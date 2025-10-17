Cum alegi cea mai bună metodă de reconstrucție a sânului după mastectomie – sfaturi de la Dr. Ina Petrescu

După o mastectomie, reconstrucția sânului poate reprezenta un pas esențial spre redobândirea echilibrului fizic și psihic al pacientei. Alegerea între reconstrucția mamară prin implant direct și varianta combinată cu țesut propriu plus implant poate părea dificilă la început. În acest articol, explicăm pe înțeles fiecare opțiune, avantajele și dezavantajele lor, și criteriile care o pot ghida pe fiecare femeie alegerea optimă. Dr. Ina Petrescu, specialist în chirurgie reconstructivă, oferă și perspective medicale valoroase pentru a susține decizia informată.

De ce reconstrucția mamară contează?

Pierderea unuia sau ambilor sâni în urma tratamentului unei tumori maligne nu este doar o problemă fizică. Impactul emoțional, legat de imaginea corporală, feminitate și stima de sine, este semnificativ. Reconstrucția mamară poate reda nu doar forma exterioară, ci și o parte din încrederea care pare pierdută după boală. „Am observat că paciente vin la consult cu ochii în lacrimi, dar după reconstrucție reapar zâmbetele, se simt întregi din nou”, spune Dr. Ina Petrescu. Prin urmare, momentul și metoda reconstrucției trebuie gândite atent, în colaborare cu echipa oncologică și chirurgul plastician.

Reconstrucția poate avea loc simultan cu mastectomia (reconstrucție în timpul aceleiași proceduri) sau în fază ulterioară, după încheierea tratamentului oncologic. Alegerea depinde de stadiul bolii, de planul de tratament, de starea pielii și țesuturilor locale, de metoda chirurgicală de mastectomie folosită și de preferințele pacientei. Avantajele reconstrucției simultane sunt reducerea totală a etapelor operaționale și obținerea de contur chirurgical final mai rapid, dar nu toate cazurile permit această abordare.

Reconstrucția cu implant mamar

Reconstrucția mamară cu implant este cea mai cunoscută și, adesea, alegerea inițială în practica reconstructivă. În această metodă, chirurgul introduce un implant siliconic sub mușchiul pectoral sau sub piele (dacă țesutul permite).

Cum se realizează

Dacă țesuturile locale sunt suficiente pentru a acoperi implantul, acesta poate fi poziționat direct sub mușchiul mare pectoral. În unele cazuri se adoptă o combinație expander + implant gradual, sânii fiind umpluți treptat până la volumul final dorit.

Avantajele acestei opțiuni sunt, de obicei, intervenția mai scurtă și recuperarea mai rapidă comparativ cu metodele care implică lambouri mari. Pentru femeile care nu dispun de zone cu exces de țesut sau care doresc evitarea cicatricilor mari de la alte zone ale corpului, reconstrucția exclusiv cu implant poate fi o soluție mai simplă.

Reconstrucția cu țesut propriu plus implant (metoda combinată)

Reconstrucția mamară combinată implică utilizarea unui lambou de țesut propriu (cu vase sanguine proprii) care adaugă un strat sănătos, vascularizat, și un implant care asigură volumul corespunzător. Această variantă combină avantajele ambelor metode, creând un rezultat mai natural și mai durabil în timp.

Cum se realizează

În metoda combinată, lamboul oferă acoperirea biologică și calitatea pielii, iar implantul asigură volumul. În zone iradiate sau cu țesut subțiat, lamboul protejează implantul și reduce riscul de complicații. Cu timpul, aspectul estetic evoluează favorabil, iar textura sânului reconstruit poate devansa rigurozitatea inerentă implantului.

Ce sunt lambourile?

Lambourile pediculate (care își păstrează vascularizația primară) frecvent utilizate includ: lamboul latissimus dorsi, care preia piele, mușchi și grăsime de pe spate; lamboul TRAM (Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous), care folosește țesut de la nivelul abdomenului inferior; sau lambouri microchirurgicale (libere), în care vasele lamboului sunt anastomozate la vase locale sub microscop (de exemplu, lamboul DIEP, lamboul de la regiunea coapsei etc.).

Un beneficiu major este acela că, pe măsură ce organismul se contopește cu țesutul propriu, conturul rezultat devine mai „viu”, mai maleabil și mai natural. Lamboul aduce țesuturi sănătoase, bine vascularizate, ceea ce îmbunătățește calitatea pielii și capacitatea de adaptare la modificările corporale. În zone unde radioterapia a afectat grav tegumentele, aportul de țesut propriu este adesea indispensabil pentru un rezultat durabil.

Cum alegem soluția reconstructivă optimă?

Decizia între reconstrucția cu implant și metoda combinată cu țesut propriu + implant nu are un răspuns universal. Trebuie luate în considerare multiple criterii: tipul și extensia mastectomiei, starea cutanată locală, istoricul sau necesitatea radioterapiei, prezența unor zone donatoare adecvate, vârsta pacientei, așteptările estetice și toleranța față de reintervenții.

Dr. Ina Petrescu subliniază că „pentru fiecare caz în parte există cel puțin o soluție” și că împreună cu pacienta se evaluează avantajele și riscurile fiecărei variante pentru a personaliza planul chirurgical. Într-o situație în care țesuturile locale sunt compromise sau subțiate din cauza radioterapiei, lambourile combinatoare devin esențiale pentru a proteja implantul pe termen lung. Pe de altă parte, când structura locală este bună și pacienta dorește un proces mai simplu, reconstrucția cu implant poate fi suficientă.

E important de știut că, uneori, reconstrucția este realizată în două etape: mai întâi reconstrucția principală (prin implant sau lambou + implant), iar ulterior se pot adăuga corecții secundare – ajustarea ptozei, simetrizare, remodelare, repozitionarea mamelonului etc. Alegerea momentului optim (imediat sau tardiv) depinde de situația oncologică, de starea generală și de preferințele pacientei.

Reconstrucția sânului după mastectomie nu este doar o intervenție estetică – este o ocazie de reconectare cu propria feminitate, de restabilire a echilibrului interior și de redobândire a unei identități fizice pe care boala a amenințat-o. Alegeți cu grijă împreună cu echipa medicală, luați în considerare toate aspectele – estetice, funcționale și emoționale.

Dr. Ina Petrescu încurajează paciente să pună întrebări și să se informeze: „Recâștigarea sânului este printre puținele intervenții care pot vindeca depresia post-cancer; multe paciente înfloresc după reconstrucție”. Indiferent de alegerea finală – implant simplu sau reconstrucție cu țesut propriu + implant – ce contează cu adevărat este ca planul să fie individualizat, sigur și realist.

