–3 persoane – aproximativ 150–180 cm

pentru 4 persoane – aproximativ 180–200 cm

pentru 5–6 persoane – aproximativ 200–220 cm

pentru 7 persoane – peste 220 cm

Cum măsori locul unde vrei să îl instalezi

Când vine vorba de măsurători trebuie să fii foarte precis, pentru că diferența de câțiva centimetri poate face ca jacuzzi-ul să nu încapă sau să fie greu de montat.

Primul pas este să măsori lungimea și lățimea spațiului disponibil. Folosește o ruletă și măsoară de la perete la perete sau între limitele clare ale zonei unde vrei să îl pui.

Apoi, adaugă obligatoriu un spațiu de siguranță de minimum 50–60 cm pe cel puțin două laturi. Acest spațiu este necesar pentru:

acces la mentenanță

circulație în jurul jacuzzi-ului

montaj și eventuale reparații

De exemplu, un jacuzzi 4 persoane are de obicei în jur de 180–200 cm pe latură, așa că trebuie să calculezi spațiul total ținând cont și de zona de acces din jur.

Dacă îl amplasezi pe terasă sau balcon, verifică atent capacitatea de susținere a structurii. Un jacuzzi gol nu cântărește foarte mult, dar situația se schimbă complet când este plin.

Apa are o densitate ridicată (aproximativ 1 kg per litru), iar împreună cu greutatea jacuzzi-ului și a persoanelor din interior, se poate ajunge ușor la peste 1000 kg. Din acest motiv, este important să te asiguri că suprafața pe care îl montezi este proiectată pentru astfel de sarcini sau să ceri opinia unui specialist.

Un mic truc: marchează pe jos dimensiunea jacuzzi-ului cu bandă adezivă sau cretă. Așa îți dai seama imediat cât spațiu ocupă în realitate.

Factorii de luat în considerare

Dimensiunea nu este singurul lucru relevant. Sunt câteva aspecte tehnice care contează la fel de mult:

Locul de amplasare

Ideal este un teren drept și stabil. Dacă îl pui în curte, ai nevoie de o placă de beton sau de pavele bine fixate. Dacă îl pui pe lemn sau deck, trebuie să fie ranforsat.

Accesul la electricitate

Majoritatea jacuzzi-urilor au nevoie de o conexiune electrică dedicată, cu circuit separat și protecție prin siguranță diferențială.

Sursa de apă și scurgerea

Ai nevoie de acces ușor la apă pentru umplere și de o soluție pentru golire. Ideal este să fie aproape de o scurgere sau să poți direcționa apa în siguranță.

Utilizarea iarna

Dacă vrei să îl folosești tot anul, alege un model bine izolat și gândește-te unde îl amplasezi. Vântul și frigul cresc consumul de energie, în timp ce un spațiu protejat îl poate reduce.

Capacul și protecția

Capacul termic nu este opțional. Păstrează temperatura apei, reduce costurile și protejează apa de murdărie.

La final, dimensiunea potrivită a unui jacuzzi nu este neapărat cea mai mare sau cea mai populară, ci cea care se potrivește exact cu spațiul și cu modul în care îl vei folosi zi de zi.

Sursa foto: freepik.com

