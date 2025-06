Cu vocea și zâmbetul pe scenă: Iarina Maria Popescu

La 12 ani, Iarina Maria Popescu a adunat deja aplauze, premii și roluri memorabile pe cea mai importantă scenă pentru copii din România. Pentru părinții care își doresc să inspire pasiunea pentru arte în copiii lor, povestea Iarinei este dovada că talentul înflorește când e hrănit cu muncă, curaj și bucurie.

Cum a fost să fii Matilda, într-un musical atât de important, musical premiat de UNITER?

Când am aflat că voi fi Matilda, m-am bucurat tare mult, dar m-am și speriat un pic pentru că știam că este un rol greu. Am repetat luni întregi la Opera Comică pentru Copii, împreună cu o echipă fantastică, regizorul Emil Pantelimon încurajându-ne permanent să fim curajoși și să dăm tot ce avem mai bun. Ziua premierei a fost practic un cadou de ziua mea pentru că s-a nimerit să fie exact în ziua în care am împlinit 11 ani. Emoțiile au fost uriașe, dar imediat ce am pășit pe scenă, m-am simțit… acasă. Au urmat 41 de spectacole, nominalizarea la UNITER, iar pe 26 mai am avut bucuria să fiu prezentă la Gala UNITER și să aud că Matilda a câștigat! Evident că am plâns de bucurie. A fost ca și cum tot efortul și toată dragostea pentru teatru – a mea și a colegilor mei – au fost văzute și apreciate. Pe 26 mai m-am bucurat, dar pe 27, înapoi la repetiții, pentru că urmează School of Rock!

Ce emoții ai legate de noul spectacol „School of Rock”?

Sunt super entuziasmată! School of Rock e foarte special pentru mine pentru că a fost primul musical în care am jucat, când aveam doar 8 ani. Atunci am fost pentru prima dată pe o scenă mare și mi-am dat seama că asta vreau să fac. Acum, după patru ani, mă întorc în același spectacol, dar cu mai multă experiență și într-un rol diferit – o voi interpreta pe Summer Hathaway, „managerul trupei”. E o provocare, pentru că Summer e foarte organizată și fermă, dar și foarte pasionată de muzică. Îmi place mult energia ei! Repetițiile sunt intense, dar și distractive, iar colegii mei sunt minunați. Abia aștept să simt din nou emoția primei reprezentații!

Ai jucat și în rolul lui Annie. Ce ți-a plăcut cel mai mult la acest personaj?

Annie e o fetiță orfană, dar atât de optimistă și curajoasă! M-am îndrăgostit de acest rol, imediat. Mi-a plăcut mult cum, deși are o viață grea, Annie găsește mereu motive să cânte și să spere. Antoaneta Cojocaru, regizoarea spectacolului, ne-a ajutat să înțelegem cât de importante sunt emoțiile în fiecare scenă. Mi-a spus: „Nu juca doar cu vocea, joacă și cu inima.” Și asta am încercat să fac. A fost o provocare, dar și o mare bucurie. Publicul a reacționat extraordinar și, după spectacol, mai mulți copii mi-au spus că le-ar plăcea și lor să urce pe scenă.

Știu că la Opera Comică pentru Copii se desfășoară un program de pregătire pentru copii care își doresc să fie actori de musical. Ce înseamnă pentru tine să faci parte din School of Musical?

School of Musical de la Opera Comică pentru Copii e ca o a doua familie pentru mine. Acolo învățăm nu doar să cântăm, să dansăm, să jucăm, ci și să fim responsabili, să lucrăm în echipă și să avem încredere în noi. În fiecare săptămână avem cursuri intense, cu profesori super dedicați – Teodora Jaworski (Canto), Ioana Rufu (Actorie), Ana Badea (Coregrafie). Ne antrenăm vocea, ne perfecționăm mișcările și învățăm să transmitem emoție prin fiecare rol. Sunt în anul al treilea și simt că am crescut mult, nu doar ca artistă, ci și ca om. Am legat prietenii frumoase și, chiar dacă uneori e greu și obositor, n-aș schimba nimic.

Cu atâtea repetiții și spectacole, cum faci cu școala?

Părinții și profesorii mei îmi spun că nu poți să ajungi un actor bun dacă nu ai cultură generală, așa că școala clasică este la fel de importantă ca școala de musical. Atunci când sunt pe scenă, aprecierea și aplauzele vin imediat, la finalul spectacolului. La școală, aplauzele vor veni după ani de studiu, dar este obligatoriu să fiu și o elevă foarte bună. La școala Pick Me Academy am parte de profesori excelenți și de colegi pasionați. Studiez și pianul la Școala de Artă nr. 2, pentru că studiul unui instrument mă ajută să înțeleg mai bine muzica. Secretul e organizarea. Îmi fac mereu un program clar și încerc să-mi păstrez energia. Am și o melodie în pregătire care se numește „De la 9 la 9”.

Ce înseamnă pentru tine teatrul?

Pentru mine, teatrul e locul unde pot fi orice: o fetiță orfană, o rebelă rock sau o prințesă. Pe scenă, uit de tot ce e în jur și mă conectez cu povestea și cu publicul. E magie pură. Teatrul m-a învățat să ascult, să simt și să exprim. M-a ajutat să-mi descopăr curajul și creativitatea. Fiecare spectacol e diferit, pentru că și publicul e diferit. Dar de fiecare dată, când luminile se sting și cortina se ridică, simt o emoție puternică. E ca și cum sufletul meu vibrează. Teatrul, musicalul nu e doar o pasiune, e o parte din mine.

Prin muncă, bucurie și încredere în visuri, Iarina ne arată că orice copil poate străluci atunci când e încurajat să fie el însuși.

Urmărește-ne pe Google News